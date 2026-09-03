Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin uuden ympäristö- ja ilmasto-ohjelmakokonaisuuden

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelmakokonaisuus sisältää Helsingin keskeiset ympäristö- ja ilmastotavoitteet ja niitä toteuttavat ohjelmat. Kokonaisuuteen kuuluvat Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoitteet 2040, ilmasto-ohjelma, kiertotalouden toimenpideohjelma ja kiertotalouden green deal-sitoumus.

Kokonaisuudessa aiemmin hyväksytyt ohjelmat ja niiden vanhentuneet tavoitteet on päivitetty vastaamaan strategiaa. Kiertotalouden toimenpideohjelman päivitys pohjautuu Helsingin ja valtion kiertotalouden green deal-sitoumuksessa valmisteltuihin toimenpiteisiin. Lisäksi uuteen Helsingin ilmasto-ohjelmaan on yhdistetty Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelma sekä Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019–2025 ja siihen on tehty strategian edellyttämät päivitykset.

Ohjelmakokonaisuus tukee kaupunkistrategian tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnässä, luonnonsuojelun ja monimuotoisuuden vahvistamisessa, luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä sekä muuttuvaan ilmastoon sopeutumisessa ja varautumisessa.

Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelma etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa määritellään toteutettavan hankkeen laajuus, aikataulu, vaiheistus sekä muut hankkeen toteutukseen ja hallintaan liittyvät asiat.

Länsisataman pikaraitiotie -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa pikaraitioliikenne Hakaniemen ja Länsisataman välillä muun kaupunkiliikenteen rinnalla. Reittiä liikennöitäisiin Yliskylä–Hakaniemi -pikaraitiolinjan jatkeena.

Hankesuunnitelman mukaan toteutuksessa hyödynnetään rinnakkaishankkeista johtuvia raitioliikenteen katkoja, yhteen sovittaen Länsisataman pikaraitiotien rakennustöitä muiden hankkeiden kanssa.

Lopullisen päätöksen hankesuunnitelmasta tekee kaupunginvaltuusto.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnot Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027 – 2029 ja Lentorata Oy:lle Lentoradan yleissuunnitelmasta.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Johanna Snellman

Viestintäasiantuntija

P. 040 843 09 15

johanna.snellman@hel.fi