Pauline Koffi Vandet valittu EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmaan

Kansainvälisen avoimen haun kautta valitun Pauline Koffi Vandetin (s. 1994) kuraattorityö on tutkimuslähtöistä ja yhteistyöhön perustuvaa. Hän tarkastelee, miten taide voi synnyttää uudenlaista tietoa, yhteisöllisyyttä ja jaettuja kokemuksia. Häntä kiinnostavat erityisesti kriittinen vuoropuhelu, yhdessä oppiminen ja kokeelliset kuratointimenetelmät.

Kolmivuotinen EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelma kutsuu vuosittain yhden kansainvälisen kuraattorin työskentelemään Saastamoisen säätiön taidekokoelman parissa, tuomaan uusia näkökulmia kokoelmalähtöiseen tutkimukseen ja näyttelytoimintaan sekä luomaan yhteyksiä Suomen nykytaiteen kenttään.

”Olen ollut jo vuosien ajan kiinnostunut Suomen nykytaiteen kentästä, joten olen innoissani valinnastani EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelman seuraavaksi osallistujaksi ja mahdollisuudesta työskennellä tiiviisti EMMAn ja Saastamoisen säätiön kanssa”, Koffi Vandet sanoo. ”Olen erityisen kiinnostunut valokuvasta, liikkuvasta kuvasta ja mediataiteesta. Odotan innolla mahdollisuutta tehdä itsenäistä tutkimusta ja syventyä Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan kriittisessä vuoropuhelussa taiteilijoiden, yhteisöjen ja yleisöjen kanssa.”

Työskentelyjaksonsa aikana Koffi Vandet työstää omaa tutkimusprojektiaan ja työskentelee EMMAn kuraattoritiimin rinnalla. Työskentelyjakso Suomessa huipentuu tutkimukseen perustuvaan artikkeliin, joka käsittelee Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa. Artikkeli julkaistaan EMMA Zonessa, museon digitaalisella alustalla, jolla julkaistaan esseitä, taiteilijadokumentteja ja kurkistuksia kulissien taakse.

”Koska kuraattorityöni perustuu tutkimukseen, menetelmällisiin kokeiluihin ja yhdessä tekemiseen, aloitan työskentelyjaksoni nöyrin mielin sen suhteen, mitä en vielä tiedä ja keitä en vielä ole tavannut.”

Koffi Vandet asuu työskentelyjaksonsa ajan HIAP (Helsinki International Artist Programme) -residenssissä. Residenssijakso toteutetaan yhteistyössä HIAPin kanssa.

Pauline Koffi Vandet (s. 1994, Tanska/Norsunluurannikko) on kuraattori ja valmistunut visuaalisen kulttuurin maisteriksi Kööpenhaminan yliopistosta. Hänen tutkimukseen, kriittiseen vuoropuheluun ja menetelmällisiin kokeiluihin perustuva kuraattorityönsä keskittyy yhteisölliseen kestävyyteen ja kehollisiin käytäntöihin. Hän muodostaa Ida Højgaard Thjømøen kanssa Koffi & Højgaard -kuraattoriduon. Heidän työskentelynsä kattaa sekä näyttelytoiminnan että laajat julkisen taiteen hankkeet, joissa paikkasidonnaisuus, sosiaalinen vuorovaikutus ja osallistuminen ovat keskeisiä lähtökohtia.

Koffi Vandet on työskennellyt useiden vuosien ajan Fotografisk Centerissä, joka on Tanskan johtava valokuvataiteeseen laaja-alaisesti keskittyvä taidekeskus. Hän toimi keskuksen vt. johtajana vuosina 2023–2024.