Suomen Cupin finaalien mediapaketti 2026
4.9.2026 14:05:07 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen Cup huipentuu 4.–6.9. Tammelan Stadionilla järjestettävään Superviikonloppuun.
Miesten ja Naisten Suomen Cup huipentuu tulevana viikonloppuna osana Suomen Cupin Superviikonloppua. Finalisteista peräti kolme on Helsingistä ja yksi Turusta.
LA 5.9. klo 18.00: Miesten Suomen Cupin finaali FC Inter - HJK
FC INTER
Moni muistaa FC Interin useista viime vuosien Suomen Cupin loppuotteluista. Inter on ollut finaalissa seitsemän kertaa, mutta näistä ainoastaan kaksi on päättynyt turkulaisten voittoon (2009 & 2018). Karvas kakkossija on ollut palkintona viidesti (2014, 2015, 2020, 2022 & 2024), joista tuorein esimerkki löytyy Tammelan Stadionin ensimmäisestä Superviikonlopusta. Tuolloin Inter johti finaalia aina ottelun loppuhetkille saakka, mutta KuPS nousi tasoihin ja jatkoajalla voittoon kahden Petteri Pennasen maalin turvin.
FC Interin päävalmentajalle, Vesa Vasaralle, finaali on päävalmentajan tittelillä kolmas. Pelaajana Vasara on päässyt nostamaan Antero Nymanin muistopalkintoa HJK:ssa, ja myös osana FC Hongan valmennustiimiä vuonna 2012, mutta päävalmentajana Suomen Cupin voitto vielä uupuu.
FC INTERIN MATKA FINAALIIN 2026
Kierros 5 | FC Inter-Hercules (2) | 8–0
Kierros 6 | FC Inter-EBK (2) | 2–1
Puolivälierä | SJK-FC Inter | 1–2
Välierä | VPS-FC Inter | 2–3
FC INTERIN PARHAAT MAALINTEKIJÄT CUPISSA
Julius Tauriainen, 3 maalia
Jasse Tuominen, 2 maalia
Janne-Pekka Laine, 2 maalia
Jean Botue, 2 maalia
HJK
Helsingin Jalkapalloklubi on niin miehissä kuin naisissa Suomen Cupin menestynein. Miesten Suomen Cupissa menestyneimmän titteli siirtyi Klubille vuonna 2017, kun se ohitti FC Hakan cup-mestaruuksissa, ja viime vuoden pysti oli jo seurahistorian viidestoista. HJK kaatoi KuPS:n vuosi sitten Teemu Pukin maalilla, mutta sitä edellisestä cup-mestaruudesta oli ehtinyt vierähtää viisi vuotta.
Joonas Rantanen pääsi juhlimaan Naisten Suomen Cupin voittoa HJK:n päävalmentajana kahteen otteeseen, mutta miesten puolella (päävalmentajana) pokaalit odottavat vielä itseään.
HJK:N MATKA FINAALIIN 2026
Kierros 5 | RoPS (1)-HJK | 0–4
Kierros 6 | HJK-MyPa (2) | 11–1
Puolivälierä | FC Honka (2)-HJK | 1–7
Välierä | HJK-Ilves | 2–1
HJK:N PARHAAT MAALINTEKIJÄT CUPISSA
Martin Kirilov, 3 maalia
Liam Möller, 3 maalia
Alfie Theodore Cicale, 2 maalia
Mads Borchers, 2 maalia
David Ezeh, 2 maalia
SU 6.9. klo 15.00: Naisten Suomen Cupin finaali HPS - HJK
HPS
Suomen Cupin finaaleissa nähdään tänä vuonna ihastuttavasti myös yksi ensikertalainen. Helsingin Palloseura on toki miehissä juhlinut cupin voittoa vuonna 1962, kun finaalissa kaatui RoPS, mutta Naisten Suomen Cupin puolella finaalipaikka on Hopsille seurahistorian ensimmäinen.
