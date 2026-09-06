Kokoomuksen Laiho: Suomi vahvistaa terveydenhuollon valmiutta 67 miljoonalla eurolla

– Turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi. Ukrainan sota on karulla tavalla osoittanut, että sairaalat ja terveydenhuollon infrastruktuuri eivät ole sodankäynnissä suojattuja – päinvastoin. Saimme sosiaali- ja terveysvaliokunnan vierailulla Ukrainassa viime syksynä tärkeää ensikäden tietoa terveydenhuollon selviytymisestä hyökkäyssodan keskellä. Terveydenhuollon varautuminen on tärkeä osa Suomen puolustuskykyä, ja Orpon hallitus on toiminut sen mukaisesti, Laiho sanoo.

Hallitus on tällä vaalikaudella uudistanut varautumisen lainsäädäntöä laajasti. Hyvinvointialueet velvoitettiin varautumaan sotilaalliseen voimankäyttöön jo vuoden 2025 lopussa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölakeja on muutettu niin, että kansainvälisen avun vastaanottaminen ja antaminen kriisitilanteessa on mahdollista nykyistä joustavammin.

– Puolustusvoimat tukeutuu lähes kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään niin normaalioloissa kuin kriisin aikana. Siksi on välttämätöntä, että sairaalat, ensihoito ja henkilöstö ovat varautuneet ja valmiina vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta myös poikkeusoloissa, Laiho toteaa.

Hallituksen varautumiskokonaisuus täydentyy edelleen. Tänä syksynä eduskunnan käsittelyyn tulevat vielä muun muassa uusi tartuntatautilaki, laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista sekä lääkelain muutos kansainvälistä lääkeapua koskien.

– Aiemman kokemukseni perusteella päivystyksen johtajalääkärinä ja lääkintäpäällikkönä tiedän, että varautumista ei tehdä vain paperilla, vaan se vaatii pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä, henkilöstön koulutusta, yhteistyötä ja harjoituksia yli hallintorajojen, Laiho sanoo.

Kokoomus haluaa varmistaa, että Suomi kykenee takaamaan kansalaistensa turvallisuuden kaikissa olosuhteissa, Laiho päättää.