Hämeenmaan päälliköille valtakunnallista tunnustusta S-Päällikköpäivässä
7.9.2026 09:20:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Kotkassa lauantaina 5.9. järjestetyssä S-ryhmän valtakunnallisessa S-Päällikköpäivässä palkittiin työssään menestyneitä Ässäpäälliköitä. Palkittujen päälliköiden joukossa oli Lahden El Toro -ravintolan ravintolapäällikkö Jenni Torkkel ja Lahden S-market Hennalan marketpäällikkö Pasi Salovaara.
Ässäpäällikkö-tunnustus jaetaan joka toinen vuosi valtakunnallisesti ansioituneimmille S-ryhmän päälliköille, jotka ovat osoittaneet työssään esimerkillisiä esihenkilötaitoja ja johtaneet yksikköään erinomaisiin tuloksiin – asiakkaita kuunnellen.
Kotkan S-Päällikköpäivässä palkittiin kaikkiaan 19 ansioitunutta Ässäpäällikköä. Lisäksi S-ryhmän liikennekauppa henkilöstöineen sai erityisen toimialojen kunniamaininnan.
”Ässäpäällikkö-tunnustus on iso kunnianosoitus saajalleen. Tietysti se merkitsee paljon myös koko osuuskaupalle. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on pystyttävä kehittämään sekä toimintaa että omaa osaamistaan. Jenni ja Pasi voivat olla ylpeitä saavutuksestaan”, Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto sanoo.
”Mitään ei tehdä yksin”
Ravintolapäällikkö Jenni Torkkelin saaman tunnustuksen perusteluissa erottuvat asiakaslähtöisyys, pitkäjänteisyys, uudistusmyönteisyys ja esimerkillisyys.
”Tuntuu todella hienolta ja arvokkaalta. Jo siitä tuli arvostettu olo, kun kuulin olevani ehdolla Ässäpäällikkö-tunnustuksen saajaksi. Haluan korostaa, että mitään ei täällä tehdä yksin, vaan vahvalla tiimityöllä. Meillä on rautaiset ammattilaiset ja loistava esihenkilöporukka”, kehuu Jenni.
Jenni on onnistunut rakentamaan korkeatasoista asiakaskokemusta vuodesta toiseen. Hän on kehittänyt toimintaa niin, että asiakaskokemus, tuloksellisuus ja henkilöstön hyvinvointi tukevat toisiaan. Samanaikaisesti Jenni on vaalinut 45-vuotisjuhlavuottaan viettävän ravintolan vahvaa tekemisen perinnettä ja onnistuneesti uudistanut toimintaa vastaamaan muuttuvia asiakastarpeita.
”Ruoan tärkeyttä ei voi sivuuttaa. El Toro on siinä mielessä varma paikka, että asiakas tietää aina, mitä saa.”
El Toro palkittiin viime vuonna Vuoden uniikkina ruokaravintolana ja erinomaisesta NPS-tuloksesta. Vuosi oli Jennille haasteellinen henkilökohtaisessa elämässä, ja työllä oli hänelle erityinen merkitys.
”Koin työn valtavan isoksi voimavaraksi ja tiimin merkityksen erityisen tärkeäksi.”
Hyvällä joukkuehengellä tavoitteisiin
Marketpäällikkö Pasi Salovaara tunnetaan niin ikään asiakaslähtöisenä, kehittämismyönteisenä, pitkäjänteisenä ja tavoitteellisena päällikkönä.
”Tunnustuksen saaminen tuntuu uskomattomalta ja äärettömän upealta. Olen kovin kiitollinen ja otettu. Täytyy tietysti antaa osa tunnustuksesta ja samalla isot kiitokset omalle työryhmälle, koska ilman heitä tällaista tunnustusta olisi mahdotonta edes saada tai ajatella.”
Pasi on ottanut ennakkoluulottomasti käyttöön uusia toimintamalleja ja onnistunut sitouttamaan sekä innostamaan henkilöstönsä muutoksiin. Hänen vahvuuksiinsa lukeutuu myös kyky johtaa liiketoimintaa tasapainoisesti.
”Työryhmässämme on hyvä joukkuehenki, jonka avulla olemme mielestäni päässeet yhteisiin tavoitteisiin ja tuloksiin myös haastavampina päivinä. Kaikki ovat olleet valmiita kehittämään toimintaa aktiivisesti ja viemään uusia asioita käytäntöön nopeallakin aikataululla. Kiteytettynä työryhmäni on avoin, sitoutunut ja ammattitaitoinen sekä äärettömän tehokas porukka.”
Pasin mielestä antoisinta päällikkönä toimimisessa on se, kun pääsee tavoitteisiin, saa tulosta aikaiseksi ja näkee sekä toiminnan että työryhmän kehittymisen.
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Yhteyshenkilöt
Olli VormistoToimitusjohtajaOsuuskauppa HämeenmaaPuh:050 358 8336olli.vormisto@sok.fi
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Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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