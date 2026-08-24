Syöpäjärjestöt varoittaa: Kun järjestöiltä leikataan, paine terveydenhuollossa kasvaa

Koko hallitus yhdessä vahvisti riihessä lopullisesti myös ennätykselliset leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen.

”Budjettiriihen lopullisesti nuijimat leikkauspäätökset vaarantavat myös syöpästrategian toteutuksen järjestöyhteistyön osalta. Järjestöt täydentävät sotesektorin työtä ja palveluja, mutta on epäselvää millaisin voimavaroin esimerkiksi terveyden edistämistä, kansalaisviestintää tai potilaiden psykososiaalista tukea ensi vuonna toteutetaan”, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen varoittaa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus on tällä hallituskaudella käytännössä puolitettu, vaikka se muodostaa vain 0.3 % valtion budjetista. Millekään muulle sektorille ei ole tehty vastaavan kokoluokan leikkauksia.

”Tällä tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia koko järjestösektoriin. Hyvinvointialueiden kautta kanavoitava 25 miljoonan pätkärahoitus ei myöskään kompensoi näitä leikkauksia, koska hyvinvointialueet eivät vielä hakuvaiheessa pysty ennakoimaan, mikä kohtaava toiminta heidän alueellaan lakkaa. On mahdotonta suunnitella vuoden 2027 toimintaa niin, että päätökset STEA-avustuksista tehdään poliittisen neuvottelun tuloksena vasta vuodenvaihteessa”, Turunen kritisoi.

Tässä kohtaa on erittäin tärkeää suunnitella huolella ensi vuodelle myönnetyn 25 miljoonan käyttö, jotta se aidosti parantaisi hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hyödyntää järjestöjen palveluita osana palveluketjuja.

”Tämä kertaluonteinen kompensaatioavustus ei saa johtaa alueiden olemassa olevan resurssin tai alueellisen järjestörahoituksen vähenemiseen, vaan sen pitää vahvistaa jo olemassa olevaa järjestöyhteistyötä alueilla”, Turunen muistuttaa.

Oma varainhankinta ei voi paikata nopeasti julkisen rahoituksen aukkoja

Syöpäjärjestöt kiittää hallitusta lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamisesta sosiaali- ja terveysjärjestöihin, mutta muistuttaa, että järjestön omalla varainhankinnalla ei voida nopeasti paikata julkisen rahoituksen loppumista - edes isossa järjestössä. Varainhankinta on pitkäjänteistä, osaamista vaativaa työtä, johon pienissä yhdistyksissä ei useinkaan ole mahdollisuutta.

Vaikka hallituskausi on lopuillaan, olisi päättäjillä vielä ollut mahdollisuus tehdä vaikuttavia toimenpiteitä suomalaisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi, syöpäriskin pienentämiseksi ja hoidon kehittämiseksi. Mallia olisi kannattanut katsoa esimerkiksi Tanskasta, jossa sitoutuneella ja pitkäjänteisellä työllä on parannettu syöpien hoitotuloksia ja panostettu myös potilaiden psykososiaaliseen tukeen.