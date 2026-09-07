Pidä huolta itsestäsi – Itsemittausasemalta saat helposti ja nopeasti tärkeitä tuloksia terveydentilastasi
7.9.2026 13:40:45 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Millainen on verenpaineesi tai kehon koostumuksesi? Entä syke tai paino? Muun muassa nämä voit nyt mitata itse Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) itsemittausasemalla Hyvinkään sote-keskuksessa.
Hyvinkään sote-keskuksen H-sairaalan toimipisteessä on otettu käyttöön innovatiivinen suomalainen terveysteknologiaratkaisu, MedicubeX-itsemittausasema. Itsemittausasemalla kuka tahansa Keusoten alueen asukas voi omatoimisesti mitata omaa terveydentilaansa.
Itsemittausasemalla voi mitata esimerkiksi verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, lämmön, painon ja kehonkoostumuksen sekä suppean sydänfilmin (EKG).
Oman terveydentilan mittaamiseen menee vain noin 5–10 minuuttia, ja tulokset saa mukaan tulosteena. Itsemittausaseman käyttö on helppoa – se ohjaa ensikertalaistakin aseman käyttäjää selkeästi.
Hyödyllinen ja helppokäyttöinen
Samankaltainen itsemittausasema on ollut aiemmin käytössä Järvenpään sote-keskuksessa, jossa asiakkaat kokivat itsemittausaseman hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi. Suurin osa palautekyselyyn vastanneista kertoi itsemittausaseman myös lisäävän kiinnostusta omasta terveydestä huolehtimiseen.
Hyvinkään sote-keskuksessa itsemittausasema otettiin käyttöön elokuussa ensin vain kiirevastaanoton asiakkaille, mutta nyt käyttöä halutaan laajentaa: jatkossa itsemittausasema on kaikkien Keusoten alueen asukkaiden käytössä.
Itsemittausasema on käytössä Hyvinkään sote-keskuksessa kokeiluna kuuden kuukauden ajan.
Itsemittausasema Hyvinkään sote-keskuksessa:
- Itsemittausasemalta saa keskeistä tietoa omasta terveydentilasta.
- Itsemittausasema on Hyvinkään sote-keskuksen H-sairaalan toimipisteessä kiirevastaanoton aulassa.
- Itsemittausasema on avoinna arkisin klo 8–19.
- Itsemittausasema on vapaasti Keusoten alueen asukkaiden käytössä. Sen käyttöön ei tarvitse lähetettä eikä aikaa tarvitse varata etukäteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko Piirojärvi
apulaisylilääkäri
040 807 5087
jaakko.piirojarvi@keusote.fi
Marko Poikolainen
esihenkilö
050 497 0663
marko.poikolainen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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