Kokoomuksen Limnell: Tulevaisuuden uskoa ei rakenneta kymmenen miljardin veronkiristyksillä

”Tulevaisuuden uskoa ei rakenneta kymmenen miljardin veronkiristyksillä. Suomi tarvitsee nyt ennen kaikkea kasvua, työtä ja investointeja. Mitä enemmän meillä on suomalaisia töissä ja yrityksiä, jotka uskaltavat investoida ja kasvaa, sitä vahvemmalta pohjalta voimme rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntaamme ja pitää kaikki mukana”, Limnell sanoo.

HS:n haastattelussa Koskela kertoo vasemmistoliiton vaihtoehtoon sisältyvän muun muassa miljonääriveron, rahoitusmarkkinaveron ja lentoveron. Lehden mukaan puolueen julkistamassa ”verokorissa” on yli 30 erilaista veronkorotusta.

Limnellin mukaan juuri tässä näkyy olennainen ero Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton välillä.

”Minja Koskela puhuu haastattelussa positiivisen tulevaisuuskuvan luomisesta. Siitä olen hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta keinoista olemme hyvin eri mieltä. Tulevaisuuden uskoa ei vahvisteta sillä, että suomalaisille ja suomalaisille yrityksille esitetään kymmenen miljardin euron veronkiristyksiä. Meidän on uskallettava tehdä päinvastoin: vapauttaa kasvun voimia”, Limnell toteaa.

Limnell korostaa, ettei talouskasvussa ole kyse vain talouden tunnusluvuista. Kasvu luo edellytykset työpaikoille, palveluille, koulutukselle, puolustukselle ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilymiselle.

”Talouskasvu on myös turvallisuutta. Turvallisuutta syntyy siitä, että ihmisellä on työtä, perhe voi luottaa pärjäämiseensä ja nuori uskoo löytävänsä paikkansa tässä yhteiskunnassa. Turvallisuutta on myös se, että valtio pystyy huolehtimaan palveluista, puolustuksesta ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Ilman vahvaa taloutta tämä pohja haurastuu”, Limnell tiivistää.

Limnellin mukaan Suomen kasvun suunnan on perustuttava työnteon ja yrittämisen kannustavuuteen, kilpailukykyiseen verotukseen, investointien vauhdittamiseen, osaamiseen, teknologian hyödyntämiseen sekä julkisen talouden vastuulliseen hoitamiseen.

Samalla on huolehdittava siitä, että mahdollisimman moni pääsee mukaan yhteiskunnan myönteiseen kehitykseen.

”Suomi ei menesty jakamalla ihmisiä voittajiin ja häviäjiin tai asettamalla työntekijöitä, yrittäjiä ja yrityksiä vastakkain. Me tarvitsemme kaikkia. Kasvun pitää näkyä työpaikkoina, mahdollisuuksina ja parempana arkena eri puolilla Suomea. Vahva talous ja vahva sosiaalinen oikeudenmukaisuus eivät ole toistensa vastakohtia. Kestävästi rakennettuna ne tarvitsevat toisiaan”, Limnell toteaa.

Limnellin mukaan politiikassa tarvitaan tässä ajassa myös vahvaa viestiä siitä, että Suomen vaikeudet ovat ratkaistavissa.

”Maailmassa on paljon epävarmuutta, eikä politiikan tehtävä ole lisätä sitä. Meidän tehtävämme on rakentaa luottamusta. Suomen suunta pitää olla sellainen, jossa työnteko kannattaa, yritykset uskaltavat kasvaa, julkisesta taloudesta pidetään huolta ja jokainen voi luottaa siihen, että yhteiskunta kantaa vaikeassa tilanteessa. Tulevaisuuden uskoa ei pidä murentaa. Sitä pitää nyt vahvistaa”, linjaa Limnell.