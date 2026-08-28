Osuuskauppa PeeÄssä

Kirsi Haimakainen Prisma Kuopiosta on valittu Ässäpäälliköksi

6.9.2026 08:02:32 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote

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Prisma Kuopion palvelupäällikkö Kirsi Haimakainen on valittu arvostetuksi Ässäpäälliköksi. Ässäpäällikön valinta nostaa esiin esimerkillistä johtamista ja tuloksellista tiimityötä. Palkinto on julkistettu valtakunnallisten S-Päällikköpäivien yhteydessä Kotkassa.

Kirsi Haimakaisella on takanaan upea, yli 30 vuoden mittainen työura Osuuskauppa PeeÄssässä. Vuosikymmenten aikana hän on onnistunut erityisesti tiimin jatkuvassa perehdyttämisessä sekä uuden osaamisen ja johtajuuden kasvattamisessa. Hänen tiimistään on kehittynyt merkittävä kaupan alan osaajien kasvattajayhteisö.

Haimakainen johtaa tiimiään rohkeasti kohti maailmanluokan tekemistä, toimii itse eturintamassa ja rakentaa onnistumista yhdessä henkilöstönsä kanssa. Haimakaisen johtamisessa korostuvat kunnianhimoiset, yhdessä tiimin kanssa asetetut tavoitteet.

Hänelle on tärkeää, että jokainen heimon jäsen onnistuu omassa työssään ja että Yksi Yhteinen Prisma näkyy arjen tekemisessä joka päivä Savon suurimmassa lähikaupassa. Johtamisen ytimessä ovat merkitykselliset kohtaamiset niin henkilöstön kuin asiakkaiden kanssa. Haimakaisen tiimi tavoittelee parasta mahdollista asiakaskokemusta kohtaaminen kerrallaan ja jokaisessa työvuorossa.

– Kirsi johtaa rohkeasti tiimiään kohti maailmanluokan tekemistä ja toimii itse aina eturintamassa. Hänelle on tärkeintä, että heimo onnistuu omassa työssään ja että Yksi Yhteinen Prisma toteutuu joka päivä. Asiat tehdään oikein kerralla, ja asiakkaat voivat luottaa onnistuneeseen kauppareissuun, kommentoi Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Ässäpäällikkö-tunnustus on osoitus Haimakaisen pitkäjänteisestä työstä ihmisten, osaamisen ja asiakaskokemuksen hyväksi. Hänen johtamisensa luo perustan huipputiimille, joka onnistuu yhdessä ja vie koko työyhteisöä eteenpäin.

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Osuuskauppa PeeÄssä

Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.

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