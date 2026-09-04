Porvoon Butchers murskavoitolla Vaahteramaljaan

Porvoon Butchers ei jättänyt mitään arvailujen varaan ottaessaan välieräpelin alussa 21–0 johdon pelin ensimmäisellä neljänneksellä. Puoliajalle mentiin kotijoukkueen 42-0 johdossa ja Porvoo ehti karkaamaan jo 63–0 johtoon ennen Roostersin ensimmäistä pistesuoritusta.

Butchers-pelinrakentaja Donovan Isom heitti pelissä viisi touchdownia ja juoksi itse yhden. Porvoolaisten laitahyökkääjistä Keith Coffee nappasi kolme maalisuoritusta Isomin heitoista. Roostersin touchdownit viimeistelivät Rene Rautiainen pelinrakentaja Brandon Gwinnerin heitosta ja Zach Wright lentopotkun palautuksesta.

Välierästä odotettiin tasaista, mutta Roostersin lukuisat virheet ottelun alussa veivät vierasjoukkueelta nopeasti mahdollisuudet taistella voitosta. Roostersin hyökkäys menetti pallon ottelussa peräti kuusi kertaa, joista kolme oli pelinrakentaja Ambro Urjanssonin heittämiä syötönkatkoja.

Butchers etenee nyt Vaahteramaljaan toista perättäistä kertaa. Porvoolaiset voittivat 2000-luvun alussa kuusi perättäistä mestaruutta vuosina 2005–2010 ja tavoittelevat nyt uuden mestaruusputken rakentamista. Kaikkiaan Butchers on voittanut historiansa aikana kahdeksan Suomen mestaruutta.

Vaahteramalja XLVII pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18.00 Helsingin Bolt Arenalla. Ottelu tarjoillaan suorana lähetyksenä Ruudussa sekä JIM-kanavalla. Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan tänä vuonna jo 47. kerran.

Median akkreditointi 12.9. Vaahteramaljaan: Vaahteramalja XLVII