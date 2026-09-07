RE I SEA I D -tapahtuma yhdistää Itämeren suojelun ja vegaanisen gastronomian

– Itämeren tulevaisuudesta puhutaan usein ongelmien kautta – syystäkin. Viime kädessä ihminen ryhtyy kuitenkin suojelemaan sellaista, jonka hän kokee arvokkaaksi ja johon hän tuntee kuuluvansa. RE I SEA I D -tapahtumassa tuomme tiedon rinnalle ruoan, taiteen, kulttuurin sekä yhdessä koetut elämykset, joiden kautta Itämeri voidaan myös tuntea eikä vain ymmärtää, sanoo idean isä, huippukokki Jouni Toivanen.

Uutta nautintokulttuuria luomassa

Tapahtumassa Itämeren ja pohjoismaisen luonnon ympärille rakennetaan oma gastronominen maailmansa. Viiden euron hintaisissa vegaanisissa maisteluannoksissa merilevät, juurekset, viljat, marjat, sienet, palkokasvit, villiyrtit, siemenet ja rannikon kasvit kohtaavat fermentoinnin, savustamisen, kuivaamisen, pikkelöinnin ja muut pohjoismaisesta ruokaperinteestä nousevat menetelmät. Tavoitteena on näyttää, miten korkeatasoista, kiinnostavaa ja elämyksellistä täysin kasvipohjainen ruokakulttuuri voi olla.

– Haluamme tapahtumassa etsiä kokonaan uutta gastronomista kieltä. Meren maku voi syntyä esimerkiksi levistä, mineraalisuudesta, suolaisuudesta, savusta, fermentoinnista, rannikon kasveista, umamista ja erilaisista tekstuureista. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kehittää Helsingistä käsin kansainvälisesti tunnistettavaa Nordic Baltic Vegan Cuisine -ajattelua, Toivanen sanoo.

Tekemistä ohjaa rehedonismin ajatus: kestävämpää tulevaisuutta ei rakenneta vain rajoittamisen kautta, vaan etsimällä uudenlaisia nautinnon muotoja.

– Tulevaisuuden ylellisyys ei ehkä tarkoita sitä, että meillä on enemmän, vaan sitä, että koemme enemmän, Toivanen muistuttaa.

"RE I SEA I D -tapahtumassa tuomme tiedon rinnalle ruoan, taiteen, kulttuurin sekä yhdessä koetut elämykset, joiden kautta Itämeri voidaan myös tuntea eikä vain ymmärtää", sanoo idean isä, huippukokki Jouni Toivanen.

Moniaistisia elämyksiä

Lyypekinlaiturille levittyvä tapahtuma tuo tutkimuksen osaksi yhteistä kokemusta. Merentutkija voi kertoa, mitä pinnan alla tapahtuu, kokki muuttaa raaka-aineen ruoaksi ja taiteilija kokemukseksi. Kuvataide, musiikki, ääni, valo, elokuva, performanssi, arkkitehtuuri ja muotoilu voivat näin tehdä näkyväksi asioita, joita emme tavallisesti näe.

Samalla RE I SEA I D pyrkii myös kohtauttamaan ihmisiä, jotka eivät tavallisesti kohtaa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Helsingistä kansainvälisesti kiinnostava vegaanisen gastronomian, ekologisen taiteen ja tulevaisuuden ruokajärjestelmien kohtaamispaikka. Helsinki on konseptille luonteva lähtöpaikka, yhdistyväthän meren äärellä elävässä kaupungissa niin vahva luontosuhde, korkea teknologia, tunnettu muotoilu kuin kehittyvä gastronominen kulttuurikin.

Pitkällä aikavälillä visio ulottuu koko Itämeren alueelle, onhan kaikilla rannikon yhteisöillä oma gastronomiansa, historiansa, taiteensa ja suhteensa yhteiseen mereen.

– Unelmanamme on rakentaa Itämeren ympärille uudenlaista kulttuuria, jossa gastronomia, taide, tutkimus, yrittäjyys, luonnonsuojelu ja hyvä elämä eivät ole toistensa vastakohtia, vaan vahvistavat toisiaan, Toivanen summaa.

RE I SEA I D

Ruoka, taide, luonto ja tulevaisuus

Su 13.9.2026 klo 12–17

Lyypekinlaituri, Helsinki

Samana viikonloppuna Lyypekinlaiturilla: pe-la 11. - 12.9. alueella järjestetään Sienijuhla, joka nostaa esiin sienet, ruokakulttuurin ja tulevaisuuden ruokajärjestelmät. Lue lisää >>