Juoleikonkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä

Hankkeessa suunnitellaan enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamista noin 1700 hehtaarin kokoiselle hankealueelle Ähtärin pohjoisosaan lähelle Soinin kunnan rajaa. Hankkeeseen sisältyy sähkönsiirto voimajohdoilla.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin kahta 7–9 tuulivoimalan toteutusvaihtoehtoa sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä. Lisäksi tarkasteltiin sähkönsiirrolle kahta noin 8–18 kilometrin pituista reittivaihtoehtoa.

Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin kuulemisessa Lupa- ja valvontavirastolle 18 lausuntoa ja 9 mielipidettä.

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat maisemaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä luontoon

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat maisemaan, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, ekologisiin yhteyksiin, linnustoon, muuhun eläimistöön, Natura-alueisiin sekä pinta- ja pohjavesiin. Hankkeesta aiheutuu useiden vaikutusalueiden kohdalla myös merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden energiantuotantohankkeiden kanssa.

Hanke sijoittuu yhtenäisille metsä- ja suoalueille ja virkistyskäytössä olevien kohteiden välittömään läheisyyteen ja muuttaa siten ympäröivän alueen maisemaa ja äänimaisemaa voimakkaasti. Vaikutuksia kohdistuu myös lähellä sijaitsevaan asutukseen.

Hankkeen vaikutuksista on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi Ison Koirajärven harjun (FI0800120, SAC) Natura-alueelle. Natura-alueen vesitalousvaikutuksille alttiille luontotyypeille kohdistuvat vaikutukset ovat merkittäviä ilman suunniteltuja haittojen lieventämistoimenpiteitä. Luontovaikutusten arviointiin jäi osin epävarmuutta, ja merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi ekologisiin yhteyksiin ei pystytä sulkemaan pois. Hanke vaikuttaa merkittävästi etenkin metsäpeuraan, ja merkittäviä vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia kohdistuu yksittäisille herkille lintulajeille. Lisäksi merkittäviä vaikutuksia katsotaan aiheutuvan pintavesiin rakennustöistä johtuvan kiintoaines- ja humuskuormituksen takia.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/juoleikonkangas-tuulivoima-YVA.