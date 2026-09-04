Elintarviketeollisuus ja kaupungit yhdistävät voimansa luontotyössä
8.9.2026 06:00:00 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Suomalainen elintarviketeollisuus haluaa ottaa aktiivisen roolin luontokadon torjuntaan, sillä hyvinvoiva luonto on koko ruokajärjestelmän perusta. Lahden Luontofoorumissa käynnistyvä yhteistyö kymmenen suurimman kaupungin kanssa muuttaa luontotavoitteet käytännön teoiksi julkisissa keittiöissä.
Kaupunkien Luontofoorumissa Lahdessa tiistaina 8.9. julkistettavalla julkilausumalla Elintarviketeollisuusliitto (ETL) sitoutuu edistämään yhteistyötä kymmenen suurimman kaupungin kanssa luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on muuttaa yhteiset luontotavoitteet konkreettisiksi teoiksi.
– Elintarviketeollisuus on riippuvainen luonnon kyvystä tuottaa raaka-aineita. Sen vuoksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on meille tärkeää. Yhteistyössä kaupunkien kanssa voimme vauhdittaa käytännön ratkaisuja siellä, missä niiden vaikutus on suuri, Elintarviketeollisuusliiton johtaja Satumaija Levón sanoo.
ETL:n ja kaupunkien yhteistyö keskittyy ruokahävikin vähentämiseen sekä julkisten ruokahankintojen kehittämiseen. Tavoitteena on tunnistaa keinoja vähentää hävikkiä koko ruokaketjussa sekä vahvistaa luonnon monimuotoisuuden huomioimista julkisissa ruokahankinnoissa.
Julkiset keittiöt tarjoavat Suomessa noin 383 miljoonaa ateriaa vuodessa, joten kaupunkien ruokahankinnoilla vaikutetaan merkittävästi ruokajärjestelmän kestävyyteen. Yhteistyössä pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä luontovaikutuksista sekä kehitetään vaikuttavia ja yhtenäisiä tapoja luontovaikutusten huomioimiseksi hankinnoissa.
Luontofoorumissa esillä yritysten esimerkkejä luontotyöstä
ETL järjestää Lahden Luontofoorumissa myös teemasession, jossa elintarvealan yritykset kertovat käytännön esimerkkejä luontotyöstään. Esillä ovat luonnon monimuotoisuuden huomioimista tehdasympäristöissä sekä kiertotalousratkaisut, joissa tuotannon sivuvirrat hyödynnetään energiana ja ravinteina.
– Luontokeskustelussa puhutaan usein tavoitteista, mutta yritysten arjessa luontotyö näkyy konkreettisina tekoina. Haluamme näyttää, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää käytännössä koko ruokaketjussa, Levón sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satumaija LevónJohtaja, Vastuullisuus ja dataETLPuh:040 752 8537satumaija.levon@etl.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
Suomalaisen ruoan tekijöille vakautta – elintarvikealan työehtosopimukset jatkuvat4.9.2026 13:28:49 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto ETL, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Ammattiliitto Pro ja Meijerialan Ammattilaiset MVL ovat sopineet, että elintarvikealan työehtosopimukset jatkuvat kolmannen sopimusvuoden. Ratkaisu tuo vakautta ja ennakoitavuutta yhdelle Suomen suurimmista teollisuudenaloista, sen yrityksille ja kymmenille tuhansille ammattilaisille.
Ruoka-alan kilpailukyky keskiöön hallituskauden loppusuoralla2.9.2026 08:23:06 EEST | Tiedote
Geopoliittiset jännitteet, ilmastonmuutos, ruokaketjun kasvavat kustannuspaineet ja kiristyvä kansainvälinen kilpailu haastavat ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä tällä hetkellä. Siksi on ratkaisevaa vahvistaa elintarviketeollisuuden kykyä ja uskallusta investoida Suomeen.
ETL, MTK, PTY: Ruokaketjun data jumittaa järjestelmissä19.8.2026 11:29:17 EEST | Tiedote
Ruokaketjussa syntyvää tietoa on pystyttävä hyödyntämään nykyistä sujuvammin koko ketjussa. MTK, ETL ja PTY korostavat, että ruoka-alan datatalouden kehittämisessä tarvitaan parempaa yhteentoimivuutta, reiluja pelisääntöjä ja konkreettisia hyötyjä kaikille ruokaketjun osapuolille. Myös päällekkäistä tietojen kirjaamista on vähennettävä.
Budjettiriihessä vauhditettava yritysten, ei kustannusten kasvua13.8.2026 10:17:51 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) vaatii hallitukselta budjettiriihessä päätöksiä, jotka vauhdittavat yritysten kasvua, kannustavat investointeihin, tukevat puhdasta siirtymää ja turvaavat toimivat elintarvikemarkkinat. Samalla on vältettävä uusia kustannuksia, jotka heikentäisivät suomalaisen ruoka-alan kilpailukykyä.
Uusia asiantuntijoita Elintarviketeollisuusliittoon4.8.2026 10:49:51 EEST | Tiedote
Elintarviketeollisuusliittoon (ETL) on nimitetty kaksi uutta asiantuntijaa: Antti Vaaja neuvottelujohtajaksi ja Kati Sinda johdon assistentiksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme