Kalle Rovanperän driftaa läpi Jyväskylän unelmaprojektissaan

Projekti: Kalle Rovanperä Dream Run

Kanava: Kalle Rovanperä YouTube-kanava / @RovanperaRacing

Pvm: Päävideo 10.9. / BTS 16.9.

Laji: Moottoriurheilu / Drifting

Taustatiedot

Vuonna 2000 Jyväskylässä syntyneen Kalle Rovanperän tarina on moottoriurheilufaneille enemmän kuin tuttu. Vaikka Kallen koti on nykyään maailmalla, Jyväskylän seudulla ajotaitonsa oppineella kuljettajalla on edelleen vahva side synnyinpaikkaansa. Ei liene yllätys, että koko ikänsä autoihin intohimoisesti suhtautunut Kalle on ollut vahvasti mukana projektissa sen ensimmäisestä ideasta aina valmiiseen lopputuotteeseen asti. Se näkyy myös Dream Run -videoprojektin lopputuloksessa.

Unelmat siitä, kuinka Tourulan ramppi ajettaisiin täydellisessä sivuluisussa tai kuinka hienoa olisi nauttia Laukaan maisemista ulosmittaamalla Toyota Suprasta kaikki tehot, on nyt paketoitu kuuden minuutin videoksi.

Driftaus on ollut Rovanperälle aina ennen kaikkea harrastamista ja ajamisesta nauttimista. Hän aloitti lajin vuonna 2018 ja on vuosien saatossa osallistunut useisiin korkean tason kilpailuihin, suuriin näytösajoihin sekä kansainvälisiin videoprojekteihin. Merkittävimpiä saavutuksia lajin parissa ovat Japanin Formula Drift -sarjan osakilpailuvoitto sekä yksittäiset voitot paikallisista kilpailuista.

Kallen mielestä tärkeintä lajissa on kuitenkin ystävien kanssa yhdessä harrastaminen sekä hauskat reissut lajin parissa. Kalle on myös inspiroinut rallikuski Takamoto Katsutaa lajin pariin, mistä todisteena ovat heidän yhteiset harjoituksensa vapaa-ajalla. Inspiraatio on kulkenut myös toiseen suuntaan, kun nuori japanilainen superlupaus Hiroya Minowa on halunnut seurata Kallen jalanjälkiä driftingistä rallin pariin ja muuttanut Jyväskylään.

Dream Run on Kallen oodi driftingille, Jyväskylälle ja kaikille autokulttuurin faneille. Arvostusta ja kunnioitusta osoittavat videolla mukana olevat rallin lupaukset, tähdet ja legendat sekä kotimaisen musiikkikentän kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva ja autoilukulttuuria rakastava Lauri Haav. Videolta voi Laurin lisäksi bongata Takamoto Katsutan, Juha Kankkusen, Harri Rovanperän, Roope Korhosen sekä drifting-faneille tutun Hiroya Minowan.

Massiivinen videoprojekti toteutettiin sujuvassa yhteistyössä viranomaisten, kaupungin ja useiden yksityisten tahojen kanssa.

Kallen kommentit

"Olen pitkään halunnut tehdä oman näköisen ja pidemmän videoprojektin. Nuorena tuli katsottua paljon mm. Mad Miken ja Ken Blockin videoita, ja niistä on varmasti lähtenyt kipinä myös tämän videoprojektin tekemiseen. Jyväskylässä on paljon hienoja lokaatioita, ja pyrimme löytämään tähän alueen hienoimpia kohtia ja maisemia. Ja jos ajatellaan pelkästään ajamista, Tourulan ramppi ja Laukaan tie ovat aina olleet sellaisia paikkoja, joiden driftaaminen on ollut haaveissa.

Kokonaisuutena tämä on unelmaprojekti, sillä näissä paikoissa ei muuten ikinä pääsisi ajamaan ja driftaamaan tällä tavalla. Toteutus sujui älyttömän hyvin, ja iso kiitos siitä kuuluu Jyväskylän kaupungille sekä kaikille, jotka olivat järjestelyissä mukana mahdollistamassa tämän.

Jos yksi suosikkikohta kuvauksista pitäisi valita, niin ehdottomasti suosikkini oli Laukaassa sijaitseva Järvilinnantie – mutkikasta maantietä ja näyttäviä korkeuseroja oli mageeta päästä vetämään Supralla.

Tämä video on omistettu kaikille autokulttuurin ja driftingin ystäville ja faneille. Kiitos Red Bullille, että mahdollistitte tämän projektin. Katsotaan, mitä keksitään seuraavaksi."

Ohjaaja Niko Hirvimäen kommentit

”Niin kauan kuin ohjaajan töitä olen tehnyt, tämmöisestä projektista on tullut haaveiltua. Erityisen siistiä oli päästä toteuttamaan se juuri Kallen ja tämän porukan kanssa.

Tavoitteena oli tehdä jotain, mitä Suomessa ei ole aikaisemmin nähty, mutta samalla pitää koko ajan fokus aidon autokulttuurin ytimessä. Isoimpana haasteena oli pysyä Kallen vauhdissa mukana. Mukana oli paljon tiesulkuja, tarkkoja aikaikkunoita, rajallinen määrä ottoja, ja valtava määrä liikkuvia tekijöitä.

Aikaisemmissa töissäni kameran ja tarinan keskiössä on lähes aina ollut ihminen – tällä kertaa ”päähenkilönä” oli henkilön lisäksi auto. Toki asiaa helpotti paljon se, että ratin takana oli Kalle. Kun maailmanluokan kuskille kertoo, mitä kuvaan haluaa, hän pystyy oikeasti toteuttamaan sen,” kommentoi Dream Run videon ohjaaja Niko Hirvimäki.

