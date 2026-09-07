Kiinnostus eurooppalaista puuvillaa kohtaan kasvaa Suomessa, kun EU kiristää vaatimuksia tekstiilialan yrityksiä kohtaan

"Minulle eurooppalainen puuvilla on paljon enemmän kuin raaka-aine – se edustaa erilaista tapaa tehdä liiketoimintaa. Kyse on lähituotannosta, läpinäkyvyydestä, luottamuksesta ja arvonluonnista koko toimitusketjussa. EUCOTTONin kautta tarjoamme yrityksille mahdollisuuden tietää tarkalleen, mistä heidän puuvillansa tulee, kuka sen on tuottanut ja miten se on jalostettu langaksi ja kankaaksi. Tämä jäljitettävyyden taso auttaa brändejä hankintapäätöksissään ja antaa varmuutta rakentaa tuotteita vastuulliselle pohjalle.” kommentoi Dimitris Polychronos, Kreikan puuvillan toimialajärjestön hallituksen jäsen ja European Cotton Alliance (ECA) - EUCOTTONin puheenjohtaja.

”Tämän mahdollistamiseksi olemme kehittäneet erityisen alustan, joka yhdistää eurooppalaiset puuvillantuottajat yhteen paikkaan, mikä helpottaa yritysten – myös suomalaisten – luotettavien kumppaneiden tunnistamista ja yhteyksien luomista. Suomalaisilta tekstiiliyrityksiltä saamamme palaute on ollut erittäin rohkaisevaa, mikä antaa luottamusta siihen, että laatua, vastuullisuutta ja kestävyyttä yhdistäville materiaaleille on kasvava kysyntä.” Polychronos jatkaa.

”Suomeen suuntautuneella vierailullamme minuun teki suurimman vaikutuksen paitsi tekstiiliyritysten kunnianhimoiset kestävyystavoitteet, mutta myös ihmisten ajattelutapa. Materiaalien kunnioituksen, vastuullisen kulutuksen ja kiertotalousajattelun voi aistia syvästi osana jokapäiväistä elämää – jopa niin yksinkertainen asia kuin second-hand liikkeen näkeminen lentokentällä lähettää voimakkaan viestin. Nämä ovat arvoja, jotka sopivat täydellisesti yhteen EUCOTTONin filosofian kanssa.

Brändien ja valmistajien tapaamisen lisäksi tehtävämme on myös tuoda eurooppalainen puuvilla lähemmäs kuluttajia. Vaikka se on edelleen suhteellisen tuntematon suurelle yleisölle, se tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän laatua, ympäristövastuuta, täydellistä jäljitettävyyttä ja eurooppalaisia ​​tuotantostandardeja. Tekemällä näistä ominaisuuksista näkyvämpiä toivomme voivamme auttaa kuluttajia tekemään tietoisempia valintoja ja vahvistaa yhteyttä puuvillan viljelijöiden ja sitä käyttävien ihmisten välillä.” Polychoros summaa.

EUCOTTON jatkoi myös yhteistyötä Aalto-yliopiston muodin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat työstivät kurssityönä raakamateriaalista värjäten, käsitellen ja kutoen erilaisia muodin ja sisustuksen sovelluksia.