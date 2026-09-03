Uusi Suun terveyden talo kokoaa luotettavan tiedon suun terveydestä yhteen paikkaan
4.9.2026 13:05:32 EEST | HUS | Tiedote
Terveyskylän uusi Suun terveyden talo tarjoaa ammattilaisten tuottamaa tietoa suun terveydestä, suun sairauksista, hammashoidosta sekä suun omahoidosta kaiken ikäisille.
Suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä. Hyvällä omahoidolla voidaan ehkäistä monia yleisiä suun sairauksia sekä tukea hyvinvointia ja toimintakykyä läpi elämän.
Suun terveyden talossa käsitellään laajasti suun hyvinvointiin liittyviä aiheita lapsuudesta ikääntymiseen. Sivustolta löytyy tietoa muun muassa lasten ja aikuisten suun omahoidosta, hampaiden reikiintymisestä ja ikääntyneiden suun terveydestä.
Saat käytännön neuvoja myös hampaiden oikomiskojeiden ja hammasproteesien puhdistuksesta sekä uniapneakiskosta. Löydät tietoa myös siitä, miten nikotiinituotteet tai päihteet vaikuttavat suun terveyteen.
Suun terveyden talo on osa Terveyskylää, joka on Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu. Nykyään Terveyskylän palveluita tuottavat yhteistyössä useat yliopistosairaalat ja hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden ammattilaisia on ollut vahvasti mukana myös Suun terveyden talon kehittämisessä.
Terveyskylän sisältöjä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhteistyössä palvelun käyttäjien kanssa.
Tutustu uuteen Suun terveyden taloon:
suunterveydentalo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Terveyskyläinfo@terveyskyla.fi
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Mikä on Terveyskylä
Terveyskylä® tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.
Terveyskylän yli 30 talosta löytyy tietoa ja ohjeita eri terveysteemoista ja sairauksista kaiken ikäisille.
Terveyskylässä on kolme osiota:
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Kaikille avoin osio Terveyskylän virtuaaliset talot
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Digitaalinen palvelukanava Omapolku. Se sisältää lähetteellä toimivia terveydenhuollon digipolkuja ja etävastaanottoja.
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Ammattilaisten palveluportaali TerveyskyläPRO. Se täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintatapoja omassa työssä.
Julkisen palvelun sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa.
Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana. Palvelukokonaisuus on käytössä yliopistosairaaloiden lisäksi myös useilla hyvinvointialueilla, jotka käyttävät Terveyskylää kiinteänä osana palveluketjujaan
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