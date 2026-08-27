Virpi Holmqvist Attendo-konsernin toimitusjohtajaksi

Pitkä kokemus Attendosta

Virpi Holmqvistillä on pitkä kokemus Attendo Suomesta. Hän toimi useissa vastuutehtävissä yhtiössä vuosina 2008-2014, ja palasi yhtiön palvelukseen vuonna 2019. Holmqvist on toiminut myös Touhula-konsernin toimitusjohtajana sekä Pihlajalinnassa talousjohtajana sekä perusterveydenhuollon ja hoivapalveluiden johtajana.

Attendo-konsernin hallituksen puheenjohtaja Ulf Mattsson pitää sisäistä nimitystä vahvana signaalina yhtiön tilasta.

"On vahvuus, että löydämme uuden toimitusjohtajan omista riveistämme. Holmqvistillä on vahva alan tuntemus, ymmärrys hoivatyön ytimestä sekä liiketoimintaosaamista. Olen iloinen siitä, että Virpi Holmqvist on ottanut huolellisen prosessin jälkeen vastaan tehtävän johtaa yhtiötä eteenpäin", Mattsson sanoo.

Jatkaa strategian mukaisesti, keskittyy sujuvaan siirtymään

Virpi Holmqvist ottaa tehtävän vastaan ylpeänä ja nöyränä.

”Kiitän hallitusta ja omistajia luottamuksesta. Koen sen olevan tunnustus työlle, jota olen saanut tehdä Attendolla jo pitkään – laatu, attendolaiset ja asukkaamme etusijalle asettaen. Kannattava kasvu ja vahva talous ovat seuranneet perässä. Nyt saan jatkaa laatu- ja kasvutyötämme uudessa roolissa yhdessä konsernin johtoryhmän ja osaavien attendolaisten kanssa”, Virpi Holmqvist sanoo.

Holmqvist kuvaa Attendoa yhtiöksi, jossa on jatkuvan kehittymisen kulttuuri.

”Se on tehnyt minuun valtavan vaikutuksen päivittäin näinä 14 vuonna, jotka olen saanut yhtiössä eri rooleissa viettää.”

Holmqvist aikoo jatkaa Attendon johtamista nykyisen strategian ja tänä vuonna esiteltyjen taloudellisten tavoitteiden pohjalta – sujuvan siirtymän yhdessä väistyvän toimitusjohtaja Martin Tivéuksen kanssa varmistaen.

Laadukas hoiva yhä useammalle syntyy attendolaisten käsissä

Holmqvist näkee Attendon tehtävän yhteiskunnassa yhä tärkeämpänä. Pohjoismaissa väestö ikääntyy ja työvoima vähenee, samalla kun julkinen talous on kovassa paineessa. Vaikka globaali epävakaus ei kosketa alaa suoraan, hoivapalveluiden tarve kasvaa juuri nyt.

"Roolimme yhteiskunnassa on selvä: tarjoamme laadukasta hoivaa sen tarpeessa oleville yhteiskunnan varoja säästäen”, Holmqvist toteaa.

Hän nostaa esiin myös attendolaiset, jotka rakentavat hoivan ja asumispalveluiden laatua joka päivä.

”Tarvitsemme teknologiaa, joka helpottaa ammattilaistemme arkea, johtamista, joka auttaa ihmisiä kasvamaan, sekä kulttuuria, jossa parhaat osaajat haluavat pysyä ja uudet ammattilaiset tulla mukaan. Tämä on ollut minulle sydämenasia Attendo Suomen johdossa, ja tämän työn vahvistamista haluan panostaa jatkossakin”, Virpi Holmqvist sanoo.

Martin Tivéus jatkaa siirtymäkauden loppuun

Virpi Holmqvist seuraa tehtävässä Martin Tivéusta, joka kertoi kesäkuussa 2026 siirtyvänsä toisen yhtiön toimitusjohtajaksi. Tivéus jatkaa Attendossa vuodenvaihteeseen 2026–2027 asti ja varmistaa näin siirtymän sujuvuuden ja vakauden.

Rekrytointiprosessi Attendo Suomen uuden toimitusjohtajan löytämiseksi käynnistyy välittömästi.

Lisätiedot:

Virpi Holmqvist, haastattelupyynnöt asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Sini Korpisen kautta p. 050 364 4883 tai sini.korpinen@attendo.fi