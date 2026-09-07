RE I SEA I D -tapahtuma yhdistää Itämeren suojelun ja vegaanisen gastronomian
7.9.2026 13:10:30 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Huippukokki Jouni Toivasen innovoima RE I SEA I D haastaa katsomaan Itämeren suojelua uudesta näkökulmasta. Lyypekinlaiturilla 13.9. järjestettävä tapahtuma yhdistää vegaanisen gastronomian, taiteen ja tiedon moniaistiseksi kokemukseksi, jossa kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan rajoittamisen sijaan myös nautinnon kautta.
– Itämeren tulevaisuudesta puhutaan usein ongelmien kautta – syystäkin. Viime kädessä ihminen ryhtyy kuitenkin suojelemaan sellaista, jonka hän kokee arvokkaaksi ja johon hän tuntee kuuluvansa. RE I SEA I D -tapahtumassa tuomme tiedon rinnalle ruoan, taiteen, kulttuurin sekä yhdessä koetut elämykset, joiden kautta Itämeri voidaan myös tuntea eikä vain ymmärtää, sanoo idean isä, huippukokki Jouni Toivanen.
Uutta nautintokulttuuria luomassa
Tapahtumassa Itämeren ja pohjoismaisen luonnon ympärille rakennetaan oma gastronominen maailmansa. Viiden euron hintaisissa vegaanisissa maisteluannoksissa merilevät, juurekset, viljat, marjat, sienet, palkokasvit, villiyrtit, siemenet ja rannikon kasvit kohtaavat fermentoinnin, savustamisen, kuivaamisen, pikkelöinnin ja muut pohjoismaisesta ruokaperinteestä nousevat menetelmät. Tavoitteena on näyttää, miten korkeatasoista, kiinnostavaa ja elämyksellistä täysin kasvipohjainen ruokakulttuuri voi olla.
– Haluamme tapahtumassa etsiä kokonaan uutta gastronomista kieltä. Meren maku voi syntyä esimerkiksi levistä, mineraalisuudesta, suolaisuudesta, savusta, fermentoinnista, rannikon kasveista, umamista ja erilaisista tekstuureista. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kehittää Helsingistä käsin kansainvälisesti tunnistettavaa Nordic Baltic Vegan Cuisine -ajattelua, Toivanen sanoo.
Tekemistä ohjaa rehedonismin ajatus: kestävämpää tulevaisuutta ei rakenneta vain rajoittamisen kautta, vaan etsimällä uudenlaisia nautinnon muotoja.
– Tulevaisuuden ylellisyys ei ehkä tarkoita sitä, että meillä on enemmän, vaan sitä, että koemme enemmän, Toivanen muistuttaa.
Moniaistisia elämyksiä
Lyypekinlaiturille levittyvä tapahtuma tuo tutkimuksen osaksi yhteistä kokemusta. Merentutkija voi kertoa, mitä pinnan alla tapahtuu, kokki muuttaa raaka-aineen ruoaksi ja taiteilija kokemukseksi. Kuvataide, musiikki, ääni, valo, elokuva, performanssi, arkkitehtuuri ja muotoilu voivat näin tehdä näkyväksi asioita, joita emme tavallisesti näe.
Samalla RE I SEA I D pyrkii myös kohtauttamaan ihmisiä, jotka eivät tavallisesti kohtaa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Helsingistä kansainvälisesti kiinnostava vegaanisen gastronomian, ekologisen taiteen ja tulevaisuuden ruokajärjestelmien kohtaamispaikka. Helsinki on konseptille luonteva lähtöpaikka, yhdistyväthän meren äärellä elävässä kaupungissa niin vahva luontosuhde, korkea teknologia, tunnettu muotoilu kuin kehittyvä gastronominen kulttuurikin.
Pitkällä aikavälillä visio ulottuu koko Itämeren alueelle, onhan kaikilla rannikon yhteisöillä oma gastronomiansa, historiansa, taiteensa ja suhteensa yhteiseen mereen.
– Unelmanamme on rakentaa Itämeren ympärille uudenlaista kulttuuria, jossa gastronomia, taide, tutkimus, yrittäjyys, luonnonsuojelu ja hyvä elämä eivät ole toistensa vastakohtia, vaan vahvistavat toisiaan, Toivanen summaa.
RE I SEA I D
Ruoka, taide, luonto ja tulevaisuus
Su 13.9.2026 klo 12–17
Lyypekinlaituri, Helsinki
Samana viikonloppuna Lyypekinlaiturilla: pe-la 11. - 12.9. alueella järjestetään Sienijuhla, joka nostaa esiin sienet, ruokakulttuurin ja tulevaisuuden ruokajärjestelmät. Lue lisää >>
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Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin Kaupunkitilat OyPuh:+358 50 387 7325minna.korpimies@kaupunkitilat.fi
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
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