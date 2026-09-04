Liikennekatko Finskyläntiellä (mt 12072) Sauvossa 14.–18.9. sillan korjaustöiden takia
7.9.2026 10:26:29 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on kesän aikana suorittanut Sauvossa Finskyläntiellä sijaitsevan Korvalan sillan korjaustöitä. Liikenne on korjaustöiden aikana aiemmin ollut rajoitettuna yhdelle kaistalle, mutta nyt sillan tulopenkereiden kunnostuksen ajaksi liikenne tiellä katkaistaan 14.-18.9. väliseksi ajaksi ja liikenne ohjataan kiertotielle.
Kiertotie kulkee Korvalantie (tie 12074) - Sauvon-Kemiöntie (tie 181) - Karunantie (tie 12071) kautta. Kiertotien pituus on noin 7 km. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tielläliikkujille.
Korvalan sillan korjaustyöt on aloitettu kesäkuussa 2026. Sillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan sekä tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Lisäksi sillan tulopenkereen painumia ehkäistään vaahtolasimurskeesta rakennettavan kevennysrakenteen avulla. Työt kestävät lokakuun loppuun saakka.
Korvalan siltapaikka Google Mapsissa
Urakoitsijana siltakohteessa toimii Rajukivi Oy.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 0295 027 041
- Rajukivi Oy: työmaapäällikkö Juha Iso-Kouvola, p. 040 166 2161
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 374.9.2026 10:11:32 EEST | Tiedote
Lounais-Suomessa on käynnissä vielä muutamia päällystystyömaita syyskuun ajan. Viikolla 37 Varsinais-Suomessa päällystystyöt jatkuvat Nousiaisissa. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Porissa, Eurajoella, Huittisissa, Honkajoella, Kankaanpäässä ja Jämijärvellä.
Nu lönar det sig att söka företagsstöd för landsbygden i Satakunta och Egentliga Finland – 4,5 miljoner euro återstår3.9.2026 09:35:28 EEST | Pressmeddelande
Lördagen den 5 september 2026 firas nationella Företagardagen. EU:s landsbygdsfinansiering används för att främja tillväxt och utveckling vid företag i olika branscher. I år har Livskraftscentralen i Sydvästra Finland använt landsbygdsfinansieringen för att bevilja 23 företagsstöd i Satakunta och 39 företagsstöd i Egentliga Finland. Beloppet beviljat företagsstöd uppgår till sammanlagt 3,7 miljoner euro och det totala värdet på de investeringar som stöden främjat uppgår till 14,5 miljoner euro.
Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa maaseudun yritystukea kannattaa hakea nyt – 4,5 miljoonaa euroa jäljellä3.9.2026 09:35:28 EEST | Tiedote
Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään lauantaina 5. syyskuuta 2026. EU:n maaseuturahoitus on eri toimialoilla toimivien yritysten kasvun ja kehityksen kumppani. Kuluvan vuoden aikana Lounais-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt maaseuturahoitusta Satakuntaan 23 ja Varsinais-Suomeen 39 yritystukeen. Yrityksille on myönnetty tukea yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, ja tuen vauhdittamien investointien kokonaisarvo on 14,5 miljoonaa euroa.
Muistutuskutsu: Mediatilaisuus Satakunnan matkailun kehittämisestä – valokeilassa matkailuyritykset ja kehittämishankkeet2.9.2026 08:48:54 EEST | Kutsu
Aika: torstai 3.9. klo 10.00–11.30 Paikka: Teams Järjestäjä: Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja Satakunnan Leader-ryhmät Kohderyhmä: media Ilmoittautumislomake (Webropol)
Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 3628.8.2026 13:41:07 EEST | Tiedote
Viikolla 36 Varsinais-Suomessa päällystystöitä on käynnissä Nousiaisissa ja Maskussa. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Merikarvialla ja Honkajoella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme