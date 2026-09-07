Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 7.9.2026
7.9.2026 11:58:13 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi alueen Nöykkiöstä päivittäistavarakaupan suunnittelua varten ja vuokrasi Haukilahden satamasta alueen Espoon Meripelastajat ry:lle. Jaosto jätti pöydälle liikekeskustontin myynnin Kivenlahden metrokeskuksesta sekä luovutus- ja rakentamiskelpoisten tonttien ja alueiden varausmaksuperiaatteet.
Nöykkiöön suunnitellaan nykyistä suurempaa päivittäistavarakauppaa
Jaosto päätti varata alueen Nöykkiöstä Cibus Grocery Finland Oy:lle päivittäistavarakaupan suunnittelua varten. Tavoitteena on korvata nykyinen K-Market Nöykkiö suuremmalla myymälällä sekä parantaa alueen liikennejärjestelyjä, pysäköintiä sekä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Varaus on voimassa 30.9.2027 saakka.
Haukilahteen uudet tilat Espoon Meripelastajille
Jaosto päätti vuokrata alueen Haukilahden satamasta Espoon Meripelastajat ry:lle. Alueelle on tarkoitus rakentaa meripelastustehtävien tarvitsemat tilat, jotka tukevat Espoon meripelastusvalmiuden ylläpitämistä ja kehittämistä. Meripelastajien tavoitteena on aloittaa rakentaminen vielä vuoden 2026 aikana.
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Jaosto jätti pöydälle seuraavat asiat:
- Liikekeskustontin myynti Kivenlahden metrokeskuksesta SRV Yhtiöt Oyj:lle
- Luovutus- ja rakentamiskelpoisten tonttien ja alueiden varausmaksuperiaatteet
Lisäksi jaosto kuuli seuraavat selostukset:
- Toppelundin urheilutoimintaa palvelevan (YU) tontin kehittäjähaku
- Otaniemen tilannekatsaus
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
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Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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