Elintarviketeollisuus ja kaupungit yhdistävät voimansa luontotyössä

Kaupunkien Luontofoorumissa Lahdessa tiistaina 8.9. julkistettavalla julkilausumalla Elintarviketeollisuusliitto (ETL) sitoutuu edistämään yhteistyötä kymmenen suurimman kaupungin kanssa luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on muuttaa yhteiset luontotavoitteet konkreettisiksi teoiksi.

– Elintarviketeollisuus on riippuvainen luonnon kyvystä tuottaa raaka-aineita. Sen vuoksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille tärkeää. Yhteistyössä kaupunkien kanssa voimme vauhdittaa käytännön ratkaisuja siellä, missä niiden vaikutus on suuri, Elintarviketeollisuusliiton johtaja Satumaija Levón sanoo.

ETL:n ja kaupunkien yhteistyö keskittyy ruokahävikin vähentämiseen sekä julkisten ruokahankintojen kehittämiseen. Tavoitteena on tunnistaa keinoja vähentää hävikkiä koko ruokaketjussa sekä vahvistaa luonnon monimuotoisuuden huomioimista julkisissa ruokahankinnoissa.

Julkiset keittiöt tarjoavat Suomessa noin 383 miljoonaa ateriaa vuodessa, joten kaupunkien ruokahankinnoilla vaikutetaan merkittävästi ruokajärjestelmän kestävyyteen. Yhteistyössä pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä luontovaikutuksista sekä kehitetään vaikuttavia ja yhtenäisiä tapoja luontovaikutusten huomioimiseksi hankinnoissa.

Luontofoorumissa esillä yritysten esimerkkejä luontotyöstä

ETL järjestää Lahden Luontofoorumissa myös teemasession, jossa elintarvealan yritykset kertovat käytännön esimerkkejä luontotyöstään. Esillä ovat luonnon monimuotoisuuden huomioimista tehdasympäristöissä sekä kiertotalousratkaisut, joissa tuotannon sivuvirrat hyödynnetään energiana ja ravinteina.



– Luontokeskustelussa puhutaan usein tavoitteista, mutta yritysten arjessa luontotyö näkyy konkreettisina tekoina. Haluamme näyttää, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää käytännössä koko ruokaketjussa, Levón sanoo.