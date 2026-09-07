Pieni öljyvahinko Vaajakoskentiellä
7.9.2026 15:04:38 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos sai 14:51 hälytyksen pienestä öljyvahingosta Vaajakosken moottoritiellä, Vaajakoskelle päin menevällä kaistalla. Henkilöautosta oli valunut polttoainetta tielle. Onnettomuudessa ei henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on paikan päällä siivoamassa polttoainetta, liikennehaitta on vähäistä.
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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