Keskimaan Prismoissa Kerää ja skannaa -palvelu nyt omalta puhelimelta
7.9.2026 12:15:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Suositun Kerää ja skannaa -palvelun käyttö helpottuu Keskimaan Prismoissa, kun ostokset voi jatkossa skannata myös omalla puhelimella S-ostoslista-sovelluksessa. Uusi Kerää ja skannaa -mobiilipalvelu avautuu S-ryhmän asiakasomistajien käyttöön kaikissa Keskimaan Prismoissa maanantaina 7.9.
Prisma Keljossa, Prisma Palokassa ja Prisma Seppälässä on nyt otettu käyttöön omalla puhelimella toimiva Kerää ja skannaa -mobiilipalvelu. Kaikista Keskimaan Prismojen asiakkaista noin 10 prosenttia hyödyntää Kerää ja skannaa -palvelua ostoksia tehdessään. Palvelun avulla ostokset voi skannata erillisellä skannauslaitteella tai omalla puhelimellaan jo myymälää kiertäessä ja pakata suoraan ostoskasseihin. Kassalla ostokset maksetaan tavalliseen tapaan, mutta tuotteita ei tarvitse enää nostella uudelleen kassahihnalle.
− Uusi mobiilipalvelu eroaa nykyisestä Kerää ja skannaa -palvelusta siinä, että erillistä skannauslaitetta ei tarvita. Tuotteiden skannaus tehdään asiakkaan omalla puhelimella S-ostoslista-sovelluksessa. Asiakkailla on kuitenkin edelleenkin mahdollisuus hyödyntää myös skannauslaitteita entiseen tapaan, kertoo Prismajohtaja Mikko Lehtinen.
− Kerää ja skannaa- palveluun tottuneet asiakkaat arvostavat sen helppoutta, sillä tuotteet voi pakata suoraan kasseihin, ja suuretkin ostokset on mahdollista maksaa itsepalvelukassalla, Lehtinen jatkaa.
S-ostoslista-sovellus auttaa asiakasta ennen ostosreissua ja sen aikana
S-ostoslista-sovelluksessa voi Kerää ja skannaa kännykällä -palvelun lisäksi tehdä ostoslistoja, jakaa listoja perheenjäsenten kesken, hakea tuotteita myymälän valikoimasta, tutkia tuotetietoja sekä löytää tuotteita kaupasta hyllynvälitietojen avulla. Uutena ominaisuutena S-ostoslistalla on ”vilkutus”-toiminto, jonka avulla tuotteet on helppo löytää hyllystä. Vilkutus-toimintoa käyttämällä etsityn tuotteen hintanäytössä vilkkuu vaaleansininen valo. S-ostoslista-sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta.
Palvelu on tarkoitettu S-ryhmän asiakasomistajille, joilla on S-Etukortti. Käyttäjän tulee olla
täysi-ikäinen. Palvelun käyttöön kuuluu satunnaisia uusintaskannauksia, joissa skannatut tuotteet tarkistetaan. Tarkistukset ovat osa palvelun normaalia toimintaa ja auttavat varmistamaan sujuvan sekä luotettavan asioinnin.
Näin käytät palvelua:
- Lataa S-ostoslista-sovellus puhelimeesi
- Avaa sovellus ja valitse Kerää ja skannaa kännykällä -palvelu
- Kirjaudu palveluun S-tunnuksella.
- Skannaa tuotteet myymälässä ja pakkaa ne suoraan kassiin.
- Siirry kassalle maksamaan ostokset ohjeiden mukaisesti.
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Yhteyshenkilöt
Mikko LehtinenPrismajohtajaOsuuskauppa KeskimaaPuh:010 767 3032mikko.lehtinen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
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