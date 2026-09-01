Salibandymaajoukkueet taipuivat johtoasemasta Sveitsille

Heikki Iiskola sivalsi Suomen miehet oikeasta laidasta johtoon avauserän ainoalla osumalla, ja toisessa Antti Suomela kiskaisi ensimmäisellä maajoukkuemaalillaan tilanteeksi jo 2-0. Sveitsin kavennuskaan ei vielä Suomea hätkäyttänyt, vaan keskellä tilaa saanut Alpo Laitila sijoitti toisen tauon tilanteeksi 3-1.

Päätöserästä tuli tänään kuitenkin pannukakku. Sveitsi jalosti sen alussa keskialueen pallonriiston maaliksi, ja ratkaisevat osumat nähtiin runsaat kuusi minuuttia ennen ottelun loppua kahdessa perättäisessä vaihdossa. Niin tasoituksessa kuin voittomaalissakin vastaisku eteni oikeaa laitaa syvälle, ja ensin Noah Siegenthaler ja sitten Jan Ziehli lapioi maalin eteen syötetyn pallon puolustajan jaloista Markus Laakson verkkoon.

Lauantaina Suomen turnaus jatkuu ottelulla Ruotsia vastaan klo 13. Suora lähetys nähdään tutusti SalibandyTV;ssä.



Salibandya, Chomutov, Tshekki

Miesten EFT-turnaus

Suomi–Sveitsi 3-4 (1-0, 2-1, 0-3)

1. erä: 17.29 Heikki Iiskola (Miska Mäkinen) 1-0.

2. erä: 21.20 Antti Suomela (Iiskola) 2-0, 30.07 Levin Conrad (Jan Bürki) 2-1, 37.00 Alpo Laitila (Mäkinen) 3-1.

3. erä: 46.16 Marco Louis (Niclas Graf) 3-2, 53.31 Noah Siegenthaler (Louis) 3-3, 53.57 Jan Ziehli (Jan Zaugg) 3-4.

Maalivahdit:

Markus Laakso Suomi,

Nils Schälin Sveitsi.

Jäähyt: Suomi 0 min, Sveitsi 0 min.

Erotuomarit: Lukas Cizek ja Lukas Lastovicka, Tshekki.

Yleisöä: 216.

Suomen parhaana palkittiin Heikki Iiskola.

Ensimmäistä naisten maaotteluaan pelannut Josefiina Nissilä avasi heti maalitilinsä, kun hän kuittasi Sveitsin avausosuman komealla ylivoimaosumalla Suvi Hämäläisen pitkästä poikkisyötöstä. Oona Kauppi livautti Suomen toisessa erässä johtoon, kun nopea laukaus Alma Laitilan pudotuksesta livahti Sveitsin maalin takakulmaan. Sen jälkeen Suomen ote kuitenkin alkoi kirvota. Ronja Niederberger sai tilaa tasoitukseen Suomen pehmeästi puolustaneen viisikon keskeltä, ja kolmannessa erässä tuli lisää. Seraina Fitzi ja Anja Wyss rankaisivat Josefiina Nissilän pallonmenetyksestä voittomaaliksi jääneellä 3–2-osumalla, ja kahdella nopealla syötöllä kaksin maalivahti Miia Maarasen kanssa pelattu Norina Reusser kieputti eron kahteen. Lopussa Sveitsi liidätti vielä kaksi palloa tyhjään verkkoon Suomen koettaessa riskillä.

Lauantaina Suomi saa klo 14 vastaansa Tshekin, ja myös tuo ottelu nähdään suorana SalibandyTV:ssä.

Salibandya, Gümligen, Sveitsi

Naisten EFT-turnaus

Sveitsi–Suomi 6-2 (1-1, 1-1, 4-0)

1. erä: 6-53 Anja Wyss (Seraina Fitzi) 1-0, 15.07 Josefiina Nissilä (Suvi Hämäläinen) 1-1 yv.

2. erä: 24.40 Oona Kauppi (Alma Laitila) 1-2, 37.58 Ronja Niederberger (Annika Morf) 2-2.

3. erä: 43.20 Wyss (Fitzi) 3-2, 53.16 Norina Reusser (Niederberger) 4-2, 57.02 Fitzi 5-2 tm, 57.33 Isabelle Gerig (Nathalie Spichiger) 6-2 tm.

Maalivahdit:

Lara Heini Sveitsi

Miia Maaranen Suomi

Jäähyt: Sveitsi 3×2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Nikola Husakova ja Vaclav Patera, Tshekki.

Yleisöä: 720.

Suomen parhaana palkittiin Henrika Maikola.