Wemmi-sadonkorjuumarkkinat on varma syksyn merkki Jyväskylässä

Wemmissä näytteilleasettajia on tänä vuonna yli 250, joista moni on kävijöille ennestään tuttuja, mutta myös paljon uusia mahtuu mukaan. Wemmiin on yleisöllä vapaa pääsy ja markkinat ovat avoinna 19.-20.9.2026, lauantaina klo 10-17 ja sunnuntaina klo 10-16.

Wemmi-sadonkorjuumarkkinoilta voit ostaa kotimaista ruokaa, syksyn satoa järvistä, pelloilta ja puutarhoista. Herkuttele paikan päällä ravintoloissa ja kahviloissa tai osta tuotteita mukaan kotiin vietäväksi. Mukana on myös runsaasti taidokkaita kotimaisia kädentaidontuotteita ja Suomen käsityöyrittäjien Käsityökortteli.

Maa- ja kotitalousnaiset laittavat puuropadan porisemaan jo aikaisin aamulla, joten aina niin odotettu ruispuuro on valmiina, kun markkinat aukeavat. Lisäksi markkina-alueella on tarjolla runsaasti monenlaisia herkkuja poromakkarasta burgeriin ja loimulohesta lettuihin. Nälkä ei Wemmissä pääse yllättämään ja kotiinviemisiksikin löytyy mm. tuoreita ja säilöttyjä sadonkorjuutuotteita kuin uunituoreita leivonnaisiakin.

Ensimmäistä kertaa Wemmissä

Wemmissä suomalainen, maukas ja laadukas ruoka on keskiössä. Vastuullisesti tuotettu ruoka on myös tärkeä osa huoltovarmuutta. Wemmissä esitellään tänä vuonna myös uusi palvelu Graani Food Box, joka välittää ruuan tuottajalta suoraan asiakkaan kotiovelle. Palvelun tavoitteena on saada tuottajalle oikeudenmukaisempi korvaus työstään, vähentää ruuan kuljetuskilometrejä ja tuoda lähiruokaa paremmin kuluttajien saataville.

MM-kilpailua

Ritsa-ammunnan MM 2026 -kilpailu järjestetään Wemmi-markkinoiden yhteydessä. Leikkimielisen mutta totisen kilpailun voittaja saa maailmanmestari tittelin, ja voittaa myös huikean palkinnon.

Suomen kukkakauppiasliitto Keski-Suomen piiri tuo kukkaloistoa Wemmiin. Esillä on taidokkaita kukka-asetelmia, joista yleisö pääse äänestämään mieleisensä.

Perheen pienimmille

Wemmin ulkoalueella on jälleen mukana Önni Möö ja Peruna. Önni Möö on mato ja Peruna on peruna. Nämä kaverukset tutustuvat siihen, mitä suomalaisella maatilalla tapahtuu ja miten ruokaa tuotetaan. Osastolla voi tutustua Önni Möön ja Perunan maailmaan, opetella maatilan sanastoa, leikkiä leikkejä ja testata taitoja hernepussien heittopelissä.

Teatteri Eurooppa 4:n näyttelijät tuovat ennakkomaistiaiset lasten musiikkinäytelmästä Kuka varasti sanat? Näytelmän hahmot ovat tavattavissa la 19.9. klo 12.-12.20.

Helppo saapua

Paviljongin lähistöllä on useita pysäköintimahdollisuuksia. Lähimmät pysäköintitalot ovat vain kävelyputken päässä (P-Matkakeskus, P-Asema) sekä Lutakossa (P-Paviljonki 1 ja 2). Keskeisen sijainnin vuoksi Paviljongille on helppo tulla myös kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä.

Wemmi-sadonkorjuumarkkinat järjestetään Jyväskylän Paviljongin sisä- ja ulkoalueille la-su 19.–20.9.2026. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Mikä on Wemmi?

Ween maan wiljaa -markkinat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 Jyväskylässä. Tapahtuma saavutti nopeasti kävijöiden ja myyjien suosion. Ween maan wiljaa -nimi alkoi kääntyä sekä myyjien että asiakkaiden puheessa Wemmiksi. Lempinimi otettiin virallisesti käyttöön vuonna 2017. Tapahtuman perusajatus on pysynyt ennallaan; tuodaan tarjolle kotimaista ruokaa ja sadonkorjuutuotteita niin järvistä, pelloilta, metsistä kuin puutarhoistakin. Myös laadukkailla kotimaisilla kädentaidon tuotteilla on tärkeä paikkansa Wemmissä.

Paikan päällä ruokailu on alusta saakka ollut osa Wemmiä ja tarjontaa löytyy moneen makuun. Markkinoilla voi herkutella vaikkapa erilaisilla liha- tai kala-annoksilla, lettukahveilla, ihanilla leipomotuotteilla tai perinteisellä ruispuurolla.

Kuka on Wemmin takana?

Wemmi-sadonkorjuumarkkinat järjestää ProAgria Tapahtumat Oy, jonka ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat KoneAgria ja Farmari-maatalousnäyttely. Lisäksi yhtiö järjestää Jyväskylässä Wemmi – Ween maan viljaa -sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja. proagria.fi/proagriatapahtumatoy