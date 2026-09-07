Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Vuoden toinen osavuosikatsaus

7.9.2026 17:02:20 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee vuoden 2026 toisen osavuosikatsauksen sekä Espoon kaupungin konserniraportin tammi-kesäkuu 2026 tiedoksi.

Osavuosikatsaus 2/2026 sekä konserniraportti tammi-kesäkuu 2026 esityslistan liitteinä.

Mestarintunnelin päälle suunnitteilla liikuntakenttä

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki ostaa Espoon Asunnoilta määräalan Leppävaarasta Mestarintunnelin päältä. Kaupan hinta on noin 3 miljoonaa euroa. Kohde on Espoon Asuntojen oma kaavakehityskohde, johon oli suunnitteilla puukerrostalokonsepti. Espoon Asunnot on luopunut hankkeesta toistaiseksi.

Kaupunki suunnittelee alueelle liikuntakenttää, joka palvelisi erityisesti Postipuun alakoulua sekä muuta lähiympäristöä.

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Sopimus liikuntavuorojen ostosta vuodelle 2026 Kameleonten Ab:n omistamasta liikuntahallista (asia 11) jätettiin pöydälle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan tiistaina 15.9.2026 klo 15.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

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