Koulutuskuntayhtymä OSAO

OSAOn uusi opetusravintola Kotkankulma avasi ovensa Kaukovainiolla

8.9.2026 16:26:40 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

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OSAOn uusi opetusravintola Kotkankulma on avattu Kaukovainiolle osoitteeseen Kotkantie 1. Opetusravintola tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella alan työtehtäviä aidossa asiakaspalvelu- ja ravintolaympäristössä. Samalla ravintola tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden nauttia opiskelijoiden valmistamista ruoista.

Lautasella on suorakulmainen paistettu ruoka-annos, jossa on lehtivihanneksia ja sieniä. Henkilö lisää ruoan päälle kastiketta pannulta.
Kotkankulmassa asiakkaat pääsevät nauttimaan opiskelijoiden valmistamista ruoista ja samalla tukemaan tulevien ravintola-alan ammattilaisten oppimista. Jouni Ylisuutari

OSAOn uusi opetusravintola Kotkankulma on avattu Kaukovainiolle osoitteeseen Kotkantie 1. Ravintola jatkaa aiemmin Oulun keskustassa Kasarmintiellä toimineen Hilikun toimintaa uusissa tiloissa ja uuden nimen alla.

Ravintolan toiminta on osa OSAOn ravintola- ja catering-alan koulutusta, ja kaikki palvelut toteutetaan opiskelijoiden voimin opettajien ohjauksessa.

Kotkankulmassa on lounasbuffet, bistro sekä kahvila. Lounasbuffetissa on tarjolla salaattipöytä, keitto ja kaksi lämmintä ruokavaihtoehtoa. Bistron ruokalistalta löytyy à la carte -annoksia, ja kahvilassa on saatavilla makeita ja suolaisia leivonnaisia.

Opetusravintola Kotkankulma, Kotkantie 1, 90250 Oulu

  • Buffet-lounas ma-pe klo  11-13. Lounaan hinta 13,70 €, keittolounas 9 €.
  • Bistro ti (ke)-pe klo 11-13
  • Kahvila ma-pe klo 7.30–14.45

Avainsanat

opetusravintolaravintolaouluosao

Yhteyshenkilöt

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Lautasella on suorakulmainen paistettu ruoka-annos, jossa on lehtivihanneksia ja sieniä. Henkilö lisää ruoan päälle kastiketta pannulta.
Kotkankulmassa asiakkaat pääsevät nauttimaan opiskelijoiden valmistamista ruoista ja samalla tukemaan tulevien ravintola-alan ammattilaisten oppimista.
Jouni Ylisuutari
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Kokki tarjoilee kauniisti asetellun annoksen lautasella ravintolan keittiössä.
Kotkankulmassa toimii lounasravintola, kahvila sekä bistro.
Jouni Ylisuutari
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Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

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