Tällä kaudella HPS ja HJK ovat kohdanneet Kansallisessa Liigassa kolmesti – kaksi ensimmäistä peliä Klubi voitti, mutta pari viikkoa sitten paikallispeli päättyi jännittävien vaiheiden jälkeen 3–3. Jos sunnuntain finaali on 90 minuutin jälkeen tasan, on edessä 2 x 15 minuutin jatkoaika ja jos vielä senkin jälkeen ollaan tasatilanteessa, niin ratkaisu haetaan rangaistuspotkukilpailun kautta.
HPS:n kanssa jatkosopimuksen vastikään tehnyt päävalmentaja Antti Ruonala on ensimmäisen kerran tavoittelemassa Suomen Cupin voittoa.
HPS:N MATKA FINAALIIN 2026
Kierros 5 | TPV (2)-HPS | 0–4
Puolivälierä | HPS-SJK-j (2) | 5–1
Välierä | EBK (KY)-HPS | 0–4
HPS:N PARHAAT MAALINTEKIJÄT CUPISSA
Sara Attola, 3 maalia
10 pelaajaa, 1 maali
HJK
Jos miehissä HJK on Suomen Cupin menestynein seura, niin naisissa Klubi on menestynein aivan valtavalla erolla muihin. HJK on voittanut Naisten Suomen Cupin peräti 19 kertaa, kun toiseksi eniten cup-mestaruuksia napanneella PK-35 Vantaalla voittoja on neljä. HJK:lla oli pieni suvantovaihe 2020-2023, jolloin se ei voittanut Suomen Cupia, mutta sittemmin kurssi on taas kääntynyt tutummaksi.
Tuleva finaali on HJK:lle kolmas perättäinen ja se hakee myös kolmatta perättäistä cup-mestaruutta Tammelan Stadionilla. 2024 kaatui FC Honka 2–1, 2025 Åland United 3–1 ja tänäkin vuonna Klubi lähtee finaaliin ennakkosuosikkina. Jonne Kunnas oli osa Joonas Rantasen valmennustiimiä vuoden 2019 Suomen Cupin finaalissa, ja nyt Kunnaksella on mahdollisuus voittaa cup myös päävalmentajana.
HJK:N MATKA FINAALIIN 2026
Kierros 5 | HJK/T18-HJK | 1–6
Puolivälierä | PK-35 Vantaa-HJK | 1–4
Välierä | KuPS-HJK | 0–1
HJK:N PARHAAT MAALINTEKIJÄT CUPISSA
Kerttu Sarelius, 2 maalia
Isabella Ylätalo, 2 maalia
Sofia Eranka, 2 maalia
Suomen Cupin Superviikonloppu
Suomen Cupin Superviikonloppu kokoaa jälleen cup-kilpailuiden kaikki finaalitapahtumat saman viikonlopun ympärille, kun 4.–6.9. Tammelan Stadionilla pelataan sekä Miesten että Naisten Suomen Cupin, Regions' Cupin ja Roots Cupin finaalit.
PERJANTAI 4.9.
Regions' Cupin finaali IF Gnistan/M35-VJS/Akatemia | klo 19.00
LAUANTAI 5.9.
Roots Cupin finaali FC POHU/CJ United-KyPa | klo 12.30
Suomen Cupin finaali FC Inter-HJK | klo 18.00
SUNNUNTAI 6.9.
Roots Cupin finaali FC Loviisa-GBK | klo 11.00
Suomen Cupin finaali HPS-HJK | klo 15.00
Regions' Cupin finaali HJK/T18-EPS | klo 19.00
Regions' ja Roots Cupin finaaleihin on vapaa pääsy. Naisten Suomen Cupin finaalissa kaikki alle 18-vuotiaat pääsevät otteluun ilmaiseksi, kunhan heiltä löytyy suomalaisen joukkueen paita tai muu seuravaate. Kaikki finaalit ovat katsottavissa Ruudussa, sekä Miesten että Naisten Suomen Cupin finaali myös JIMillä.
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Kutsu: kaikki Suomen Cupin mestarit ovat tervetulleita Suomen Cupin Superviikonloppuun!
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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