Uusi Suun terveyden talo kokoaa luotettavan tiedon suun terveydestä yhteen paikkaan

Suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä. Hyvällä omahoidolla voidaan ehkäistä monia yleisiä suun sairauksia sekä tukea hyvinvointia ja toimintakykyä läpi elämän.

Suun terveyden talossa käsitellään laajasti suun hyvinvointiin liittyviä aiheita lapsuudesta ikääntymiseen. Sivustolta löytyy tietoa muun muassa lasten ja aikuisten suun omahoidosta, hampaiden reikiintymisestä ja ikääntyneiden suun terveydestä.

Saat käytännön neuvoja myös hampaiden oikomiskojeiden ja hammasproteesien puhdistuksesta sekä uniapneakiskosta. Löydät tietoa myös siitä, miten nikotiinituotteet tai päihteet vaikuttavat suun terveyteen.

Suun terveyden talo on osa Terveyskylää, joka on Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu. Nykyään Terveyskylän palveluita tuottavat yhteistyössä useat yliopistosairaalat ja hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden ammattilaisia on ollut vahvasti mukana myös Suun terveyden talon kehittämisessä.

Terveyskylän sisältöjä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa.

Tutustu uuteen Suun terveyden taloon:

suunterveydentalo.fi