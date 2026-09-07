Lakot jatkuvat useassa ammattikorkeakoulussa
8.9.2026 07:30:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Tänään 8. syyskuuta alkoi kolmipäiväinen lakko kuudessa ammattikorkeakouluissa. Ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään tänään Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Viikon aikana lakkotapahtumia järjestetään myös Helsingissä ja Rovaniemellä.
Tänään alkaneen kolmipäiväisen (8.–10.9.) ammattikorkeakoulujen lakon ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään Oulun ammattikorkeakoulussa. Tapahtuma järjestetään tiistaina 8.9. klo 10-11 Linnanmaan kampuksella (Yliopistokatu 9, Oulu). Yhteyshenkilö medialle on pääluottamusmies Kari Heiskari, p. 0400 689 774.
Lakkotapahtumat Helsingissä ja Rovaniemellä
Lakkotapahtumia järjestetään lisäksi Oulun lisäksi myös muilla paikkakunnilla.
- Rovaniemellä järjestetään 9.9. lakkokävely. Kävely alkaa Lordinaukiolta klo 10. Median yhteyshenkilö on Ulla Kangasniemi, p. 040 710 6403.
- Metropolia-Ammattikorkeakoululla lakkotapahtuma Myllypuron kampuksella 10.9. klo 11.30. Median yhteyshenkilö Hannamaija Aarnio, p. 050 0837 78
Lisätietoja tapahtumista ja lakoista kunkin ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä. Jokaisessa lakkotapahtumassa on paikalla myös OAJ:n toimiston edustaja.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Anna Forsström
anna.forsstrom@xamk.fi p. 040 166 4264.
Lab-ammattikorkeakoulu
Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@lab.fi p. 050 345 8399
Savonia-ammattikorkeakoulu
Timo Sirviö
timo.sirvio@savonia.fi 050 438 3889
Oulun ammattikorkeakoulu
Kari Heiskanen
kari.heiskanen@oamk.fi p. 040 068 9774
Lapin ammattikorkeakoulu
Ulla Kangasniemi
ulla.kangasniemi@lapinamk.fi p. 040 710 6403
Metropolia-ammattikorkeakoulu
Hanna-Maija Aarnio
hannamaija.aarnio@gmail.com 050 0837 78
Uusi lakkovaroitus annettiin eilen
OAJ antoi eilen 7. syyskuuta uuden kolmen vuorokauden mittaisen lakkovaroituksen kuuteen ammattikorkeakouluun. Mikäli sopua ei löydy, lakko pidetään 22.–24.9.2026. Työnseisaus koskee kaikkia OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Laurea-ammattikorkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa.
Työriita koskee Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, YTN:n ja Sivistan välistä ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, jonka voimassaolo päättyi keväällä. Neuvottelut aloitettiin tammikuun lopussa, mutta yhteisymmärrystä ei ole vieläkään saavutettu.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ antoi syksyn neljännen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin7.9.2026 16:32:37 EEST | Tiedote
Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole vieläkään löytynyt ratkaisua. OAJ antoi tänään 7.9. syksyn neljännen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluihin. Jos sopua ei synny, uusi kolmipäiväinen lakko alkaa 22.9.
OAJ selvittää palkkasyrjintäkanteiden mahdollisuutta ammattikorkeakouluja vastaan7.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvittää mahdollisuutta nostaa palkkasyrjintäkanteita ammattikorkeakouluja vastaan. Työnantajina toimivien ammattikorkeakoulujen velvollisuutena on maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä samaa palkkaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto muistuttaa. Työehtojen oikeudenmukaisuudesta väännetään myös ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa. Viime perjantaina OAJ kutsui amkien rehtorit keskustelemaan neuvottelujumin avaavista ratkaisuista, mutta yksikään rehtori ei suostunut tapaamiseen.
OAJ:n analyysi hallituskaudesta: Koulutuksen rahoitus jää pakkaselle, vaikka yksittäisiä panostuksia on tehty1.9.2026 20:37:24 EEST | Tiedote
Orpon hallituksen tänään päättyneessä budjettiriihessä tekemät päätökset jatkavat koulutuksen perusrahoitusta heikentävää linjaa. OAJ:n analyysin mukaan hallituskauden koulutuspäätösten kokonaisvaikutus jää selvästi miinukselle, vaikka joukossa on myös kehittämis- ja laatupanostuksia.
Ammattikorkeakoulujen lakko alkoi – lakkotapahtuma tänään Mikkelissä1.9.2026 06:00:00 EEST | Kutsu
Tänään 1. syyskuuta alkoi kolmipäiväinen lakko kuudessa ammattikorkeakouluissa. Ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Mikkelin kampuksella. Viikon aikana lakkotapahtumia järjestetään myös Kuopiossa ja Lappeenrannassa.
OAJ: Hallituksen pysäytettävä koulutuksen automaattileikkuri budjettiriihessä1.9.2026 04:00:00 EEST | Tiedote
Hallituksen on budjettiriihessä päätettävä, että ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat rahat pidetään koulutuksessa. Lisäksi OAJ esittää rahoitusta muun muassa nuorten opettajien mentorointiin, taiteen perusopetukseen ja opettajarekisteriin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme