Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 8.9.2026
4.9.2026 16:17:29 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 8. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa edellisessä kokouksessa pöydälle jääneet talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus 2027-29 sekä päätösehdotus suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista ja niihin liittyvistä päiväkotien perustamisista ja lakkautuksista.
Tilahankkeista esityslistalla on päätös osoitteeseen Ylipalontie 1 toteutettavan Paloheinän ala-asteen koulun ja päiväkoti Valkean korvaavan tilahankkeen tarveselvityksestä.
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Barns och vårdnadshavares erfarenheter av småbarnspedagogiken utreds genom en kundenkät4.9.2026 10:09:08 EEST | Pressmeddelande
Huvudstadsregionens gemensamma kundenkät skickas i september ut till vårdnadshavare för cirka 60 000 barn. Kommunerna använder svaren för att utveckla småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.
Pääkaupunkiseudun kunnat selvittävät perheiden varhaiskasvatuskokemuksia4.9.2026 10:09:08 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun yhteinen asiakaskysely lähetetään syyskuussa noin 60 000 lapsen huoltajalle. Kunnat hyödyntävät vastauksia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen.
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 1.9.20261.9.2026 22:07:49 EEST | Tiedote
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta kokoontui tiistaina 1.9.2026. Kokouksen päätöstiedote on poikkeuksellisesti tämän tiedotteen liitteenä. Teknisistä syistä tiedotteen julkaisu on myöhässä. Päätöstiedote julkaistaan tälle sivulle. Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 1.9.202628.8.2026 07:59:03 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 1. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa talousarvion vuoden 2026 toinen toteutumisennuste sekä talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelmaehdotus 2027-29. Lisäksi esityslistalla on päätösehdotus suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista ja niihin liittyvistä päiväkotien perustamisista ja lakkautuksista. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 18.8.202618.8.2026 19:37:00 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 18. elokuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme