Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Pidä huolta itsestäsi – Itsemittausasemalta saat helposti ja nopeasti tärkeitä tuloksia terveydentilastasi

7.9.2026 13:40:45 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Millainen on verenpaineesi tai kehon koostumuksesi? Entä syke tai paino? Muun muassa nämä voit nyt mitata itse Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) itsemittausasemalla Hyvinkään sote-keskuksessa.

Hyvinkään sote-keskuksen H-sairaalan toimipisteessä on otettu käyttöön innovatiivinen suomalainen terveysteknologiaratkaisu, MedicubeX-itsemittausasema. Itsemittausasemalla kuka tahansa Keusoten alueen asukas voi omatoimisesti mitata omaa terveydentilaansa.

Itsemittausasemalla voi mitata esimerkiksi verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, lämmön, painon ja kehonkoostumuksen sekä suppean sydänfilmin (EKG).

Oman terveydentilan mittaamiseen menee vain noin 5–10 minuuttia, ja tulokset saa mukaan tulosteena. Itsemittausaseman käyttö on helppoa – se ohjaa ensikertalaistakin aseman käyttäjää selkeästi.

Hyödyllinen ja helppokäyttöinen

Samankaltainen itsemittausasema on ollut aiemmin käytössä Järvenpään sote-keskuksessa, jossa asiakkaat kokivat itsemittausaseman hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi. Suurin osa palautekyselyyn vastanneista kertoi itsemittausaseman myös lisäävän kiinnostusta omasta terveydestä huolehtimiseen.

Hyvinkään sote-keskuksessa itsemittausasema otettiin käyttöön elokuussa ensin vain kiirevastaanoton asiakkaille, mutta nyt käyttöä halutaan laajentaa: jatkossa itsemittausasema on kaikkien Keusoten alueen asukkaiden käytössä. 

Itsemittausasema on käytössä Hyvinkään sote-keskuksessa kokeiluna kuuden kuukauden ajan.

Itsemittausasema Hyvinkään sote-keskuksessa:

  • Itsemittausasemalta saa keskeistä tietoa omasta terveydentilasta.
  • Itsemittausasema on Hyvinkään sote-keskuksen H-sairaalan toimipisteessä kiirevastaanoton aulassa. 
  • Itsemittausasema on avoinna arkisin klo 8–19.
  • Itsemittausasema on vapaasti Keusoten alueen asukkaiden käytössä. Sen käyttöön ei tarvitse lähetettä eikä aikaa tarvitse varata etukäteen.

Avainsanat

keski-uudenmaan hyvinvointialuekeusoteitsemittausasema

Yhteyshenkilöt

Jaakko Piirojärvi
apulaisylilääkäri
040 807 5087
jaakko.piirojarvi@keusote.fi

Marko Poikolainen
esihenkilö
050 497 0663
marko.poikolainen@keusote.fi

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Aluehallitus käsitteli omavalvonnan tilannekuvaa ja vastineita tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen28.8.2026 10:11:43 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 25.8.2026. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa omavalvontaohjelman raporttia tammi–huhtikuulta 2026, terveyspalvelujen rajoitustoimenpiteiden tilannekuvaa sekä vastineita tarkastuslautakunnan vuoden 2025 arviointikertomukseen. Lisäksi aluehallitus sai katsauksen Klaukkalan sote-keskuksen tulipalon aiheuttamista väistötilojen järjestelyistä, vuokrasopimuksen purkupäätöksestä ja neuvottelutilanteesta

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye