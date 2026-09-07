Sienijuhla kattaa Lyypekinlaiturille sienitietoutta, taidetta ja toritunnelmaa

7.9.2026 13:03:04 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

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Sienitiedon, villiruoan, taiteen, musiikin ja toritunnelman yhdistävä Sienijuhla järjestetään 11.–12.9.2026 Lyypekinlaiturilla Vanhan kauppahallin kupeessa. Tapahtuma kokoaa yhteen sienistä kiinnostuneet kaupunkilaiset, metsien kulkijat ja ruokaentusiastit, ja laajenee tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaksipäiväiseksi. Perjantaina vietetään Sienitiedon päivää, lauantaina sieniä juhlitaan toritunnelmissa.

Sienijuhlassa voi tutustua muun muassa Suomen Sieniseuran ruokasieninäyttelyyn.
Sienijuhlassa voi tutustua muun muassa Suomen Sieniseuran ruokasieninäyttelyyn.

Tiesitkö, että pöytä voi korjata itse itsensä? Tai että sienillä voi olla merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä?

Perjantaina 11.9. Lyypekinlaiturilla vietetään Sienitiedon päivää, jolloin tapahtuman ohjelmassa kuullaan puheenvuoroja sienistä, kestävästä ruokajärjestelmästä, luonnontuotealasta ja sieniin liittyvästä tulevaisuusajattelusta. Päivän pääpuheenvuoron pitää Christian Schwarz otsikolla Knowledge Alone Is Not Enough: Culture, Spirituality and Science Made Together. Päivän päättää paneelikeskustelu Voivatko sienet pelastaa maailman, jossa ovat mukana apulaisprofessori Tuula Jyske, tutkimusteknikko Jutta Varis sekä taiteilija ja muotoilija Aleksi Puustinen.

– Sienitiedon päivässä juhlimme kaikkea sitä tietoa, iloa ja ihmetystä, jota sienet ovat meille antaneet. Pohdimme myös tulevaisuutta – sitäkin, voisivatko sienet auttaa meitä ratkaisemaan jopa tulevaisuuden suurimpia haasteita, sanoo Suomen Sieniseuran puheenjohtaja Petri Salmela, joka on koonnut päivän ohjelman yhdessä työryhmänsä kanssa.

Lauantaina Lyypekinlaiturin täyttää Sienijuhla, joka on kahtena edellisvuonna innostanut tuhansia kävijöitä Hakaniementorilla. Kulttuuri- ja ruokatapahtumistaan tuttu kokki Jyrki Tsutsunen on hämmentänyt Lyypekinlaiturille keitoksen, jossa design, taide ja metsiemme aarteet ovat pääosassa. Toritunnelmaa kohottavat Jaakko Laitinen & Väärä raha -orkesterista tutut Jaakko Laitinen ja Marko RoininenRaíz del Arte tuo tapahtumaan kahden taiteilijan akrobatiaesityksen, Anne Roininen teoksensa Torimyyjä ja Tuuli & Leo Humina lasten ja lapsenmielisten ratkottavaksi sienipulman Utelias Varvas sieniaarteen jäljillä.

– Sienijuhlan tarkoituksena on tuoda iloa, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä kaikkien ulottuville – sekä muistuttaa, että metsä kuuluu meille kaikille: se on demokraattinen, parantava ja ilmainen, kuvailee Tsutsunen. 

Molempien päivien juontajana toimii sieniin hullaantunut toimittaja Jaakko Selin.

Suuri Sieni-illallinen päättää juhlan

Lauantai-iltana juhlatelttaan katetaan maksullinen kuuden ruokalajin Suuri Sieni-illallinen. Menusta vastaavat Planetary Chef Jouni Toivanen, villikokki Jyrki Tsutsunen sekä ruokatoimittaja ja kokki Anu Brask. Illallisen tunnelmasta huolehtii DJ Bunuel käsin poimitulla musiikillaan.

Lauantai-iltana juhlatelttaan katetaan maksullinen kuuden ruokalajin sieni-illallinen.

Ohjelma I pe 11.9. Sienitiedon päivä


14.00 Tervetuloa Sienijuhlaan!
Jaakko Selin ja Sienijuhlan idean isä, keittiömestari Jyrki Tsutsunen
Mukana Suomen Sieniseuran ruokasieninäyttely, Helsieni, Suomen tryffeliharrastajat ry, Anne Roininen Torimyyjä-teoksellaan sekä Helsingin Vanha kauppahalli ja sen yrittäjät.

14.40 Utelias Varvas ja sienimetsän salaisuus
Lastenkirjailija Leo Humina ja Tuuli Humina

14.50 Sieniruokakirjailija Mari Moilasen uutuuskirja ja sienivinkit

15.10 Tattis-sovellus
Jarmo ja Nao Seppälä

15.15 Luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisteri
Juha Rutanen

15.20 Sienet osana suomalaista kestävää ruokajärjestelmää
Minna Huttunen, Maa- ja metsätalousministeriö

15.30 Knowledge Alone Is Not Enough: Culture, Spirituality and Science Made Together
Christian F. Schwarz  

16.00 Paneelikeskustelu: Voivatko sienet pelastaa maailman?

Ohjelma striimataan suorana klo 14 alkaen osoitteessa:
https://enchant.fi/villiruokavallankumous/sienijuhla-2026

Ohjelma I la 12.9. Sienijuhla


Klo 10-15
Suomen Sieniseuran ruokasieninäyttely, sienikirjoja, tietoiskuja, maisteluja, design- ja käsityötuotteita, reseptiikkavinkkejä, inspiraatiota sekä villiruokaentusiasteja Pohjois-Karjalaa myöten.

Klo 11.00-
Jaakko Laitinen (laulu) ja Marko Roininen (haitari) esiintyvät 

Klo 13.00-
Akrobatiaesitys, Raíz del Arte
Taiteilija Anne Roinisen osallistava Torimyyjä-teos 

Klo 19
Suuri Sieni-illallinen: hinta 85 €, varaukset ja allergiatiedot: jyrki.tsutsunen@gmail.com

Lue lisää:
https://villiruokavallankumous.fi/
https://www.funga.fi/tapahtumat/sienijuhla/

Lisätiedot tapahtumasta:
Sieniseuran puheenjohtaja Petri Salmela, puh. +358 40 744 4454, puheenjohtaja@funga.fi,
Jyrki Tsutsunen, puh. +358 40 861 6227, jyrki.tsutsunen@gmail.com

Samana viikonloppuna Lyypekinlaiturilla: sunnuntaina 13.9.  järjestettävä RE I SEA I D -tapahtuma lähestyy Itämerta nautinnon ja elämyksellisyyden kautta. Lue lisää >>

Avainsanat

sienijuhlalyypekinlaiturisienitietotaidevilliruoka

Yhteyshenkilöt

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Sienijuhlassa voi tutustua muun muassa Suomen Sieniseuran ruokasieninäyttelyyn.
Sienijuhlassa voi tutustua muun muassa Suomen Sieniseuran ruokasieninäyttelyyn.
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Lauantai-iltana juhlatelttaan katetaan maksullinen kuuden ruokalajin sieni-illallinen.
Lauantai-iltana juhlatelttaan katetaan maksullinen kuuden ruokalajin sieni-illallinen.
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Tietoja julkaisijasta

Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.

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