Kokoomuksen Kopra Tuppuraiselle: Väite suuryritysten suosimisesta on täyttä sumutusta
6.9.2026 11:42:26 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra tyrmää SDP:n Tytti Tuppuraisen väitteen, jonka mukaan hallitus olisi suosinut suuryrityksiä pienyrittäjien kustannuksella. Kopran mukaan väite ei kestä vertailua hallituksen päätöksiin eikä edes yrittäjien omiin arvioihin.
– Väite suuryritysten suosimisesta on täyttä sumutusta. Tuppurainen yrittää peittää sen, että hallitus on tehnyt poikkeuksellisen paljon juuri pienille yrityksille ja yksinyrittäjille tärkeitä uudistuksia. Suomen Yrittäjätkin totesi budjettiriihen jälkeen hallituksen veropolitiikan tukevan kasvua, työllisyyttä ja yrittämistä.
– SDP:n on ilmeisesti vaikea hyväksyä yrittäjien omaa arviota hallituksen toimista, Kopra sanoo.
Hallitus korjaa edellisen SDP-johtoisen hallituksen YEL-sotkun tavalla, joka keventää erityisesti pienituloisten ja yksinyrittäjien maksutaakkaa. Kotitalousvähennyksen korotus lisää töitä pienille palveluyrityksille. Paikallinen sopiminen ja määräaikaisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen madaltavat pienten yritysten rekrytointikynnystä.
Uusi hankintalaki puolestaan avaa julkisia hankintoja pk-yrityksille. Lisäksi hallitus valmistelee yrityslähestymiskieltoa, jolla kauppiaat voivat suojata työntekijöitään vakavalta ja toistuvalta häirinnältä.
– Nämä eivät ole suuryritysten täsmätoimia, vaan aivan tavallisen suomalaisen yrittäjän arkea helpottavia päätöksiä. SDP on vastustanut palkkaamisen helpottamista, paikallista sopimista ja hankintalain uudistamista. Nyt puolue yrittää väittää olevansa juuri niiden pienyrittäjien puolella, joiden mahdollisuuksia se on järjestelmällisesti jarruttanut, Kopra toteaa.
Kopra muistuttaa, että yhteisöveron alennus koskee kaikenkokoisia osakeyhtiöitä. SDP haluaa perua alennuksen ja kiristää pörssiin listaamattomien yritysten omistajien verotusta. Siis juuri pienten ja keskisuurten yritysten verotusta.
– Pienen osakeyhtiön maksama yhteisövero ei muutu suuryritysveroksi sillä, että SDP niin väittää. SDP:n linja tarkoittaisi pienyrittäjälle korkeampia veroja, vaikeampaa palkkaamista ja vähemmän mahdollisuuksia päästä julkisiin kilpailutuksiin. Se on resepti, jolla yritykset eivät kasva eikä Suomi liiku eteenpäin.
– SDP:n ratkaisut tarkoittaisivat kellon kääntämistä kymmenen vuotta taaksepäin. Me haluamme, että Suomi menee eteenpäin, Kopra päättää.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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