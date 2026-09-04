HUSin yhtymähallitus kokoontuu 7.9.2026
4.9.2026 15:47:05 EEST | HUS | Tiedote
HUSin yhtymähallitus kokoontuu 7.9.2026 käsittelemään mm. Oy Apotti Ab:n omistajien tilaamaa riippumatonta selvitystä pitkän aikavälin asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisusta.
Lisäksi yhtymähallitus käsittelee päätösasiana HUS Kiinteistöt Oy:n ja HUS Turvapalvelut Oy:n toimintoihin esitettäviä muutoksia.
Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot HUSin mediapalvelun kautta puh. 050 427 2875 tai viestinta@hus.fi, avoinna ma–to klo 10–16, pe klo 10–15.
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Hälsobyns nya hus Huset för munhälsa samlar tillförlitlig information om munhälsa på ett och samma ställe4.9.2026 13:05:32 EEST | Pressmeddelande
Hälsobyns nya hus Huset för munhälsa erbjuder information som tagits fram av vårdpersonal om munhälsa, munsjukdomar, tandvård och egenvård av munnen för alla åldersgrupper.
Uusi Suun terveyden talo kokoaa luotettavan tiedon suun terveydestä yhteen paikkaan4.9.2026 13:05:32 EEST | Tiedote
Terveyskylän uusi Suun terveyden talo tarjoaa ammattilaisten tuottamaa tietoa suun terveydestä, suun sairauksista, hammashoidosta sekä suun omahoidosta kaiken ikäisille.
Onödig uteslutningsdiet kan öka allergirisken för barn3.9.2026 08:25:48 EEST | Pressmeddelande
Inkludering av allergener i barnets kost redan i spädbarnsåldern kan minska risken betydligt att allergier bryter ut. Behandlingen av födoämnesallergier är också på väg att ändra från uteslutningsdiet till att stärka toleransen.
Turha välttämisruokavalio voi lisätä lapsen allergiariskiä3.9.2026 08:25:48 EEST | Tiedote
Allergeenien ottaminen osaksi lapsen ruokavaliota jo imeväisiässä voi pienentää merkittävästi allergioiden puhkeamisen riskiä. Ruoka-allergioiden hoito onkin muuttumassa välttämisruokavaliosta kohti sietokyvyn vahvistamista.
Ändringar föreslås i HUS Fastigheter Ab:s och HUS Säkerhetstjänster Ab:s verksamhet31.8.2026 15:52:11 EEST | Pressmeddelande
För HUS-sammanslutningens styrelse föreslås att HUS Fastigheter Ab:s verksamhet överförs till HUS-sammanslutningen samt att HUS Säkerhetstjänster Ab:s bevakningstjänster läggs ut på entreprenad och vissa säkerhetstjänster överförs till HUS-sammanslutningen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme