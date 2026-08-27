Suomen Jääkiekkomuseo tiedottaa: uudet Jääkiekkoleijonat on valittu
4.9.2026 12:53:22 EEST | Vapriikki | Tiedote
Suomen Jääkiekkomuseo ry:n hallituksen asettama aatelointitoimikunta on valinnut kuusi uutta Jääkiekkoleijonaa. Valituiksi tulivat: 287 Marko Anttila (pelaaja), 288 Valtteri Filppula (pelaaja), 289 Juuso Hietanen (pelaaja), 290 Tomi Kallio (pelaaja), 291 Sami Lepistö (pelaaja), 292 Jukka Toivakka (vaikuttaja). Yrjö Salminen -elämäntyöpalkinnon saa Sari Salmela.
Suomen Jääkiekkomuseo on aateloinut Jääkiekkoleijonia vuodesta 1985 alkaen. Valituiksi voivat tulla vain lajin parissa erityisen ansioituneet henkilöt.
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Yhteyshenkilöt
Museonjohtaja
Salla Järnefelt
050 329 0988
salla.jarnefelt@tampere.fi
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Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
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