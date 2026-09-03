HUS

Uusi Suun terveyden talo kokoaa luotettavan tiedon suun terveydestä yhteen paikkaan

4.9.2026 13:05:32 EEST | HUS | Tiedote

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Terveyskylän uusi Suun terveyden talo tarjoaa ammattilaisten tuottamaa tietoa suun terveydestä, suun sairauksista, hammashoidosta sekä suun omahoidosta kaiken ikäisille.

Kaksi iloista henkilöä katsoo yhdessä puhelinta.
Terveyskylän uusi Suun terveyden talo tarjoaa ammattilaisten tuottamaa tietoa suun terveydestä, suun sairauksista, hammashoidosta sekä suun omahoidosta kaiken ikäisille.

Suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä. Hyvällä omahoidolla voidaan ehkäistä monia yleisiä suun sairauksia sekä tukea hyvinvointia ja toimintakykyä läpi elämän.

Suun terveyden talossa käsitellään laajasti suun hyvinvointiin liittyviä aiheita lapsuudesta ikääntymiseen. Sivustolta löytyy tietoa muun muassa lasten ja aikuisten suun omahoidosta, hampaiden reikiintymisestä ja ikääntyneiden suun terveydestä.

Saat käytännön neuvoja myös hampaiden oikomiskojeiden ja hammasproteesien puhdistuksesta sekä uniapneakiskosta. Löydät tietoa myös siitä, miten nikotiinituotteet tai päihteet vaikuttavat suun terveyteen.

Suun terveyden talo on osa Terveyskylää, joka on Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu. Nykyään Terveyskylän palveluita tuottavat yhteistyössä useat yliopistosairaalat ja hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden ammattilaisia on ollut vahvasti mukana myös Suun terveyden talon kehittämisessä.

Terveyskylän sisältöjä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa.

Tutustu uuteen Suun terveyden taloon:
suunterveydentalo.fi

Avainsanat

suunterveysterveyskyläomahoitohyvinvointihammashoito

Yhteyshenkilöt

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Kaksi iloista henkilöä katsoo yhdessä puhelinta.
Terveyskylän uusi Suun terveyden talo tarjoaa ammattilaisten tuottamaa tietoa suun terveydestä, suun sairauksista, hammashoidosta sekä suun omahoidosta kaiken ikäisille.
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Mikä on Terveyskylä

Terveyskylä® tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.  

Terveyskylän yli 30 talosta löytyy tietoa ja ohjeita eri terveysteemoista ja sairauksista kaiken ikäisille.   

Terveyskylässä on kolme osiota: 

  • Kaikille avoin osio Terveyskylän virtuaaliset talot 

  • Digitaalinen palvelukanava Omapolku. Se sisältää lähetteellä toimivia terveydenhuollon digipolkuja ja etävastaanottoja. 

  • Ammattilaisten palveluportaali TerveyskyläPRO. Se täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintat​​apoja omassa työssä. 

Julkisen palvelun sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. 

Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana.  Palvelukokonaisuus on käytössä yliopistosairaaloiden lisäksi myös useilla hyvinvointialueilla, jotka käyttävät Terveyskylää kiinteänä osana palveluketjujaan 

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HUS delårsrapport januari–juni 202631.8.2026 10:36:57 EEST | Pressmeddelande

Första kvartalet i korthet Antalet patienter som väntat länge på vård har minskat betydligt från årsskiftet, en liten ökning i juni Kundnöjdheten är på utmärkt nivå Personalsituationen på sammanslutningsnivå är god Det ekonomiska utfallet enligt plan Ekonomi Hållbar ekonomi är ett av HUS strategiska fokusområden. Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 69,5 miljoner euro och 56,4 miljoner bättre än målet för budgeten (budgeten för 2026 +13,2 miljoner euro). Resultatet påverkades bland annat av en retroaktiv engångskorrigering av de fastighetsskatter som HUS betalt för åren 2015–2025, vilket förbättrar resultatet med cirka 22,7 miljoner euro. Den andra årsprognosen för 2026 utarbetades utgående från utfallet för januari–april. Enligt den beräknas det ekonomiska resultatet för hela 2026 uppvisa ett överskott på 38,0 miljoner euro (budgeten för 2026 +/- 0 euro). Ekonomiska nyckeltal 1–6/2026: (1000 euro) Kumulativt utfall Förändring % (totalt/föregående år) Avvikelse % (total

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