Virta: Hallituksen leikkaukset osuvat taas kerran naisvaltaisiin aloihin, lapsiin ja nuoriin
4.9.2026 11:27:30 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta nostaa esiin hallituksen leikkausten ja kuntien sakkomaksujen vaikutuksen järjestöissä, kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävään naisvaltaisten alojen työhön. Samalla hallitus leikkaa lapsilta, nuorilta ja koulutuksesta.
Niin kutsutut kuntien työttömyyden sakkomaksut voivat nousta tänä vuonna yhteensä noin 900 miljoonaan euroon.
– Kunnilta siis leikataan rahaa työttömien määrän perusteella, vaikka tässä poikkeuksellisen vaikeassa työllisyystilanteessa kunnilla on hyvin vähän työkaluja ihmisten työllistämiseksi. Tässä luodaan ihmisten arkeen pahan kierrettä, jossa kunnilla on aiempaa vähemmän mahdollisuuksia tukea ihmisiä tilanteessa, jossa tukea juuri tarvitsisi. Nyt olisi tarpeen laittaa sakkomaksut tauolle tai ainakin kohtuullistaa niitä, Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta korostaa.
Jo viime vuonna kunnat ja hyvinvointialueet irtisanoivat eniten ihmisiä sitten 1990-luvun lamavuosien. Irtisanomiset tulevat myös jatkumaan. Hallitus leikkaa pelkästään ensi vuoden budjetissa STEA-järjestöiltä, hyvinvointialueilta ja kunnilta yhteensä noin neljännesmiljardin euroa.
– Tämä tarkoittaa sitä, että tuhansia työpaikkoja katoaa hyvinvointivaltion kannalta keskeisistä tehtävistä – ja pitkälti nimenomaan naisvaltaisilta aloilta. Suorien irtisanomisten lisäksi julkisen sektorin ja järjestöjen leikkaukset näkyvät myös naisten kasvavassa työkuormassa ja suoraan arjen palveluissa, Virta korostaa.
Noin kaksi kolmasosaa kuntien menoista liittyvät kasvatukseen ja koulutukseen.
– Aina kun kunnilta ja kaupungeilta leikataan, se on samalla väkisinkin myös koulutusleikkaus. Nuorten oppimistulokset ovat laskeneet lähes koko 2000-luvun ajan. Nyt meidän pitäisi varmistaa, että päiväkotiryhmät ovat riittävän pienet, kouluissa on tarpeeksi erityisopettajia ja lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea. Eikö hallitus ymmärrä osaamisen arvoa? Virta kysyy.
Pääministeri Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina 3.9., että “koko julkiselta sektorilta” on pakko leikata.
– Hallitus sanoo että koko julkiselta sektorilta on pakko leikata, mutta sehän ei pidä paikkansa. Hallitus on kuluneen kolmen vuoden aikana näyttänyt, että toisilta otetaan ja toisille annetaan. Minä sanon, että lapsilta, nuorilta ja naisvaltaisilta aloilta leikkaaminen ei ole pakko, vaan se on arvovalinta. Nämä päätökset voisi kohdistaa myös toisin – kuntia pidä laittaa maksamaan Orpon hallituksen huonon politiikan seurauksia, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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