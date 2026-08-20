KIASMA

KUTSU: Ars Fennica 2027 -ehdokkaiden julkistustilaisuus Kiasmassa

7.9.2026 09:18:25 EEST | KIASMA | Kutsu

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Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ars Fennica 2027 -palkintoehdokkaiden julkistamistilaisuuteen Kiasmaan torstaina 10.9.2026 klo 12. Ehdokkaat ovat läsnä tilaisuudessa. Heidän yhteisnäyttelynsä avautuu Kiasmassa syksyllä 2027.

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen ja lisätiedot: kiira.koskela@kiasma.fi

Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr jakaa Suomen merkittävimmän, 50 000 euron kuvataidepalkinnon joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä. Ehdokkaina on ollut Suomen, Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Pietarin alueen taiteilijoita. 

Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä Kiasmassa 15.10.2027–26.3.2028. Palkinnon saaja julkistetaan keväällä 2028. Kiasman jälkeen näyttely jatkaa Kunstsiloon Norjaan osana Ars Fennican uutta kansainvälistä yhteistyötä. Myös Kunstsilon edustajat ovat paikalla lehdistötilaisuudessa.

Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr perustettiin vuonna 1990 edistämään taiteita avaamalla suomalaiselle kuvataiteelle uusia kansainvälisiä yhteyksiä ja innostamalla taiteilijoita heidän luovassa työssään sekä voimistamalla kuvataiteisiin kohdistuvaa suuren yleisön mielenkiintoa ja arvostusta.

Ars Fennica 2027 -ehdokkaiden julkistustilaisuus

Aika: Torstai 10.9. klo 12
Paikka: Nykytaiteen museo Kiasma, Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki
Ilmoittautuminen:kiira.koskela@kiasma.fi

Vuoden 2027 ehdokkaat on nimennyt palkintolautakunta, johon kuuluvat puheenjohtaja LT Leena Niemistö sekä jäsenet museonjohtaja Kiira Miesmaa (Kiasma), museonjohtaja Arja Miller (HAM Helsingin taidemuseo), kuvataidekriitikko Sanna Lipponen sekä kokoelmapäällikkö Else-Brit Kroneberg (Kunstsilo, Norja).

Palkinnon saajan valitsee ehdokkaiden joukosta palkintolautakunnan kutsuma kansainvälinen taideasiantuntija, jonka nimi kerrotaan niin ikään 10.9.2026.

Avainsanat

Kiasmanykytaidemuseottaidenäyttelynäyttely

Yhteyshenkilöt

Kiasman viestintä:
Kiira Koskela, tiedottaja, kiira.koskela@kiasma.fi, 0294 500 631

Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr:
toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, camilla.granbacka@arsfennica.fi, 044 308 7931

Linkit

Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2
00100 Helsinki

Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä. kansallisgalleria.fi

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