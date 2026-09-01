Smash burgereita, mezelautasia ja sormisyötäviä – ABC Pickala testaa uutta ravintolavalikoimaa

Tutut ABC-suosikit saavat uusia toteutuksia, ja rinnalle tuodaan raikkaampia ja moderneja annoksia sekä edullisia sormisyötäviä, joista asiakas voi myös koota itselleen sopivan kokonaisuuden.

– Haluamme olla mukana kehittämässä ABC-ravintolatarjontaa ja saada ennen kaikkea kuulla, mitä mieltä omat asiakkaamme ovat uudesta valikoimasta. Toivomme, että mahdollisimman moni tulee maistamaan uusia annoksia ja antaa meille palautetta, kertoo ABC-ryhmäpäällikkö Jonna Tuura osuuskauppa Varuboden-Oslasta.

Yksi pilotissa testattavista asioista on annosten muokattavuus. Asiakas voi täydentää annoksia Poppamiehen kastikkeilla ja mausteilla. Pilottiasemilla on käytössä Poppamiehen Spice Station, josta löytyy yhteensä 22 erilaista kastiketta ja maustetta.

ABC:n suosikit saavat uuden twistin

Uudessa valikoimassa on edelleen mukana ABC:n tuttuja suosikkiannoksia, mutta niitä on uudistettu ja tuotu tähän päivään. Valikoimasta löytyvät muun muassa Kebabc, Smash brgr, lehtipihvi ja lihapullat.

Raikkaampia vaihtoehtoja edustavat esimerkiksi kana-caesarsalaatti, kana- ja falafelkulhot sekä erilaiset mezelautaset. Kaikkia annoksia saa myös ateriana, joka sisältää nachoja, salsaa, ruokajuoman sekä kahvin, vain 2 euron lisähinnalla.

Valikoimassa on myös sormisyötäviä, joista voi valita pienemmän annoksen tai koota useammasta tuotteesta oman kokonaisuuden. Sormisyötävät ovat maukkaita ja silti edullisia, hinnat vaihtelevat 1,90 ja 5,90 euron välillä. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi grillattu sydänsalaatti, falafelpyörykät ja hummus sekä parmesan style -ranskalaiset.

Myös lasten annoksissa on huomioitu erilaisia ruokamieltymyksiä. Valikoimasta löytyvät muun muassa lohi, halloumi, nakit, falafelpyörykät, kananugetit ja lihapullat.

ABC Pickala on mukana neljän liikennemyymälän pilotissa, jossa testataan uudistettua ravintolavalikoimaa. Tavoitteena on selvittää, miten selkeämmin jäsennelty valikoima vastaa asiakkaiden erilaisiin ruokailutarpeisiin. Muut pilotissa mukana olevat liikennemyymälät ovat ABC Imatra, ABC Nastola ja ABC Tuukkala.