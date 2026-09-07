OAJ antoi syksyn neljännen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin

Uusi lakkovaroitus koskee Haaga-Helia ammattikorkeakoulua, Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Laurea-ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua ja Turun ammattikorkeakoulua. Lakko kestää tiistaista 22.9. torstaihin 24.9.

– Sivista on väittänyt, ettei sen esitys alentaisi kenenkään palkkaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Sivistan tavoitteena on ollut poistaa saatavuuslisään varattu raha tietyn ajan jälkeen, ja jakaa se koko opetushenkilöstölle haluamallaan tavalla. Mikään ei takaisi palkkakehitystä, sillä rahapotin jakamisesta päättäisi työnantaja. Tämä ei käy, sanoo OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo.

OAJ:n tavoitteena on saavuttaa neuvottelutulos, jossa yhdenmukaistetaan opetushenkilöstön palkkoja. OAJ tavoittelee tätä palkankorotusten jakosuhteita muuttamalla niin, että alimmat palkat nousevat ylimpiä nopeammin ilman, että kenenkään palkkaa lasketaan.

Syksyn lakot jatkuvat tällä viikolla

Keväällä alkanut lakkoaalto jatkuu ympäri Suomen. Edellinen kolmipäiväinen lakko oli 1. –3.9. Seuraavat lakot pidetään tällä viikolla tiistaista torstaihin 7.–9.9. OAJ on varoittanut myös 15.–17.9. alkavasta lakosta.

Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen piirissä on noin 4 000 OAJ:n jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii Suomessa 22 ammattikorkeakoulua, jotka kaikki kuuluvat Sivistysala ry:hyn eli Sivistaan.