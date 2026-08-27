Vapriikki

Suomen Jääkiekkomuseo tiedottaa: uudet Jääkiekkoleijonat on valittu

4.9.2026 12:53:22 EEST | Vapriikki | Tiedote

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Suomen Jääkiekkomuseo ry:n hallituksen asettama aatelointitoimikunta on valinnut kuusi uutta Jääkiekkoleijonaa. Valituiksi tulivat: 287 Marko Anttila (pelaaja), 288 Valtteri Filppula (pelaaja), 289 Juuso Hietanen (pelaaja), 290 Tomi Kallio (pelaaja), 291 Sami Lepistö (pelaaja), 292 Jukka Toivakka (vaikuttaja). Yrjö Salminen -elämäntyöpalkinnon saa Sari Salmela.

Näyttelyseinä, jossa on esillä Jääkiekkoleijonien valokuvia ja nimiä. Etualalla Canada-malja.
Vapriikissa, Suomen Jääkiekkomuseon näyttelyssä, voi tutustua kaikkiin Jääkiekkoleijoniin. Heli Nousiainen

Suomen Jääkiekkomuseo on aateloinut Jääkiekkoleijonia vuodesta 1985 alkaen. Valituiksi voivat tulla vain lajin parissa erityisen ansioituneet henkilöt. 

Avainsanat

jääkiekkojääkiekkoleijonataatelointipalkinnotsuomi

Yhteyshenkilöt

Museonjohtaja
Salla Järnefelt
050 329 0988
salla.jarnefelt@tampere.fi

Kuvat

Näyttelyseinä, jossa on esillä Jääkiekkoleijonien valokuvia ja nimiä. Etualalla Canada-malja.
Vapriikissa, Suomen Jääkiekkomuseon näyttelyssä, voi tutustua kaikkiin Jääkiekkoleijoniin.
Heli Nousiainen
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Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

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