Espoon kaupunki - Esbo stad

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 7.9.2026

7.9.2026 11:58:13 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi alueen Nöykkiöstä päivittäistavarakaupan suunnittelua varten ja vuokrasi Haukilahden satamasta alueen Espoon Meripelastajat ry:lle. Jaosto jätti pöydälle liikekeskustontin myynnin Kivenlahden metrokeskuksesta sekä luovutus- ja rakentamiskelpoisten tonttien ja alueiden varausmaksuperiaatteet.

Musta ja sininen piirros tuomarinuijasta pöydällä tummansinistä taustaa vasten.

Nöykkiöön suunnitellaan nykyistä suurempaa päivittäistavarakauppaa

Jaosto päätti varata alueen Nöykkiöstä Cibus Grocery Finland Oy:lle päivittäistavarakaupan suunnittelua varten. Tavoitteena on korvata nykyinen K-Market Nöykkiö suuremmalla myymälällä sekä parantaa alueen liikennejärjestelyjä, pysäköintiä sekä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Varaus on voimassa 30.9.2027 saakka.  

Haukilahteen uudet tilat Espoon Meripelastajille

Jaosto päätti vuokrata alueen Haukilahden satamasta Espoon Meripelastajat ry:lle. Alueelle on tarkoitus rakentaa meripelastustehtävien tarvitsemat tilat, jotka tukevat Espoon meripelastusvalmiuden ylläpitämistä ja kehittämistä. Meripelastajien tavoitteena on aloittaa rakentaminen vielä vuoden 2026 aikana.

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Jaosto jätti pöydälle seuraavat asiat:

  • Liikekeskustontin myynti Kivenlahden metrokeskuksesta SRV Yhtiöt Oyj:lle
  • Luovutus- ja rakentamiskelpoisten tonttien ja alueiden varausmaksuperiaatteet

Lisäksi jaosto kuuli seuraavat selostukset:

  • Toppelundin urheilutoimintaa palvelevan (YU) tontin kehittäjähaku
  • Otaniemen tilannekatsaus

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Avainsanat

elinkeino- ja kilpailukykyjaostokaupunginhallitus

Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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