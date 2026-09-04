Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Sähköisten ajanvarauskirjeiden käyttö laajenee Pohteella vaiheittain

7.9.2026 14:34:38 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Viranomaisten lähettämä posti siirtyy pääasiassa sähköiseen valtakunnalliseen suomi.fi-viestit-palveluun. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella siirrytään sähköiseen viranomaispostiin vaiheittain syksyn aikana. Sähköiset perusterveydenhuollon ajanvarauskirjeet otetaan käyttöön Hailuodossa, Tyrnävällä, Limingassa, Lumijoella, Merijärvellä ja Kalajoella 8.9.2026. Paperiposti säilyy vaihtoehtona.

Kannettava tietokone, jonka näppäimillä kädet.

Sähköisten ajanvarauskirjeiden käyttö laajenee Pohteella syksyn aikana vaiheittain. Suunnitelman mukaan sähköinen ajanvarauskirje on käytössä kaikissa hyvinvointialueen kunnissa marraskuun aikana. Sähköiset ajanvarauskirjeet otettiin ensimmäisenä käyttöön Kempeleen perusterveydenhuollossa kesällä, ja niiden käytöstä saatiin hyviä kokemuksia. 

Sähköiset ajanvarauskirjeet koskevat alkuvaiheessa perusterveydenhuollon palveluita, mutta myös erikoissairaanhoidon ajanvarauskirjeet alkavat siirtyä sähköisiksi syksyn aikana.  

Perusterveydenhuollon sähköinen ajanvarauskirje laajenee uusille paikkakunnille seuraavasti: 

8. syyskuuta: Hailuoto, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Merijärvi ja Kalajoki 

6. lokakuuta: Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska, Oulainen, Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, Kuusamo, Haapavesi ja Pyhäntä. 

20. Lokakuuta: Kärsämäki, Muhos, Ii, Utajärvi, Vaala, Pudasjärvi, Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Taivalkoski. 

3. marraskuuta: Oulu. 

Sosiaalihuollon kirjeposti ja Pohteen laskut siirtyvät suomi.fi-viesteihin arvion mukaan ensi vuonna.  

Ajanvarauskirje tulee sähköiseen postilaatikkoon  

Sähköinen ajanvarauskirje on luettavissa Suomi.fi-viesteissä, joka on kansalaisen sähköinen postilaatikko viranomaisposteille. Suomi.fi-viesteihin voi lähettää myös sellaisia henkilötietoja sisältäviä viestejä, joita ei ole tietoturvallista lähettää sähköpostitse. Palvelua ylläpitää digi- ja väestötietovirasto. Digitaalisuudesta tulee viranomaisviestinnän ensisijainen tapa vuonna 2026. 

Suomi.fi-palvelu ei koske kansalaisia, jotka eivät asioi digitaalisesti eivätkä käytä Suomi.fi-tunnistusta. Se ei myöskään koske alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia, eikä henkilöitä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. He saavat jatkossakin viranomaisviestit paperikirjeenä kotiin. 

Lue lisää suomi.fi-viesteistä Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta

Aiheesta aiemmin julkaistua: Viranomaispostin siirtyminen digitaaliseksi etenee Pohteella – sähköisiä ajanvarauskirjeitä pilotoidaan Kempeleessä 17.6. alkaen 

Avainsanat

Pohdeajanvaraussähköinen asiointiajanvarauskirje

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.

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