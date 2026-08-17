Helsingin juhlaviikoilla kantaesityksiä, huippuvierailuja maailmalta ja jäähyväiset tauolle jäävälle Huvilalle
6.9.2026 09:00:00 EEST | Helsingin juhlaviikot | Tiedote
Helsingin juhlaviikot toi loppukesän Helsinkiin kansainvälisiä huippuvierailuja musiikin, teatterin, tanssin ja kuvataiteen aloilta. Taiteiden yötä juhlisti jättiläiskirahvien maaginen kulkue, ja Huvila soi viimeistä kertaa ennen taukoa.
Vuoden 2026 Helsingin juhlaviikkoja vietettiin 18. elokuuta–5. syyskuuta. Festivaalin ohjelmistoon kuului yli 100 eri taiteenlajeja edustavaa esitystä, ja Taiteiden yön lähes 400 maksutonta tapahtumaa levittäytyivät ympäri Helsinkiä.
Taiteiden yön päätapahtumana nähtiin ranskalaisen Compagnie Off -ryhmän Les Girafes – Eläinoperetti. Monumentaalisessa katuesityksessä jättimäiset kirahvit vaelsivat Helsingin keskustan halki Senaatintorille ja herättivät yleisössä riemua, hämmästystä ja yllätyksen hetkiä. Nukketeatteria, sirkusta, burleskia ja oopperalaulua yhdistänyt esitys toi elämyksellisen taiteen keskelle kaupunkia ja keräsi kulkueen reitin varrelle noin 20 000 katsojaa.
Rufus Wainwright avasi Juhlaviikot tuplaroolissa ja Le Grand Macabre sai kantaesityksensä
Omaleimainen maailmantähti Rufus Wainwright avasi Juhlaviikot monessa roolissa: Wainwrightin vaikuttava Dream Requiem -kuultiin festivaalin kahtena ensimmäisenä iltana Musiikkitalossa Dalia Stasevskan, Anna Prohaskan ja Laura Birnin tähdittämänä, ja Wainwrightin soolokonsertti soi loppuunmyydyssä Huvilassa Taiteiden yönä.
Musiikkitalossa tehtiin myös oopperahistoriaa, kun György Ligetin kulttiteos Le Grand Macabre sai Suomen ensiesityksensä. Radion sinfoniaorkesterin konsertin johti Nicholas Collon ja ohjasi Frederic Wake-Walker. Kansainväliseen solistikaartiin kuuluivat muun muassa Sarah Aristidou, Leigh Melrose, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Heidi Melton ja Andrew Watts. Kriitikoiden kiittämä teos matkasi Musiikkitalosta suoraan Berlin Musikfestille.
Juhlaviikkojen Musiikkitalon ohjelmaan kuului myös Kansallisoopperan orkesterin esittämä pohjoisirlantilaisen Conor Mitchellin Riot Symphony, jossa sinfoninen ilmaisu ja videotaide yhdistyivät yhteiskunnallisen vastarinnan teemoihin.
Kansainväliset orkesteri-, tanssi-, teatteri- ja kuvataidevierailut toivat maailman huiput Helsinkiin
Juhlaviikkojen kansainvälisten huippukokoonpanojen vierailuperinne jatkui, kun maineikas Tšekin filharmoninen orkesteri palasi Suomeen 50 vuoden tauon jälkeen ja esiintyi Musiikkitalossa ylikapellimestarinsa Semjon Bytškovin johdolla kahdessa konsertissa. Iltojen tähtisolisteina loistivat laajasti maailmalla arvostettu viulisti Karen Gomyo ja tämän hetken kirkkain pianistitähti Yunchan Lim.
Kansainvälistä ohjelmistoa rikastivat Tanssin talossa koettu Cloud Gate Dance Theatre of Taiwanin visuaalisesti näyttävä Cheng Tsung-lungin koreografia 13 Tongues, Alminsalissa nähty ravisuttava Botis Sevan Olivier-palkittu BLKDOG sekä Kansallisteatterin suurella näyttämöllä esitetty berliiniläisen Schaubühnen The Silence, jossa loisti palkittu tähtinäyttelijä Dimitrij Schaad. Taidehallissa nähtiin lisäksi Alia Alin ensimmäinen yksityisnäyttely Pohjoismaissa: värikylläinen ja immersiivinen In Light of…, joka on koettavissa vielä 1. marraskuuta asti.
Lapsille ja perheille suunnattua taideantia edusti belgialaisen Zonzo Compagnien riemastuttava Thelonious, joka johdatti katsojat jazzlegenda Thelonious Monkin maailmaan musiikin ja animaation keinoin.
Huvila soi viimeistä kertaa ennen taukoa
Juhlaviikkojen oma tapahtumapaikka Huvila tarjosi jälleen laajan kattauksen suomalaisia ja kansainvälisiä artisteja. Rufus Wainwrightin lisäksi Tokoinrannassa esiintyivät muun muassa Katie Melua, Carminho, Angélique Kidjo, Amanda Bergman, Hannes, Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana ja Egotrippi. Ohjelmiston erityistapauksiin kuuluivat muun muassa Anssi Kelan Nummela-levyn 25-vuotisjuhlakonsertti, Rajattoman ja Club For Fiven yhteinen ilta sekä Lapin kamariorkesterin, John Storgårdsin, Katarina Barrukin ja Niillas Holmbergin Pohjoisen legendat Helsingissä -konsertti.
Festivaali päättyi Huvilassa Ellinoora x Sinfonia Lahti: Pop Sinfonia -konserttiin 5. syyskuuta. Samalla jätettiin jäähyväiset Huvilalle ennen taukoa – vaikka telttaa ei pystytetä Tokoinrantaan puistoremontin vuoksi, kevyt musiikki säilyy osana Juhlaviikkojen ohjelmistoa.
“On ollut kunnia päästä tekemään tämän vuoden Juhlaviikkoja huipputekijöiden kanssa niin kotimaasta kuin maailmalta. Ohjelmiston kansainvälisyys on näkynyt sekä merkittävissä ulkomaisissa vierailuissa että suomalais-kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa, joita ovat olleet mm. Musiikkitalon Dream Requiem-suurteos, Le Grand Macabre -ooppera ja Huvilassa Lapin kamariorkesterin konsertti kotimais-kansainvälisin solistein. Huvilan remonttitauko tulee avaamaan Juhlaviikoille tilaisuuden uusiin mahdollisuuksiin. Odotamme jo innolla, että pääsemme kertomaan ensi vuoden inspiroivasta ohjelmasta”, Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja Johanna Freundlich sanoo.
Loppukesän festivaalitarjontaa ovat täydentäneet myös Juhlaviikkojen ystäväfestivaalit: Viapori Jazz, Sampo Festival, Outsider Art Festival, Karhupuisto Film Festival, Kuorojen kierros, Kolibri, Kamarikesä, Oopperakesä, Sirkus Suosalo, Runokuu, Ateneum: Modernit klassikot – Elga Sesemann ja Sokeritehdas.
Helsingin juhlaviikkoja vietetään seuraavan kerran 19.8.–4.9.2027.
Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppanit olivat Elisa ja Helsingin Sanomat, palvelukumppaneita olivat Grano, Heku, Rajupaja ja Helsinki Bryggeri. Huvilan ravintolapalveluista vastasi Sunborn Events Oy.
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Yhteyshenkilöt
Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, anna.makela@eventshelsinki.fi, puh. 050 581 4153
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Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Juhlaviikkojen taustaorganisaationa toimii Helsingin kaupungin perustama Helsingin tapahtumasäätiö.
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