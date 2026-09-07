Lakot jatkuvat useassa ammattikorkeakoulussa

OAJ antoi syksyn neljännen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin 7.9.2026 16:32:37 EEST | Tiedote

Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. OAJ antoi tänään 7.9. syksyn neljännen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi kolmipäiväinen lakko alkaa 22.9.