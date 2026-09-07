Pidä huolta itsestäsi – Itsemittausasemalta saat helposti ja nopeasti tärkeitä tuloksia terveydentilastasi

Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus käynnistyy porrastetusti 23.9. 7.9.2026 12:37:15 EEST | Tiedote

Rokotteen ottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista asioista, joita voi tehdä oman ja läheisten terveyden eteen tänä syksynä. Kausirokotukset eli influenssa- ja koronarokotukset ovat paras keino välttää influenssaan tai koronaan sairastumista ja pitää arki sujuvana myös syksyllä ja talvella.