Sähköverkkoa uusitaan valtatie 15:n tiesaneerauksen yhteydessä
7.9.2026 09:27:25 EEST | Kymenlaakson Sähköverkko Oy | Tiedote
Valtatietä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä parannetaan lähivuosina merkittävästi. Laaja tiesaneeraus vaikuttaa myös alueen sähköverkkoon, sillä nykyisiä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ilmajohtoja kulkee runsaasti tiealueen läheisyydessä.
Tiesaneerauksen yhteydessä sähköverkkoa siirretään pois uuden tien alta ja korvataan maakaapeloinnilla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa uutta sähköverkkoa rakennetaan vajaan 10 kilometrin matkalle. Lisäksi rakennetaan viisi uutta puistomuuntamoa ja viisi uutta pylväsmuuntamoa.
Sähkötyöt kulkevat käsi kädessä tiesaneerauksen kanssa
Tiesaneerauksesta vastaa Destia Oy. Destia kaivaa sähkökaapelit maahan tiealueella samalla, kun se toteuttaa tien rakennustöitä. Elvera Oy puolestaan vastaa sähköverkon rakennus- ja kytkentätöistä, puistomuuntamoiden perustuksista sekä tiealueen ulkopuolisista kaivutöistä. Myös hankkeen suunnittelu tehdään Elveran toimesta.
Sähköverkon saneerauksen kokonaiskustannukset ovat noin puoli miljoonaa euroa. Osasta kustannuksia vastaa Väylävirasto.
Suunnittelu on jo käynnissä
Kymenlaakson Sähköverkon rakennuttaja Miika Hämäläinen kertoo, että sähköverkon muutosten suunnittelu on nyt maastosuunnitteluvaiheessa, ja niitä sovitetaan yhteen tiehankkeen suunnitelmien kanssa. Sähköverkon muutosten toteuttaminen käynnistyy syksyllä 2026. Tieremontin ensimmäisen osan on määrä valmistua vuoden 2029 loppuun mennessä.
Miika Hämäläinen korostaa, että aikataulujen yhteensovittaminen on hankkeen onnistumisen kannalta erityisen tärkeää. Sähköverkon rakennus- ja kytkentätyöt on ajoitettava niin, että ne tukevat tiesaneerauksen etenemistä ja sähkönjakelu voidaan turvata koko työn ajan.
Yhteistyötä tarvitaan koko hankkeen ajan
VT15 -hanke on laaja kokonaisuus, jossa työskentelee useita eri toimijoita. Rakentamisen edetessä yhteistyötä ja aikataulujen yhteensovittamista tarvitaan jatkuvasti.
Kyseessä on merkittävä sähköverkon saneeraushanke, joka parantaa verkon sijoittumista ja yhteensopivuutta uudistuvan tieympäristön kanssa. Tiivis yhteistyö eri osapuolten välillä on avain siihen, että laaja kokonaisuus saadaan toteutettua turvallisesti ja sujuvasti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miika Hämäläinenrakennuttaja, Kymenlaakson Sähköverkko OyPuh:05 7780 402miika.hamalainen@ksoy.fi
Kuvat
Kymenlaakson Sähköverkko Oy harjoittaa verkkoliiketoimintaa neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Sähköverkomme on yli 13 000 kilometrin pituinen ja toimitamme sähköä koteihin ja yrityksiin yli 100 000 asiakkaalle. Tavoitteenamme on turvata häiriötön sähkönjakelu vuoden jokaisena päivänä. Sähköverkkoa kehitetään jatkuvasti entistä paremmaksi ja vuonna 2026 investoimme noin 30 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen ja uudistamiseen. Kymenlaakson Sähköverkko Oy on Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.
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