Liikennekatko Finskyläntiellä (mt 12072) Sauvossa 14.–18.9. sillan korjaustöiden takia

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa maaseudun yritystukea kannattaa hakea nyt – 4,5 miljoonaa euroa jäljellä 3.9.2026 09:35:28 EEST | Tiedote

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään lauantaina 5. syyskuuta 2026. EU:n maaseuturahoitus on eri toimialoilla toimivien yritysten kasvun ja kehityksen kumppani. Kuluvan vuoden aikana Lounais-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt maaseuturahoitusta Satakuntaan 23 ja Varsinais-Suomeen 39 yritystukeen. Yrityksille on myönnetty tukea yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, ja tuen vauhdittamien investointien kokonaisarvo on 14,5 miljoonaa euroa.