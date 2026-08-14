OSAOn uusi opetusravintola Kotkankulma avasi ovensa Kaukovainiolla

ABB ja OSAO kokoavat robotiikan osaajat Ouluun helmikuussa 6.8.2026 13:57:02 EEST | Tiedote

Robotiikka ja automaatio tarjoavat yrityksille uusia keinoja vastata työelämän muutoksiin, parantaa tuottavuutta ja kehittää palveluja. ABB:n ja OSAOn järjestämä Robotiikkapäivä kokoaa Ouluun alan asiantuntijat, yritykset ja opiskelijat tutustumaan uusimpiin teknologioihin ja niiden käytännön sovelluksiin.