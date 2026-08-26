HUSin hallituksen demarit: Apottiin ei voida sitoutua pitkäaikaisesti ilman avointa vertailua

HUSin hallituksen kokouksessa käsiteltiin potilastietojärjestelmää koskevaa selvitystä. Selvityksen perusteella ryhdytään valmistelemaan nykyisen Apotti-järjestelmän tehostamista. Tehostamistoimien käynnistämisestä tehdään kuitenkin vielä erillinen päätös suunnitelman valmistuttua.

Potilastietojärjestelmien toimintaympäristö on parhaillaan voimakkaassa muutoksessa. Erityisesti tekoälyn käyttö ohjelmistoissa ja ohjelmistokehityksessä etenee nopeasti. Tekoälyä kokeillaan jo sairaaloissa. Muutos on kuitenkin vasta alussa. Siksi nyt ei ole paras hetki aloittaa uuden potilastietojärjestelmän kilpailutusta.

”Aikalisä antaa meille aikaa ja tietoa siitä, miten tekoäly muuttaa potilastietojärjestelmiä. Samalla voimme arvioida, millaisia tekoälytoimintoja tulevaisuuden järjestelmään tarvitaan ja mitkä ratkaisut on järkevämpää hankkia erillisiltä toimittajilta. Näin kilpailutus voidaan tehdä paremman tiedon pohjalta ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden”, toteaa HUS yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine.

Muiden sairaaloiden kokemukset antavat arvokasta tietoa

Tampereen ja Turun yliopistolliset sairaalat ottavat tulevana syksynä ja talvena käyttöön uuden potilastietojärjestelmän erikoissairaanhoidossa. Käyttöönotot antavat tärkeää tietoa siitä, miten uudet järjestelmät toimivat käytännössä. Ensi vuoden aikana kertyy myös lisää tietoa järjestelmien todellisista kustannuksista. Näin saadaan huomattavasti parempi pohja eri vaihtoehtojen arviointiin.

Potilastietojärjestelmän vaihtaminen on aina valtava ponnistus sairaalan henkilöstölle. Siksi näin tärkeä päätös on tehtävä harkiten ja riittävän tiedon pohjalta. Myös nykyisen Apotin tehostaminen ja kustannusten vähentäminen on järkevää. Kehittämisen painopisteen tulee olla käyttäjien tyytyväisyyden parantamisessa ja kustannusten hillitsemisessä.

”1-2 vuoden kuluttua näemme, miten Apotin kehittäminen on vaikuttanut käyttäjäkokemukseen ja kustannuksiin. Silloin tarkastelemme eri vaihtoehtoja avoimesti ja tarvittaessa päätämme kilpailutuksen käynnistämisestä”, Laine linjaa.

Kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti kirjaus, jonka mukaan vuoden 2028 aikana tuodaan hallitukselle vertailu vaihtoehtoisista potilastietojärjestelmistä kustannusarvioiden ja keskeisten toiminnallisuuksien osalta ja arvioidaan tarve kilpailutukselle.

Jos Helsinki tai Vantaan ja Keravan hyvinvointialue päättäisi irtautua Apotista tai Apotin tehostaminen ei tarkemman suunnitelman perusteella osoittautuisi järkeväksi, asia voidaan tietenkin ottaa uudelleen käsittelyyn myös aiemmin.

Nykyinen taloustilanne vaatii erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Myös potilastietojärjestelmän kustannuksissa on säästettävä, jos se on mahdollista. Samalla potilastietojärjestelmän pitää tulevaisuudessa tukea ammattilaisten työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Terveydenhuollon rajalliset resurssit tulee kohdentaa ennen kaikkea potilaiden hoitoon.