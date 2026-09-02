Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Sörnäisten rantatien suljetut kaistat Kalasatamassa palaavat käyttöön 9.9.

7.9.2026 14:17:31 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

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Tynnyrintekijänkadun ja Sörnäisten rantatien liikennejärjestelyt Kalasatamassa puretaan ja suljetut kaistat palaavat autoilijoiden käyttöön keskiviikkona 9.9.2026. Tynnyrintekijänkadun länsipuolen tilapäinen pyöräkaista katkaistaan noin puolivälistä Tynnyrintekijänkatua Lautatarhankadun suuntaan.

Työmaa-alue Sörnäisten rantatiellä Junatien ja Junatien metrosillan alla.
Sörnäisten rantatiellä Junatien ja Junatien metrosillan alla on poistettu yksi kaista käytöstä kumpaankin ajosuuntaan. Kaistat palaavat käyttöön keskiviikkona 9.9. Kuva: Kreate.

Sörnäisten rantatiellä Junatien ja Junatien metrosillan alla suljettuina olleet kaistat palaavat käyttöön keskiviikkona 9.9. Keskustan suuntaan ajettaessa on jälleen käytössä kaksi kaistaa ja pohjoisen suuntaan mennessä autoilijoiden käytössä tulee olemaan taas kaksi kääntyvien kaistaa.

Myös pyöräilijöiden järjestelyihin tulee muutoksia, kun Tynnyrintekijänkadun länsipuolen tilapäinen pyöräkaista katkaistaan noin kadun puolivälistä Tynnyrintekijänkatua ja pyöräliikenne jatkuu keskustan suuntaan sekaliikenteenä ajokaistalla. Lautatarhankadun risteysalueelle jätetään kuitenkin keltainen kaistaviiva ohjaamaan pyöräliikennettä.

Tynnyrintekijänkadun itäpuolen tilapäinen pyöräkaista säilytetään koko matkalta.

Liikennejärjestelyt liittyvät Junatien metrosillan uusimiseen. Kaistat poistettiin käytöstä väliaikaisesti heinäkuussa, koska metrosillan alle rakennettiin uuden sillan välitukia.

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Sörnäisten rantatien liikennejärjestelyt Kalasatamassa kartalla 9.9.2026 alkaen.

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