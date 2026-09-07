Kittuisten yhteysaluslaiturin jatkosta keskustellaan sidosryhmien kanssa

Kittuisten yhteysaluslaituri on huonokuntoinen, ja sen kunto muodostaa riskin viereisen maantielauttapaikan toiminnalle. Laiturin mahdollinen sortuminen voisi estää maantielautan pääsyn lauttapaikalle ja siten keskeyttää Korppoon ja Houtskarin välisen lauttaliikenteen. Lounais-Suomen elinvoimakeskus käynnisti viime perjantaina laiturin purkutyöt osana siltojen ja laitureiden kunnossapitourakkaa.

Purkutyön käynnistyttyä elinvoimakeskus sai tietoa laiturin merkityksestä muun muassa paikallisille toimijoille ja muille viranomaisille. Asiassa otettiin aikalisä, ja työt keskeytettiin väliaikaisesti. Laituri puretaan suunnitellusti, mutta ennen töiden jatkamista selvitetään yhdessä sidosryhmien kanssa, miten ranta-alue voidaan viimeistellä ja voidaanko alueelle mahdollistaa rantautuminen myös laiturin poistamisen jälkeen.

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600