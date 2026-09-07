OAJ antoi syksyn neljännen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin

7.9.2026 16:32:37 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

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Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. OAJ antoi tänään 7.9. syksyn neljännen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi kolmipäiväinen lakko alkaa 22.9.  

Uusi lakkovaroitus koskee Haaga-Helia ammattikorkeakoulua, Hämeen ammattikorkeakoulua, Jyväskylän ammattikorkeakoulua, Laurea-ammattikorkeakoulua, Tampereen ammattikorkeakoulua ja Turun ammattikorkeakoulua. Lakko kestää tiistaista 22.9. torstaihin 24.9. 

– Sivista on väittänyt, ettei sen esitys alentaisi kenenkään palkkaa. Tämä ei pidä paikkaansa. Sivistan tavoitteena on ollut poistaa saatavuuslisään varattu raha tietyn ajan jälkeen, ja jakaa se koko opetushenkilöstölle haluamallaan tavalla. Mikään ei takaisi palkkakehitystä, sillä rahapotin jakamisesta päättäisi työnantaja. Tämä ei käy, sanoo OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo.  

OAJ:n tavoitteena on saavuttaa neuvottelutulos, jossa yhdenmukaistetaan opetushenkilöstön palkkoja. OAJ tavoittelee tätä palkankorotusten jakosuhteita muuttamalla niin, että alimmat palkat nousevat ylimpiä nopeammin ilman, että kenenkään palkkaa lasketaan.

Syksyn lakot jatkuvat tällä viikolla 

Keväällä alkanut lakkoaalto jatkuu ympäri Suomen. Edellinen kolmipäiväinen lakko oli 1. –3.9. Seuraavat lakot pidetään tällä viikolla tiistaista torstaihin 7.–9.9. OAJ on varoittanut myös 15.–17.9. alkavasta lakosta.

 Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen piirissä on noin 4 000 OAJ:n jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii Suomessa 22 ammattikorkeakoulua, jotka kaikki kuuluvat Sivistysala ry:hyn eli Sivistaan.  

Yhteyshenkilöt

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

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OAJ selvittää palkkasyrjintäkanteiden mahdollisuutta ammattikorkeakouluja vastaan7.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvittää mahdollisuutta nostaa palkkasyrjintäkanteita ammattikorkeakouluja vastaan. Työnantajina toimivien ammattikorkeakoulujen velvollisuutena on maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä samaa palkkaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto muistuttaa. Työehtojen oikeudenmukaisuudesta väännetään myös ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa. Viime perjantaina OAJ kutsui amkien rehtorit keskustelemaan neuvottelujumin avaavista ratkaisuista, mutta yksikään rehtori ei suostunut tapaamiseen.

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