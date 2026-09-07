Lakot jatkuvat useassa ammattikorkeakoulussa

8.9.2026 07:30:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

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Tänään 8. syyskuuta alkoi kolmipäiväinen lakko kuudessa ammattikorkeakouluissa. Ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään tänään Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Viikon aikana lakkotapahtumia järjestetään myös Helsingissä ja Rovaniemellä.

Tänään alkaneen kolmipäiväisen (8.–10.9.) ammattikorkeakoulujen lakon ensimmäinen lakkotapahtuma järjestetään Oulun ammattikorkeakoulussa. Tapahtuma järjestetään tiistaina 8.9. klo 10-11 Linnanmaan kampuksella (Yliopistokatu 9, Oulu). Yhteyshenkilö medialle on pääluottamusmies Kari Heiskari, p. 0400 689 774. 

Lakkotapahtumat Helsingissä ja Rovaniemellä

Lakkotapahtumia järjestetään lisäksi Oulun lisäksi myös muilla paikkakunnilla.

  • Rovaniemellä järjestetään 9.9. lakkokävely. Kävely alkaa Lordinaukiolta klo 10. Median yhteyshenkilö on Ulla Kangasniemi, p. 040 710 6403.
  • Metropolia-Ammattikorkeakoululla lakkotapahtuma Myllypuron kampuksella 10.9. klo 11.30. Median yhteyshenkilö Hannamaija Aarnio, p. 050 0837 78

Lisätietoja tapahtumista ja lakoista kunkin ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöltä. Jokaisessa lakkotapahtumassa on paikalla myös OAJ:n toimiston edustaja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Anna Forsström
anna.forsstrom@xamk.fi p. 040 166 4264.

Lab-ammattikorkeakoulu
Heikki Heiskanen
heikki.heiskanen@lab.fi p. 050 345 8399

Savonia-ammattikorkeakoulu
Timo Sirviö
timo.sirvio@savonia.fi 050 438 3889

Oulun ammattikorkeakoulu
Kari Heiskanen
kari.heiskanen@oamk.fi p. 040 068 9774

Lapin ammattikorkeakoulu
Ulla Kangasniemi
ulla.kangasniemi@lapinamk.fi p. 040 710 6403

Metropolia-ammattikorkeakoulu
Hanna-Maija Aarnio
hannamaija.aarnio@gmail.com 050 0837 78

Uusi lakkovaroitus annettiin eilen

OAJ antoi eilen 7. syyskuuta uuden kolmen vuorokauden mittaisen lakkovaroituksen kuuteen ammattikorkeakouluun. Mikäli sopua ei löydy, lakko pidetään 22.–24.9.2026. Työnseisaus koskee kaikkia OAJ:n jäseniä, jotka työskentelevät Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Laurea-ammattikorkeakoulussa, Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Turun ammattikorkeakoulussa.

Työriita koskee Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, YTN:n ja Sivistan välistä ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, jonka voimassaolo päättyi keväällä. Neuvottelut aloitettiin tammikuun lopussa, mutta yhteisymmärrystä ei ole vieläkään saavutettu.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

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OAJ selvittää palkkasyrjintäkanteiden mahdollisuutta ammattikorkeakouluja vastaan7.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ selvittää mahdollisuutta nostaa palkkasyrjintäkanteita ammattikorkeakouluja vastaan. Työnantajina toimivien ammattikorkeakoulujen velvollisuutena on maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä samaa palkkaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto muistuttaa. Työehtojen oikeudenmukaisuudesta väännetään myös ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa. Viime perjantaina OAJ kutsui amkien rehtorit keskustelemaan neuvottelujumin avaavista ratkaisuista, mutta yksikään rehtori ei suostunut tapaamiseen.

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