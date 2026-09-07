Kymenlaakson hyvinvointialue

Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ostopalvelut kilpailutetaan Kymenlaaksossa

7.9.2026 12:30:00 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

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Kymenlaakson hyvinvointialue kilpailuttaa vammaispalvelulain mukaiset henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen ostopalvelut. Uudet sopimukset tulevat voimaan lokakuun aikana. Asiakkaiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä.

Vammaispalvelun tekemä hankinta koskee ostopalveluina järjestettäviä palveluita. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on Kymenlaaksossa noin 470 asiakasta. Kaikkiaan henkilökohtaisen avun asiakkaita on Kymenlaaksossa hieman yli tuhat.

Tällä hetkellä palveluntuottajia on kolme. Avustajien kokonaismäärää on vaikea arvioida, koska yhdellä asiakkaalla voi olla useampi avustaja.

Hankinta toteutetaan siten, että uudet sopimukset palveluntuottajien kanssa astuvat voimaan lokakuun aikana. Palveluntuottaja voi kilpailutuksen seurauksena vaihtua, mutta asiakkaiden palvelut turvataan.

– Vammaispalvelussa varmistetaan, ettei asiakkaille tule palvelun toteuttamiseen katkoksia tai keskeytyksiä, sanoo vammaispalvelun tulosaluejohtaja Mia Niemi-Aho.

Asiakkaiden palvelun tuntimäärä ei muutu

Hankinta perustuu aluehallituksen tekemään hankintapäätökseen.

  • Palveluiden kilpailutus ei vaikuta asiakkaalle myönnetyn henkilökohtaisen avun tuntimäärään tai toteuttamistapaan ostopalveluna.
  • Palveluntuottaja eli palvelua tuottava yritys voi vaihtua.
  • Jos asiakkaan palveluntuottaja vaihtuu, vammaispalvelun omatyöntekijä on yhteydessä asiakkaaseen ja kertoo mahdollisista muutoksista sekä aikatauluista.
  • Asiakkaan ei tarvitse itse tehdä mitään kilpailutuksen vuoksi.

Vammaispalvelu on ilmoittanut asiasta ostopalvelua saaville noin 470 asiakkaalle kirjeitse.

– Jos palvelun toteuttamiseen tulee muutoksia, vammaispalvelun omatyöntekijä on yhteydessä asiakkaaseen. Näin voidaan henkilökohtaisesti käydä läpi, mitä muutos juuri kyseisen asiakkaan kohdalla tarkoittaa, Niemi-Aho kertoo.

Mahdollisissa kysymyksissä asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan vammaispalvelun omatyöntekijäänsä tai henkilökohtaisen avun neuvontapalveluun.

Henkilökohtaisen avun neuvontapalvelu puhelinnumerossa 05 220 6200 palvelee
maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–11. Tiistaisin ei ole puhelinpalvelua. Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse avustajainfo@kymenhva.fi.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

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