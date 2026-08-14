OSAOn uusi opetusravintola Kotkankulma avasi ovensa Kaukovainiolla
8.9.2026 16:26:40 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
OSAOn uusi opetusravintola Kotkankulma on avattu Kaukovainiolle osoitteeseen Kotkantie 1. Opetusravintola tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella alan työtehtäviä aidossa asiakaspalvelu- ja ravintolaympäristössä. Samalla ravintola tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden nauttia opiskelijoiden valmistamista ruoista.
OSAOn uusi opetusravintola Kotkankulma on avattu Kaukovainiolle osoitteeseen Kotkantie 1. Ravintola jatkaa aiemmin Oulun keskustassa Kasarmintiellä toimineen Hilikun toimintaa uusissa tiloissa ja uuden nimen alla.
Ravintolan toiminta on osa OSAOn ravintola- ja catering-alan koulutusta, ja kaikki palvelut toteutetaan opiskelijoiden voimin opettajien ohjauksessa.
Kotkankulmassa on lounasbuffet, bistro sekä kahvila. Lounasbuffetissa on tarjolla salaattipöytä, keitto ja kaksi lämmintä ruokavaihtoehtoa. Bistron ruokalistalta löytyy à la carte -annoksia, ja kahvilassa on saatavilla makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Opetusravintola Kotkankulma, Kotkantie 1, 90250 Oulu
- Buffet-lounas ma-pe klo 11-13. Lounaan hinta 13,70 €, keittolounas 9 €.
- Bistro ti (ke)-pe klo 11-13
- Kahvila ma-pe klo 7.30–14.45
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa KoppeloKoulutuspäällikkö, ravintola- ja catering-alaPuh:050 3410 625esa.koppelo@osao.fi
Laura NärhiRavintolapäällikköPuh:040 190 5842laura.narhi@osao.fi
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Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
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