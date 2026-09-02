Seinäjoki Crocodiles viidettä kertaa peräkkäin Vaahteramaljaan

Crocodiles ja Steelers pelasivat tasaisen välieräkamppailun perjantai-illan valaistuksessa Kuopion Väinölänniemellä. Steelers pysyi ottelussa pitkään johtoasemassa Iiro Pekkarisen neljällä potkumaalilla, mutta viimeisellä neljänneksellä vierasjoukkue Crocodiles nousi tasoihin ja lopulta ohi. Seinäjokisten touchdownit viimeistelivät Maurico Porcha kahdesti ja Aleksi Peltokangas.

Kuopio Steelers joutui pelaamaan ottelun ilman tähtikeskushyökkääjäänsä Joshua Mackia, joka kärsi runkosarjan viimeisessä ottelussa saamastaan pelikiellosta.

Crocodiles selviytyi nyt viidettä kertaa perättäin Vaahteraliigan loppuotteluun, Vaahteramaljaan. Kaikki joukkueen neljä edellistä 2020-luvun loppuottelua ovat päättyneet vastustajan voittoon. Seinäjokiset ovat voittaneet Suomen mestaruuden kerran, vuonna 2001.

Vaahteramaljan toinen joukkue ratkaistaan lauantaina 5.9. Porvoon keskuskentällä klo 14:00 käynnistyvässä Porvoon Butchers – Helsinki Roosters -ottelussa.