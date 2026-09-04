Elintarviketeollisuusliitto ry

Elintarviketeollisuus ja kaupungit yhdistävät voimansa luontotyössä

8.9.2026 06:00:00 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote

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Suomalainen elintarviketeollisuus haluaa ottaa aktiivisen roolin luontokadon torjuntaan, sillä hyvinvoiva luonto on koko ruokajärjestelmän perusta. Lahden Luontofoorumissa käynnistyvä yhteistyö kymmenen suurimman kaupungin kanssa muuttaa luontotavoitteet käytännön teoiksi julkisissa keittiöissä.

Henkilö pitelee lautasellista ruokaa buffetpöydän edessä.
Elintarviketeollisuuden ja kaupunkien yhteistyö keskittyy ruokahävikin vähentämiseen ja julkisten ruokahankintojen kehittämiseen. Laura Oja

Kaupunkien Luontofoorumissa Lahdessa tiistaina 8.9. julkistettavalla julkilausumalla Elintarviketeollisuusliitto (ETL) sitoutuu edistämään yhteistyötä kymmenen suurimman kaupungin kanssa luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on muuttaa yhteiset luontotavoitteet konkreettisiksi teoiksi.

– Elintarviketeollisuus on riippuvainen luonnon kyvystä tuottaa raaka-aineita. Sen vuoksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille tärkeää. Yhteistyössä kaupunkien kanssa voimme vauhdittaa käytännön ratkaisuja siellä, missä niiden vaikutus on suuri,  Elintarviketeollisuusliiton johtaja Satumaija Levón sanoo.

ETL:n ja kaupunkien yhteistyö keskittyy ruokahävikin vähentämiseen sekä julkisten ruokahankintojen kehittämiseen. Tavoitteena on tunnistaa keinoja vähentää hävikkiä koko ruokaketjussa sekä vahvistaa luonnon monimuotoisuuden huomioimista julkisissa ruokahankinnoissa.

Julkiset keittiöt tarjoavat Suomessa noin 383 miljoonaa ateriaa vuodessa, joten kaupunkien ruokahankinnoilla vaikutetaan merkittävästi ruokajärjestelmän kestävyyteen. Yhteistyössä pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä luontovaikutuksista sekä kehitetään vaikuttavia ja yhtenäisiä tapoja luontovaikutusten huomioimiseksi hankinnoissa.

Luontofoorumissa esillä yritysten esimerkkejä luontotyöstä

ETL järjestää Lahden Luontofoorumissa myös teemasession, jossa elintarvealan yritykset kertovat käytännön esimerkkejä luontotyöstään. Esillä ovat luonnon monimuotoisuuden huomioimista tehdasympäristöissä sekä kiertotalousratkaisut, joissa tuotannon sivuvirrat hyödynnetään energiana ja ravinteina.

– Luontokeskustelussa puhutaan usein tavoitteista, mutta yritysten arjessa luontotyö näkyy konkreettisina tekoina. Haluamme näyttää, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää käytännössä koko ruokaketjussa, Levón sanoo.

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Henkilö pitelee lautasellista ruokaa buffetpöydän edessä.
Elintarviketeollisuuden ja kaupunkien yhteistyö keskittyy ruokahävikin vähentämiseen ja julkisten ruokahankintojen kehittämiseen.
Laura Oja
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Tietoa julkaisijasta

Elintarvike­teollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.

Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.

Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.

Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.

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