Vihreiden Alametsä vastaa Saarikolle: Nuorten ahdistuksen syitä ei löydy vain ruuduilta – myös koronasulun ja leikkauspolitiikan vaikutukset tulee muistaa
4.9.2026 11:22:42 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Nuorten ahdistuksen syyt eivät ole vain yksilöissä tai somessa, muistuttaa kansanedustaja Alviina Alametsä (vihr.). Hän vaatii, että myös päätösten vaikutukset koronarajoituksista toimeentulon leikkauksiin tunnustetaan osana nuorten mielenterveyskriisiä.
Opiskelijoiden ahdistusdiagnoosit ovat kasvaneet 40 prosenttia vuodesta 2023. Kansanedustaja Alviina Alametsä (vihr.) muistuttaa, ettei vastuuta nuorten ahdistuksesta voi vierittää yksin nuorille tai heidän perheilleen.
Helsingin Sanomat käsitteli mielenterveyskriisin syitä 4.9.2026 julkaistussa artikkelissa "”He hyväksyivät sen” – Annika Saarikko osoittaa vanhempia, ruuduilla kasvoi ahdistunut sukupolvi” YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko pohtii nuorten mielenterveyskriisin taustoja ja osoittaa vanhemmille vastuuta kasvaneet ruutuajan vaikutuksista mielenterveyteen.
– Pohdinta jää mielestäni kesken. Miksi tämä ikäluokka on kasvanut ruuduilla? Yksi valtava syy on koronapandemia. Hallitus, jossa myös Saarikko oli johdossa, päätti lapsille ja nuorille todella tiukat koronarajoitukset, Alametsä muistuttaa.
Alametsän toteaa, kokonaiset ikäluokat pakotettiin etäkouluun ja eristettiin kotiin vuosiksi ilman kavereita ja harrastuksia.
– Seuraukset olivat heille kohtalokkaita, eikä se ollut edes tehokkain tapa suojella riskiryhmiä. Lapset ja nuoret käskettiin kasvamaan ruuduilla: seuraamaan opetusta etänä, aloittamaan opinnot Teamsissa ja Zoomissa haalareissa tapaamisen sijaan. Pandemia-aikana opinnoissa ei ollut yhteisöllisyyttä, ja asiantuntijat sekä nuorten parissa työskentelevät näkevät tämän seuraukset nyt, Alametsä toteaa.
Alametsä painottaa, että ahdistuksen kasvusta ei voi syyttää vain vanhempia, nuoria itseään tai somea vaan vastuu on myös päättäjillä. Hän nostaa esiin myös toimeentulon leikkaukset lapsiperheistä opiskelijoihin ja kasvavan lapsiperheköyhyyden, jotka vaikuttavat suoraan nuorten maailmankuvaan.
– Kun nuoret ahdistuvat, sanotaan herkästi vain, että heidän pitäisi lopettaa somen käyttö ja mennä terapiaan. Terapia on tärkeää, mutta se ei auta, kun rahat ovat loppu, maailma palaa eikä tulevaisuudennäkymää ole. Syyn hakeminen vain yksilöistä on laiskaa, ja niin aikuiset silti tekevät, Alametsä sanoo.
HS:n artikkelissa mainitaan myös professori Liisa Keltikangas-Järvinen, jonka mukaan nuoret eivät osaa käyttäytyä töissä ja odottavat erityisoikeuksia. Alametsä muistuttaa, että vastaava asenne ei ole uusi.
– Aikoinaan asenteet tiivisti Niilo22: "Jos ei jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa." Nuoret ansaitsevat parempaa kuin tämän, Alametsä sanoo.
Alametsä vaatii, että toimeentulo ja hyvinvointivaltio turvataan ja nuoria ahdistaviin kriiseihin puututaan aidosti syyttelyn sijaan.
Yhteyshenkilöt
Alviina AlametsäKansanedustajaPuh:040 7294597alviina.alametsa@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
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