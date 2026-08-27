Suomen Jääkiekkomuseo tiedottaa: uudet Jääkiekkoleijonat on valittu

Vapriikin syksyn luentosarjan aiheena jalkapallon MM-kisat ja lajin historia 19.8.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Jalkapallo on paljon muutakin kuin 22 pelaajaa, pallo ja 90 minuuttia. Vapriikin luentosarjassa sukelletaan keskiviikkoisin 26.8.–23.9. jalkapallon MM-kisojen historiaan ja ilmiöihin – politiikasta ja mediasta naisten jalkapallon kehitykseen ja erotuomarien näkökulmaan.