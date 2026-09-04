Keskimaan Prismoissa Kerää ja skannaa -palvelu nyt omalta puhelimelta

Prisma Keljossa, Prisma Palokassa ja Prisma Seppälässä on nyt otettu käyttöön omalla puhelimella toimiva Kerää ja skannaa -mobiilipalvelu. Kaikista Keskimaan Prismojen asiakkaista noin 10 prosenttia hyödyntää Kerää ja skannaa -palvelua ostoksia tehdessään. Palvelun avulla ostokset voi skannata erillisellä skannauslaitteella tai omalla puhelimellaan jo myymälää kiertäessä ja pakata suoraan ostoskasseihin. Kassalla ostokset maksetaan tavalliseen tapaan, mutta tuotteita ei tarvitse enää nostella uudelleen kassahihnalle.

− Uusi mobiilipalvelu eroaa nykyisestä Kerää ja skannaa -palvelusta siinä, että erillistä skannauslaitetta ei tarvita. Tuotteiden skannaus tehdään asiakkaan omalla puhelimella S-ostoslista-sovelluksessa. Asiakkailla on kuitenkin edelleenkin mahdollisuus hyödyntää myös skannauslaitteita entiseen tapaan, kertoo Prismajohtaja Mikko Lehtinen.

− Kerää ja skannaa- palveluun tottuneet asiakkaat arvostavat sen helppoutta, sillä tuotteet voi pakata suoraan kasseihin, ja suuretkin ostokset on mahdollista maksaa itsepalvelukassalla, Lehtinen jatkaa.

S-ostoslista-sovellus auttaa asiakasta ennen ostosreissua ja sen aikana

S-ostoslista-sovelluksessa voi Kerää ja skannaa kännykällä -palvelun lisäksi tehdä ostoslistoja, jakaa listoja perheenjäsenten kesken, hakea tuotteita myymälän valikoimasta, tutkia tuotetietoja sekä löytää tuotteita kaupasta hyllynvälitietojen avulla. Uutena ominaisuutena S-ostoslistalla on ”vilkutus”-toiminto, jonka avulla tuotteet on helppo löytää hyllystä. Vilkutus-toimintoa käyttämällä etsityn tuotteen hintanäytössä vilkkuu vaaleansininen valo. S-ostoslista-sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta.

Palvelu on tarkoitettu S-ryhmän asiakasomistajille, joilla on S-Etukortti. Käyttäjän tulee olla

täysi-ikäinen. Palvelun käyttöön kuuluu satunnaisia uusintaskannauksia, joissa skannatut tuotteet tarkistetaan. Tarkistukset ovat osa palvelun normaalia toimintaa ja auttavat varmistamaan sujuvan sekä luotettavan asioinnin.

Näin käytät palvelua: