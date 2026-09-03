Eurojackpotin potti nousee 31 miljoonaan euroon

Eurojackpotin perjantaina (kierros 36/2026) suoritetun arvonnan oikea rivi on 5, 14, 31, 33 ja 43. Tähtinumerot ovat 3 ja 4.

Kierroksella ei löytynyt yhtään osumaa kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

5+0 tuloksia löytyi viisi kappaletta. Rivin arvoksi tuli tänään reilut 197 000 euroa. Voitot osuivat Latviaan, Norjaan, Saksaan, Tšekkiin ja Puolaan.

Suomen suurimmat voitot saavutettiin 4+2 tuloksella, joita löytyi maastamme vain kaksi kappaletta. Tällä osumalla sai tänä iltana 8 130,00 euroa.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 7 7 3 5 9 8 9. Arvonnassa löytyi yksi 20 000 euron arvoinen 6 oikein -tulos. Voittorivi oli pelattu Sale Pännäisissä, Pedersören kunnassa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 14, 16, 21, 25, 27, 39 ja lisänumero 6. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja löytyi 20 153 kappaletta.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Hampuri 25. Tonneja voitettiin viisi kappaletta.

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