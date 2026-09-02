Sörnäisten rantatien suljetut kaistat Kalasatamassa palaavat käyttöön 9.9.
7.9.2026 14:17:31 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Tynnyrintekijänkadun ja Sörnäisten rantatien liikennejärjestelyt Kalasatamassa puretaan ja suljetut kaistat palaavat autoilijoiden käyttöön keskiviikkona 9.9.2026. Tynnyrintekijänkadun länsipuolen tilapäinen pyöräkaista katkaistaan noin puolivälistä Tynnyrintekijänkatua Lautatarhankadun suuntaan.
Sörnäisten rantatiellä Junatien ja Junatien metrosillan alla suljettuina olleet kaistat palaavat käyttöön keskiviikkona 9.9. Keskustan suuntaan ajettaessa on jälleen käytössä kaksi kaistaa ja pohjoisen suuntaan mennessä autoilijoiden käytössä tulee olemaan taas kaksi kääntyvien kaistaa.
Myös pyöräilijöiden järjestelyihin tulee muutoksia, kun Tynnyrintekijänkadun länsipuolen tilapäinen pyöräkaista katkaistaan noin kadun puolivälistä Tynnyrintekijänkatua ja pyöräliikenne jatkuu keskustan suuntaan sekaliikenteenä ajokaistalla. Lautatarhankadun risteysalueelle jätetään kuitenkin keltainen kaistaviiva ohjaamaan pyöräliikennettä.
Tynnyrintekijänkadun itäpuolen tilapäinen pyöräkaista säilytetään koko matkalta.
Liikennejärjestelyt liittyvät Junatien metrosillan uusimiseen. Kaistat poistettiin käytöstä väliaikaisesti heinäkuussa, koska metrosillan alle rakennettiin uuden sillan välitukia.
Yhteyshenkilöt
Eero ValkamaKaupunkiliikenne Oy, projektipäällikköPuh:040 1981415eero.valkama@kaupunkiliikenne.fi
Junatien metrosillan työmaan liikennejärjestelyt: Jari HumalajokiKreate, työpäällikköPuh:040 043 7884jari.humalajoki@kreate.fi
Linkit
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ̶ nyt ja tulevaisuudessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Korjaus: Liikenne palaa Malminkartanon juna-asemalle 7.9. – perusparannustyöt jatkuvat (linkit lisätty)2.9.2026 12:50:27 EEST | Tiedote
Junaliikenne palaa Malminkartanoon maanantaina 7.9. harvennetulla vuorovälillä ja vain raiteella 1 sunnuntaihin 4.10. asti. Molemmat laiturit saadaan matkustajakäyttöön 5.10. alkaen, jolloin myös liikenne palautuu normaaliksi.
Liikenne palaa Malminkartanon juna-asemalle 7.9. – perusparannustyöt jatkuvat2.9.2026 12:39:13 EEST | Tiedote
Junaliikenne palaa Malminkartanoon maanantaina 7.9. harvennetulla vuorovälillä ja vain raiteella 1 sunnuntaihin 4.10. asti. Molemmat laiturit saadaan matkustajakäyttöön 5.10. alkaen, jolloin myös liikenne palautuu normaaliksi.
Itäväylällä Kalasatamassa otetaan käyttöön kaksikaistainen liikenne keskustaan27.8.2026 14:23:53 EEST | Tiedote
Itäväylälle Kalasatamassa palaa kaksikaistainen liikenne, kun väliaikainen uusi ajokaista keskustan suuntaan otetaan käyttöön 30. - 31.8.2026 välisenä yönä. Itäväylällä on ollut kesän ajan yksi ajokaista poissa käytöstä Junatien sillan rakennustöiden vuoksi.
Korjaus tiedotteeseen: Hakaniemen asemalla uusitaan eteläiset laituritasolle vievät liukuportaat - kulku metroon 1.10. alkaen vain pohjoisesta sisäänkäynnistä27.8.2026 13:15:12 EEST | Tiedote
Liitteenä olevaan karttakuvaan korjattu tietoja. Hakaniemen metroaseman laituritasolta torin puoleisille ratikka- ja bussipysäkeille vievät pitkät liukuportaat lippuhallin ja laiturin välillä suljetaan 1.10.2026. Käyttöikänsä päässä olevat liukuportaat uusitaan ja uudet liukuportaat otetaan käyttöön ennen kuin Kalasataman metrokatko alkaa. Liukuportaiden uusimisen arvioitu kesto on seitsemän kuukautta.
Hakaniemen asemalla uusitaan eteläiset laituritasolle vievät liukuportaat - kulku metroon 1.10. alkaen vain pohjoisesta sisäänkäynnistä27.8.2026 12:59:35 EEST | Tiedote
Hakaniemen metroaseman laituritasolta torin puoleisille ratikka- ja bussipysäkeille vievät pitkät liukuportaat lippuhallin ja laiturin välillä suljetaan 1.10.2026. Käyttöikänsä päässä olevat liukuportaat uusitaan ja uudet liukuportaat otetaan käyttöön ennen kuin Kalasataman metrokatko alkaa. Liukuportaiden uusimisen arvioitu kesto on seitsemän kuukautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme