Mediakutsu: Puoluejohtajat ja hoitotyön ammattilaiset kohtaavat Sairaanhoitajapäivillä 10.–11.9.2026
7.9.2026 09:02:09 EEST | Messukeskus | Tiedote
Hyvä median edustaja,
sairaanhoitajien tärkein vuotuinen täydennyskoulutus- ja näyttelytapahtuma Sairaanhoitajapäivät avaa ovensa Helsingin Messukeskuksessa 10.–11.9.2026. Tapahtuma kokoaa yhteen tuhansia hoitotyön ammattilaisia, päättäjiä, tutkijoita ja alan yrityksiä keskustelemaan terveydenhuollon tulevaisuudesta sekä päivittämään osaamistaan ajankohtaisen koulutusohjelman parissa. Sairaanhoitajapäivien teemana on tänä vuonna Tulevaisuuden hoitotyön ratkaisijat.
Tässä poimintoja tapahtuman sisällöstä:
Avajaiset ja tunnustukset:
Torstaina 10.9. klo 9.00–10.00 Sairaanhoitajapäivien avajaisissa palkitaan Ihmisen parhaaksi-, Vuoden työyhteisö- sekä Vuoden sairaanhoitaja -tunnustukset. Avajaisissa esiintyy sellisti Martta Magdalena Valkeus.
Torstaina 10.9. klo 10.10–11.00 PUOLUEJOHTAJIEN JA SAIRAANHOITAJIEN 220 PÄIVÄÄ VAALEIHIN -paneelikeskustelu | Sali 1
Kaikille näyttelykävijöille avoin paneelikeskustelu kokoaa yhteen puoluejohtajia keskustelemaan sairaanhoitajien asemasta, alan tulevaisuudesta ja tulevien eduskuntavaalien polttavista sosiaali ja terveyspoliittisista kysymyksistä.
Paneeliin osallistuvat: opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz, Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar, Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman sekä Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.
Puolustusvoimat tuo poikkeusolojen ensihoidon näyttelyyn
Näyttelyalueella voi tutustua osaan Puolustusvoimien poikkeusoloihin suunnitellusta ensihoitoasemasta sekä testata TRIAGE-peliä, jossa harjoitellaan traumapotilaiden kiireellisyyden arviointia ja päätöksentekoa paineen alla.
Ajankohtaista tietoa hoitotyön tulevaisuudesta
Sairaanhoitajapäivien luento-ohjelmassa käsitellään muun muassa kriisivalmiutta, potilasturvallisuutta, traumatologiaa, kivunhoitoa, digitalisaatiota, johtamista, työhyvinvointia ja hoitotyön tutkimusta.
Näyttelyalueen maksuttomalla Klinikka-lavalla pureudutaan muun muassa potilasturvallisuuteen, vaikuttavaan hoitotyöhön, ammatilliseen kehittymiseen, työssä jaksamiseen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Ohjelma on avoin kaikille näyttelykävijöille.
Tutustu Sairaanhoitajapäivien koko ohjelmaan verkkosivuilla.
Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin hoitotyön täydennyskoulutus- ja näyttelytapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajien ja Helsingin Messukeskuksen kanssa.
Ohjeita median edustajille
Sairaanhoitajapäivät on avoinna:
torstaina 10.9. klo 9–16.30
perjantaina 11.9. klo 8.30–16
Torstaina samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Hyvä ikä-, Fysioterapia & kuntoutus-, Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät sekä Vaikuttava TOIminta -tapahtumat.
Akkreditoidu Sairaanhoitajapäiville median edustajana: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/
Kuvia aiemmista Sairaanhoitajapäivät -tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com
Mediakeskus – huomioithan poikkeusjärjestelyt
Mediakeskus on vaihtanut sijaintiaan Messukeskus Solarin rakennustöiden vuoksi. Palvelemme median edustajia Ylägalleriassa sijaitsevalla palvelupisteellä ja sen viereisessä hiljaisena tauko- ja työskentelytilana toimivassa loungessa tapahtuman aukioloaikoina.
Mediakeskuksessa saat:
- Apua akkreditoitumiseen ja PRESS-rintamerkin tulostukseen
- Maksuttoman pysäköinnin kuittauksen ja vaatesäilytyslipukkeen
Loungessa on:
- Kahvia, teetä ja vettä
- Pieni jääkaappi ja mikroaaltouuni
- WC
- Yhteiskäyttöisiä tietokoneita
- Maksullinen tulostusmahdollisuus
- Pieni määrä lukollisia säilytyslokeroita
- Huomioithan, että emme vastaa loungeen jätetystä omaisuudesta.
Lisätiedot:
Milla Moore
tapahtumaviestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus
040 664 6547, milla.moore@messukeskus.com
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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