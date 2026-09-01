OAJ selvittää palkkasyrjintäkanteiden mahdollisuutta ammattikorkeakouluja vastaan
7.9.2026 10:00:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvittää mahdollisuutta nostaa palkkasyrjintäkanteita ammattikorkeakouluja vastaan. Työnantajina toimivien ammattikorkeakoulujen velvollisuutena on maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä samaa palkkaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto muistuttaa. Työehtojen oikeudenmukaisuudesta väännetään myös ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa. Viime perjantaina OAJ kutsui amkien rehtorit keskustelemaan neuvottelujumin avaavista ratkaisuista, mutta yksikään rehtori ei suostunut tapaamiseen.
OAJ selvittää, onko perusteita nostaa palkkasyrjintäkanteita niitä ammattikorkeakouluja vastaan, joissa on käytössä saatavuuslisä.
Ammattikorkeakouluissa on käytössä saatavuuslisä, jota maksetaan tekniikan ja liikenteen alan opettajille, mutta ei lähtökohtaisesti muille opettajille.
– Palkkaero on enimmillään lähemmäs 1000 euroa kuukaudessa. Lain mukaan työnantaja vastaa yksiselitteisesti palkkatasa-arvosta eli siitä, että samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka. Selvitämme OAJ:ssä, onko perusteita nostaa palkkasyrjintäkanteita niitä ammattikorkeakouluja vastaan, joissa saatavuuslisä on käytössä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo.
OAJ kutsui rehtorit keskustelemaan neuvottelutilanteesta
Noin neljäsosalle amkien opetushenkilöstöstä maksettava saatavuuslisä on yksi keskeisistä kiistakysymyksistä Sivistysala ry:n eli Sivistan kanssa pitkään jatkuneessa työriidassa.
Oikeudenmukaisen ratkaisun löytämiseksi OAJ kutsui viime viikolla kaikkien ammattikorkeakoulujen rehtorit etätapaamiseen keskustelemaan avoimesti ja luottamuksellisesti siitä, miten ratkaisuun voitaisiin päästä niin, että ammattikorkeakouluissa turvataan oikeudenmukaiset työehdot koko opetushenkilöstölle.
– Sivista vastaa neuvotteluista, mutta ammattikorkeakoulut työnantajina ja rehtorit niiden johtajina vastaavat palkkatasa-arvon toteutumisesta. Halusimme jumittuneen neuvottelutilanteen vuoksi kutsua rehtorit keskustelemaan tilanteesta ja kuulla heidän näkemyksiään. Yksikään rehtori ei suostunut etätapaamiseen, Murto kertoo.
Sivista ajaa härkäpäisesti “palkkaryöstöä”
Saatavuuslisän ohella työriidassa hiertävät kysymykset koko opetushenkilöstön tulevaisuuden palkkatasosta ja palkkakehityksestä sekä palkkojen harmonisoinnista.
– OAJ on ollut valmis hyvin poikkeuksellisesti käyttämään sopimusvarallisuutta harmonisointiin, eli muiden kuin saatavuuslisää saavien palkkojen nostoon ylöspäin, vaikka se tulisi toteuttaa täysin työnantajan eli ammattikorkeakoulujen omalla rahalla. Sivista ajaa kuitenkin härkäpäisesti ”palkkaryöstöä”, jossa amkit työnantajina voisivat tietyn ajan jälkeen jakaa saatavuuslisää vastaavan rahapotin kaikkien opettajien kesken itse haluamallaan tavalla. Silloin joidenkin opettajaryhmien palkkojen nousu rahoitettaisiin toisten opettajaryhmien palkkojen kustannuksella. Tämähän johtaisi väistämättä siihen, että todella monien opettajien palkat laskisivat, Murto sanoo.
OAJ on Murron mukaan valmis saatavuuslisän poistamiseen, kunhan se tehdään niin, ettei nykyisten opettajien palkkataso laske millään aikavälillä ja että kaikkien opettajien palkkakehitys turvataan.
– Lisäksi OAJ pitää todella tärkeänä, että muiden kuin saatavuuslisää saavien opettajien palkkataso nostetaan harmonisoinnilla reilusti ylöspäin, Murto linjaa.
Sovittelu jatkunut verkkaisesti
Ammattikorkeakouluja koskevan työriidan sovittelu on jatkunut verkkaisesti.
– Me olemme valmiita kompromisseihin, mutta niihin tarvitaan toinenkin osapuoli, Murto sanoo.
Jos sopua ei synny, opetushenkilöstö on tällä viikolla lakossa tiistaista torstaihin 8.–10.9. Metropolia-ammattikorkeakoulussa, LAB-ammattikorkeakoulussa, Savonia-ammattikorkeakoulussa, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKissa, Oulun ammattikorkeakoulussa sekä Lapin ammattikorkeakoulussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Ulla WalliLakiasiainjohtajaOAJPuh:+358 20 748 9645ulla.walli@oaj.fi
Heikki PölönenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 400 673 837heikki.polonen@oaj.fi
Kuvat
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
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