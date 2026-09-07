Mediakutsu: Puoluejohtajat ja hoitotyön ammattilaiset kohtaavat Sairaanhoitajapäivillä 10.–11.9.2026

Tässä poimintoja tapahtuman sisällöstä:

Avajaiset ja tunnustukset:

Torstaina 10.9. klo 9.00–10.00 Sairaanhoitajapäivien avajaisissa palkitaan Ihmisen parhaaksi-, Vuoden työyhteisö- sekä Vuoden sairaanhoitaja -tunnustukset. Avajaisissa esiintyy sellisti Martta Magdalena Valkeus.

Torstaina 10.9. klo 10.10–11.00 PUOLUEJOHTAJIEN JA SAIRAANHOITAJIEN 220 PÄIVÄÄ VAALEIHIN -paneelikeskustelu | Sali 1

Kaikille näyttelykävijöille avoin paneelikeskustelu kokoaa yhteen puoluejohtajia keskustelemaan sairaanhoitajien asemasta, alan tulevaisuudesta ja tulevien eduskuntavaalien polttavista sosiaali ja terveyspoliittisista kysymyksistä.

Paneeliin osallistuvat: opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz, Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela, SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar, Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman sekä Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta.

Puolustusvoimat tuo poikkeusolojen ensihoidon näyttelyyn

Näyttelyalueella voi tutustua osaan Puolustusvoimien poikkeusoloihin suunnitellusta ensihoitoasemasta sekä testata TRIAGE-peliä, jossa harjoitellaan traumapotilaiden kiireellisyyden arviointia ja päätöksentekoa paineen alla.



Ajankohtaista tietoa hoitotyön tulevaisuudesta

Sairaanhoitajapäivien luento-ohjelmassa käsitellään muun muassa kriisivalmiutta, potilasturvallisuutta, traumatologiaa, kivunhoitoa, digitalisaatiota, johtamista, työhyvinvointia ja hoitotyön tutkimusta.

Näyttelyalueen maksuttomalla Klinikka-lavalla pureudutaan muun muassa potilasturvallisuuteen, vaikuttavaan hoitotyöhön, ammatilliseen kehittymiseen, työssä jaksamiseen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Ohjelma on avoin kaikille näyttelykävijöille.

Tutustu Sairaanhoitajapäivien koko ohjelmaan verkkosivuilla.

Sairaanhoitajapäivät on Suomen suurin hoitotyön täydennyskoulutus- ja näyttelytapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Suomen Sairaanhoitajien ja Helsingin Messukeskuksen kanssa.



Ohjeita median edustajille

Sairaanhoitajapäivät on avoinna:

torstaina 10.9. klo 9–16.30

perjantaina 11.9. klo 8.30–16

Torstaina samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Hyvä ikä-, Fysioterapia & kuntoutus-, Valtakunnalliset Ravitsemuspäivät sekä Vaikuttava TOIminta -tapahtumat.

Akkreditoidu Sairaanhoitajapäiville median edustajana: https://www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi/

Kuvia aiemmista Sairaanhoitajapäivät -tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön: https://mediabank.messukeskus.com



Mediakeskus – huomioithan poikkeusjärjestelyt

Mediakeskus on vaihtanut sijaintiaan Messukeskus Solarin rakennustöiden vuoksi. Palvelemme median edustajia Ylägalleriassa sijaitsevalla palvelupisteellä ja sen viereisessä hiljaisena tauko- ja työskentelytilana toimivassa loungessa tapahtuman aukioloaikoina.

Mediakeskuksessa saat:

Apua akkreditoitumiseen ja PRESS-rintamerkin tulostukseen

Maksuttoman pysäköinnin kuittauksen ja vaatesäilytyslipukkeen

Loungessa on:

Kahvia, teetä ja vettä

Pieni jääkaappi ja mikroaaltouuni

WC

Yhteiskäyttöisiä tietokoneita

Maksullinen tulostusmahdollisuus

Pieni määrä lukollisia säilytyslokeroita

Huomioithan, että emme vastaa loungeen jätetystä omaisuudesta.



Lisätiedot:



Milla Moore

tapahtumaviestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus

040 664 6547, milla.moore@messukeskus.com