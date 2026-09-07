HUSin yhtymähallitus päätti HUS Kiinteistöt Oy:n ja HUS Turvapalvelut Oy:n toimintojen muutoksista
7.9.2026 13:57:44 EEST | HUS | Tiedote
HUSin yhtymähallitus käsitteli lisäksi Apotin omistajien tilaamaa selvitystä asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista.
Yhtymähallitus päätti HUS Kiinteistöt Oy:n toiminnan siirtämisestä HUS-yhtymään sekä käynnistää valmistelun HUS Turvapalvelut Oy:n tuottaman vartioimisliiketoiminnan mahdolliseksi hankkimiseksi ulkoiselta palveluntuottajalta ja tiettyjen turvapalveluiden siirrosta HUS-yhtymään. Konsernijaoston esitys hyväksyttiin yhdellä lisäyksellä. Toimintojen siirrot HUS-yhtymään tapahtuvat vuoden 2027 alusta.
Apotin omistajien tilaama selvitys
HUSin yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan myös HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilaamaa riippumatonta selvitystä pitkän aikavälin asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisusta.
Selvitys merkittiin tiedoksi lisäyksin.
Helsingin kaupunginhallitus käsittelee arvioinnin tuloksia tiedoksi-asiana 7.9.2026 ja Vantaan ja Keravan aluehallitus 8.9.2026.
Tammi−heinäkuun 2026 toiminta ja talous
Tammi−heinäkuussa 97,4 prosenttia asiakkaista pääsi erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli heinäkuun 2026 lopussa 2 727, mikä oli 691 potilasta enemmän kuin kesäkuun 2026 lopussa.
Tilikauden tulos on 49,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 67,3 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio 2026 -17,7 miljoonaa euroa). Tulokseen vaikutti muun muassa HUSin maksamien kiinteistöverojen takautuva kertaluonteinen oikaisu vuosilta 2015–2025, jonka tulosta parantava vaikutus on noin 22,7 miljoonaa euroa.
Vuoden 2026 kolmas vuosiennuste laadittiin tammi–kesäkuun toteumatietojen pohjalta. Sen mukaan koko vuoden 2026 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 40,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio 2026 +/- 0 euroa).
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 7.9.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 5.10.2026.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
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yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
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