Historiallinen tausta

Kalle Rovanperä on suomalainen moottoriurheilun supertähti ja kaksinkertainen rallin maailmanmestari (WRC), jota pidetään laajalti yhtenä sukupolvensa lahjakkaimmista kuljettajista. Jyväskylässä 1. lokakuuta 2000 syntynyt Rovanperä aloitti ralliautoilun poikkeuksellisen nuorena, vain 7-vuotiaana, isänsä ja entisen WRC-kuljettajan Harri Rovanperän ohjauksessa. Rovanperä liittyi Toyota Gazoo Racing -talliin vuonna 2020 ja nousi nopeasti rallimaailman kirkkaimpiin nuoriin tähtiin. Vuonna 2021 hänestä tuli kaikkien aikojen nuorin WRC-osakilpailun voittaja, ja vuotta myöhemmin hänestä tuli historian nuorin rallin maailmanmestari. Rovanperä tunnetaan poikkeuksellisesta autonhallinnastaan, nopeudestaan ja monipuolisuudestaan.

Rovanperä on laajentanut uraansa rallin ulkopuolelle myös driftingiin ja kilpaillut kansainvälisissä sarjoissa Euroopassa ja Japanissa. Lisäksi hän on kilpaillut menestyksekkäästi rata-autoilun Porsche Carrera Cup -sarjassa sekä kartuttanut kokemusta Formula 1 -autoista muun muassa Red Bull Racingin testiajoissa. Rovanperä tunnetaan yhtenä maailman monipuolisimmista moottoriurheilijoista.

Jyväskylä on Suomen moottoriurheilun kiistaton pääkaupunki ja yksi maailman tunnetuimmista rallikaupungeista. Sen asema perustuu ennen kaikkea Suomen Ralliin (nykyisin Secto Rally Finland), joka on järjestetty Jyväskylän ympäristössä vuodesta 1951 lähtien. Kilpailu tunnettiin alun perin nimellä Jyväskylän Suurajot, ja siitä kasvoi vuosien saatossa yksi rallin MM-sarjan arvostetuimmista osakilpailuista.

Autoilun kulttuurisesta asemasta kertoo hyvin se, ettei auto ole Jyväskylässä ollut vain kulkuväline, vaan myös osa paikallisten nuorten identiteettiä. Suomen Rallin ympärille muodostunut kulttuuri on ylläpitänyt kiinnostusta autoihin, autotekniikkaan, virittämiseen ja autourheiluun aina 1950-luvulta lähtien. Kaupungissa onkin ollut kokoonsa nähden poikkeuksellisen vahva autoharrastajien, autourheiluseurojen ja alan yritysten verkosto.

Jyväskylän vahvasta moottoriurheiluperinteestä kertoo myös alueelta lähtöisin olevien rallin maailmanmestareiden määrä suhteessa kaupungin kokoon ja asukaslukuun.

- Jyväskylässä ajettiin kesällä jo 75-vuotisjuhliaan viettänyt MM-ralli. Ralleilla ja autourheilulla on kaupungissa pitkät perinteet. Olemme äärimmäisen ylpeitä siitä, että Kalle halusi toteuttaa projektin vanhassa kotikaupungissaan ja tuoda esille juuriaan Keski-Suomessa, iloitsee Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen.

Drifting lyhyesti

Driftaus on moottoriurheilulaji, jossa kuljettaja ohjaa auton tarkoitukselliseen sivuluisuun ja pyrkii säilyttämään auton hallinnan koko mutkan ajan. Lajin juuret ulottuvat 1970-luvun Japaniin, jossa erityisesti vuoristoteillä ajaneet kuljettajat, kuten Keiichi Tsuchiya, tekivät tekniikkaa tunnetuksi.

2000-luvulla drifting levisi Japanista Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, ja esimerkiksi elokuva The Fast and the Furious: Tokyo Drift kasvatti lajin maailmanlaajuista suosiota. Sittemmin driftingistä on kasvanut kansainvälinen kilpailulaji ja näyttävä viihdemuoto, jolla on merkittäviä kilpailusarjoja ympäri maailmaa.

Suomessa driftaus on vakiinnuttanut asemansa suosittuna moottoriurheilulajina, ja suomalaiskuljettajat ovat saavuttaneet menestystä myös kansainvälisissä kilpailuissa. Laji on viime vuosina kasvanut voimakkaasti sekä harrastajien että seuraajien määrässä, ja sen suosio jatkaa kasvuaan ympäri maailman.

Urheilijabio

Kalle Rovanperä on kaksinkertainen FIA:n rallin maailmanmestari ja historian nuorin WRC-mestari. Jyväskylässä syntynyt Rovanperä tunnetaan poikkeuksellisesta ajotaidostaan ja monipuolisuudestaan eri autourheilulajeissa. Driftingissä Rovanperä on saavuttanut kansainvälistä menestystä muun muassa voittamalla Formula Drift Japanin osakilpailun debyytillään vuonna 2023 sekä sijoittumalla samana vuonna toiseksi toisessa osakilpailussa. Vuonna 2024 hän kilpaili Porsche Carrera Cup Benelux -sarjassa saavuttaen kolme osakilpailuvoittoa, vaikka hän ajoi vain puolet sarjan osakilpailuista. Samana vuonna Rovanperä pääsi myös Formula 1 -auton rattiin ajaessaan Red Bull Racingin RB8-autoa Red Bull Ringillä. Nykyisin Rovanperä keskittyy rata-autoiluun ja tähtää edelleen uransa jatkamiseen yksipaikkaisissa autoissa.