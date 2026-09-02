Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Seinäjoki Crocodiles viidettä kertaa peräkkäin Vaahteramaljaan

4.9.2026 21:16:39 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Seinäjoki Crocodiles varmisti viidennen kerran perättäin paikkansa Vaahteraliigan loppuottelussa. Crocodiles haki arvokkaan välierävoiton Kuopio Steelersistä Väinölänniemellä lukemin 20–14 (7–8).

Maurico Porcha viimeisteli Väinölänniemellä kaksi touchdownia
Maurico Porcha viimeisteli Väinölänniemellä kaksi touchdownia Jari Turunen

Crocodiles ja Steelers pelasivat tasaisen välieräkamppailun perjantai-illan valaistuksessa Kuopion Väinölänniemellä. Steelers pysyi ottelussa pitkään johtoasemassa Iiro Pekkarisen neljällä potkumaalilla, mutta viimeisellä neljänneksellä vierasjoukkue Crocodiles nousi tasoihin ja lopulta ohi. Seinäjokisten touchdownit viimeistelivät Maurico Porcha kahdesti ja Aleksi Peltokangas.

Kuopio Steelers joutui pelaamaan ottelun ilman tähtikeskushyökkääjäänsä Joshua Mackia, joka kärsi runkosarjan viimeisessä ottelussa saamastaan pelikiellosta.

Crocodiles selviytyi nyt viidettä kertaa perättäin Vaahteraliigan loppuotteluun, Vaahteramaljaan. Kaikki joukkueen neljä edellistä 2020-luvun loppuottelua ovat päättyneet vastustajan voittoon. Seinäjokiset ovat voittaneet Suomen mestaruuden kerran, vuonna 2001.

Vaahteramaljan toinen joukkue ratkaistaan lauantaina 5.9. Porvoon keskuskentällä klo 14:00 käynnistyvässä Porvoon Butchers – Helsinki Roosters -ottelussa.

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Maurico Porcha viimeisteli Väinölänniemellä kaksi touchdownia
Maurico Porcha viimeisteli Väinölänniemellä kaksi touchdownia
Jari Turunen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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