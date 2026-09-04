Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Porvoon Butchers murskavoitolla Vaahteramaljaan

5.9.2026 17:06:28 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Hallitseva mestari Porvoon Butchers eteni murskaavalla tavalla Vaahteraliigan loppuotteluun. Butchers kukisti lauantaina Porvoon keskuskentällä pelatussa välierässä Helsinki Roostersin peräti 63–12 (42-0) ja kohtaa 12. syyskuuta Bolt Arenalla pelattavassa Vaahteramalja XLVII:ssa Seinäjoki Crocodilesin.

Butchersin Christian Powell viimeisteli lauantaina yhden TD:n
Butchersin Christian Powell viimeisteli lauantaina yhden TD:n Laura Helminen

Porvoon Butchers ei jättänyt mitään arvailujen varaan ottaessaan välieräpelin alussa 21–0 johdon pelin ensimmäisellä neljänneksellä. Puoliajalle mentiin kotijoukkueen 42-0 johdossa ja Porvoo ehti karkaamaan jo 63–0 johtoon ennen Roostersin ensimmäistä pistesuoritusta.

Butchers-pelinrakentaja Donovan Isom heitti pelissä viisi touchdownia ja juoksi itse yhden. Porvoolaisten laitahyökkääjistä Keith Coffee nappasi kolme maalisuoritusta Isomin heitoista. Roostersin touchdownit viimeistelivät Rene Rautiainen pelinrakentaja Brandon Gwinnerin heitosta ja Zach Wright lentopotkun palautuksesta.

Välierästä odotettiin tasaista, mutta Roostersin lukuisat virheet ottelun alussa veivät vierasjoukkueelta nopeasti mahdollisuudet taistella voitosta. Roostersin hyökkäys menetti pallon ottelussa peräti kuusi kertaa, joista kolme oli pelinrakentaja Ambro Urjanssonin heittämiä syötönkatkoja.

Butchers etenee nyt Vaahteramaljaan toista perättäistä kertaa. Porvoolaiset voittivat 2000-luvun alussa kuusi perättäistä mestaruutta vuosina 2005–2010 ja tavoittelevat nyt uuden mestaruusputken rakentamista. Kaikkiaan Butchers on voittanut historiansa aikana kahdeksan Suomen mestaruutta.

Vaahteramalja XLVII pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18.00 Helsingin Bolt Arenalla. Ottelu tarjoillaan suorana lähetyksenä Ruudussa sekä JIM-kanavalla. Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan tänä vuonna jo 47. kerran.

Median akkreditointi 12.9. Vaahteramaljaan:  Vaahteramalja XLVII

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Butchersin Christian Powell viimeisteli lauantaina yhden TD:n
Butchersin Christian Powell viimeisteli lauantaina yhden TD:n
Laura Helminen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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