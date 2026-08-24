Syöpäjärjestöt varoittaa: Kun järjestöiltä leikataan, paine terveydenhuollossa kasvaa
4.9.2026 12:30:00 EEST | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Syöpäjärjestöissä pidetään hallituksen budjettiriihen tulosta pettymyksenä. Kansallisen syöpästrategian toteutukseen ei ensi vuodelle ole luvassa rahoitusta, eikä hoidon laadun seuraamiseen tai parantamiseen edelleenkään päätetty uusia toimenpiteitä. Syövän hoidon kehittämisen näkökulmasta edessä on siis välivuosi, johon Suomella ei pitäisi olla varaa.
Koko hallitus yhdessä vahvisti riihessä lopullisesti myös ennätykselliset leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen.
”Budjettiriihen lopullisesti nuijimat leikkauspäätökset vaarantavat myös syöpästrategian toteutuksen järjestöyhteistyön osalta. Järjestöt täydentävät sotesektorin työtä ja palveluja, mutta on epäselvää millaisin voimavaroin esimerkiksi terveyden edistämistä, kansalaisviestintää tai potilaiden psykososiaalista tukea ensi vuonna toteutetaan”, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen varoittaa.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on tällä hallituskaudella käytännössä puolitettu, vaikka se muodostaa vain 0.3 % valtion budjetista. Millekään muulle sektorille ei ole tehty vastaavan kokoluokan leikkauksia.
”Tällä tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia koko järjestösektoriin. Hyvinvointialueiden kautta kanavoitava 25 miljoonan pätkärahoitus ei myöskään kompensoi näitä leikkauksia, koska hyvinvointialueet eivät vielä hakuvaiheessa pysty ennakoimaan, mikä kohtaava toiminta heidän alueellaan lakkaa. On mahdotonta suunnitella vuoden 2027 toimintaa niin, että päätökset STEA-avustuksista tehdään poliittisen neuvottelun tuloksena vasta vuodenvaihteessa”, Turunen kritisoi.
Tässä kohtaa on erittäin tärkeää suunnitella huolella ensi vuodelle myönnetyn 25 miljoonan käyttö, jotta se aidosti parantaisi hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen palveluita osana palveluketjuja.
”Tämä kertaluonteinen kompensaatioavustus ei saa johtaa alueiden olemassa olevan resurssin tai alueellisen järjestörahoituksen vähenemiseen, vaan sen pitää vahvistaa jo olemassa olevaa järjestöyhteistyötä alueilla”, Turunen muistuttaa.
Oma varainhankinta ei voi paikata nopeasti julkisen rahoituksen aukkoja
Syöpäjärjestöt kiittää hallitusta lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamisesta sosiaali- ja terveysjärjestöihin, mutta muistuttaa, että järjestön omalla varainhankinnalla ei voida nopeasti paikata julkisen rahoituksen loppumista - edes isossa järjestössä. Varainhankinta on pitkäjänteistä, osaamista vaativaa työtä, johon pienissä yhdistyksissä ei useinkaan ole mahdollisuutta.
Vaikka hallituskausi on lopuillaan, olisi päättäjillä vielä ollut mahdollisuus tehdä vaikuttavia toimenpiteitä suomalaisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi, syöpäriskin pienentämiseksi ja hoidon kehittämiseksi. Mallia olisi kannattanut katsoa esimerkiksi Tanskasta, jossa sitoutuneella ja pitkäjänteisellä työllä on parannettu syöpien hoitotuloksia ja panostettu myös potilaiden psykososiaaliseen tukeen.
Yhteyshenkilöt
Juha Pekka TurunenPääsihteeriSyöpäjärjestötPuh:050 571 4577juhapekka.turunen@cancer.fi
Sarianne HartonenYhteiskuntasuhdepäällikköSyöpäjärjestötPuh:050 329 6052sarianne.hartonen@cancer.fi
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
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