Pirkanmaan hyvinvointialueella halutaan puuttua nikotiinin haittoihin
7.9.2026 10:42:37 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Vaikka tupakointi on Suomessa saatu laskusuuntaan, nikotiiniriippuvuus ei ole vähentynyt, koska markkinoille on tullut uusia nikotiinituotteita. Nikotiinipussien käyttö on lähes kaksinkertaistunut nuorten keskuudessa kahdessa vuodessa, ja nikotiinin aiheuttamat haitat ovat kasvussa. Pirkanmaan hyvinvointialueella tarjotaan nyt uudenlaista tukea sähkösavukkeiden ja nikotiinituotteiden käyttäjille.
Nikotiinin monista haitoista muistutetaan Pirkanmaalla Nikotiiniton-kampanjalla alkusyksystä alkaen. Pirkanmaalaisia haastetaan pohtimaan omia valintojaan ja hakemaan apua nikotiiniriippuvuuteen. Täysi-ikäisten käyttöön avataan digipalvelupolku, jonka avulla voi itse lopettaa nikotiinituotteiden käytön. Myös suun terveydenhuollossa edistetään nikotiinittomuutta ottamalla nikotiinituotteiden käyttö puheeksi asiakkaiden kanssa.
– Lähtökohtaisesti kannustamme kaikkia sosiaali- ja terveyspalvelujemme ammattilaisia keskustelemaan asiakkaiden kanssa nikotiinituotteiden käytöstä, sanoo ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Iina Nummi Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Nikotiinin haittavaikutukset näkyvät sekä ihmisen omassa elämässä että väestötasolla. Erityisesti nuorten tilanne herättää huolta, sillä pitkäaikaisen käytön seuraukset ilmenevät vasta tulevina vuosikymmeninä.
Nikotiininkäyttö on kasvanut nopeasti
Kun nikotiinipussien kauppa vapautui 2023, työikäisten miesten nikotiinituotteiden käyttö tuplaantui vuoteen 2025 mennessä. Samana ajanjaksona 8–9-luokkalaisten keskuudessa nikotiininkäyttö kasvoi 6 prosentista 10 prosenttiin ja ammattikoululaisilla 15 prosentista 30 prosenttiin. Ammatillisissa oppilaitoksissa Pirkanmaalla sähkösavukkeitakin käyttää noin joka viides ja lukiossa noin joka kymmenes.
– Olemme erittäin huolissamme siitä, että yhä nuoremmat aloittavat nikotiinituotteden käytön, toteaa Iina Nummi.
– Uusien nikotiinituotteiden haittoja ei välttämättä ymmärretä, koska ne mielletään vähemmän haitallisiksi kuin tupakka.
Nikotiinin kaikkia haittavaikutuksia ei vielä tunneta. Jo nyt tiedetään, että nikotiini altistaa sydän- ja verisuonisairauksille, hengityselinten sairauksille ja monille syöville. Erityisesti nuorten kannalta on huolestuttavaa, että nikotiini vaikuttaa myös aivojen toimintaan ja koukuttaa vahvasti.
– Nikotiinin käyttö vaikuttaa suoraan aivojen kemialliseen tasapainoon ja sitä kautta se lisää mielenterveyden häiriöiden todennäköisyyttä, Nummi toteaa.
– Mitä nuorempana aloittaa ja mitä pidempään käyttää, sitä haastavampaa on opettaa nikotiinista riippuvaiset aivot irti kierteestä.
Nikotiiniton-kampanja näkyy eri puolilla Pirkanmaata, esimerkiksi kouluilla ja oppilaitoksissa, sekä sosiaalisessa mediassa. Myöhemmin tänä syksynä pirkanmaalaiset pääsevät päihdetilannekyselyssä kertomaan näkemyksiään päihteidenkäytöstä ja päihdehaitoista omalla asuinseudullaan. Kyselyn järjestää Pirkanmaan hyvinvointialue.
Yhteyshenkilöt
Nummi IinaSuunnittelija, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ehkäisevä päihdetyöPuh:044 473 9459iina.nummi@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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