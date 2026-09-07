Kaupunginhallitus: Vuoden toinen osavuosikatsaus
7.9.2026 17:02:20 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee vuoden 2026 toisen osavuosikatsauksen sekä Espoon kaupungin konserniraportin tammi-kesäkuu 2026 tiedoksi.
Osavuosikatsaus 2/2026 sekä konserniraportti tammi-kesäkuu 2026 esityslistan liitteinä.
Mestarintunnelin päälle suunnitteilla liikuntakenttä
Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki ostaa Espoon Asunnoilta määräalan Leppävaarasta Mestarintunnelin päältä. Kaupan hinta on noin 3 miljoonaa euroa. Kohde on Espoon Asuntojen oma kaavakehityskohde, johon oli suunnitteilla puukerrostalokonsepti. Espoon Asunnot on luopunut hankkeesta toistaiseksi.
Kaupunki suunnittelee alueelle liikuntakenttää, joka palvelisi erityisesti Postipuun alakoulua sekä muuta lähiympäristöä.
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Sopimus liikuntavuorojen ostosta vuodelle 2026 Kameleonten Ab:n omistamasta liikuntahallista (asia 11) jätettiin pöydälle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa ylimääräisessä kokouksessaan tiistaina 15.9.2026 klo 15.
Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
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