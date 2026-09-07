Kittuisten yhteysaluslaiturin jatkosta keskustellaan sidosryhmien kanssa
7.9.2026 13:39:25 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on purkamassa Houtskarissa Kittuisten vanhan yhteysaluslaiturin. Laituri on huonokuntoinen ja se on riski Korppoon-Houtskarin väliselle maantielauttaliikenteelle. Yhteysalusliikenteellä ei ole enää käyttöä laiturille. Purkutyön käynnistyttyä elinvoimakeskus sai tietoa laiturin muista käyttötarpeista. Elinvoimakeskus on keskeyttänyt laiturin purkutyöt ja keskusteluja käydään vielä sidosryhmien kanssa ennen töiden jatkumista.
Kittuisten yhteysaluslaituri on huonokuntoinen, ja sen kunto muodostaa riskin viereisen maantielauttapaikan toiminnalle. Laiturin mahdollinen sortuminen voisi estää maantielautan pääsyn lauttapaikalle ja siten keskeyttää Korppoon ja Houtskarin välisen lauttaliikenteen. Lounais-Suomen elinvoimakeskus käynnisti viime perjantaina laiturin purkutyöt osana siltojen ja laitureiden kunnossapitourakkaa.
Purkutyön käynnistyttyä elinvoimakeskus sai tietoa laiturin merkityksestä muun muassa paikallisille toimijoille ja muille viranomaisille. Asiassa otettiin aikalisä, ja työt keskeytettiin väliaikaisesti. Laituri puretaan suunnitellusti, mutta ennen töiden jatkamista selvitetään yhdessä sidosryhmien kanssa, miten ranta-alue voidaan viimeistellä ja voidaanko alueelle mahdollistaa rantautuminen myös laiturin poistamisen jälkeen.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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