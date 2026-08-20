Helsingin ydinkeskustaan avautuu ravintola, jonka ruokalistalta ei löydy ihmisille yhtäkään annosta

Helsingin ravintolatarjonta saa tänä syksynä poikkeuksellisen lisäyksen, kun Kolmensepänaukiolle avautuu uusi brittiläiseen ruokaan erikoistunut ravintola. Suomen ensimmäinen koirille ja kissoille suunnattu pop-up-ravintola on avoinna 9.9.–13.9.2026.

Lily’s Kitchen -ravintolassa panostetaan laadukkaisiin raaka-aineisiin. Ravintolaan voi tulla nauttimaan ruoasta, viettämään aikaa ystävien kanssa tai tutustumaan uusiin tuttavuuksiin.

Pöytäseurueen pukeutumiskoodi on vapaa. Ruokailun jälkeen saa nuolla lautasen. Eikä henkilökuntakaan pahastu, vaikka asiakas söisi annoksensa lattialta. Syyskuussa avautuva pop-up tuo keskelle Helsinkiä ravintolaelämyksen, jossa tällä kertaa lemmikki on pääasiakas ja ihminen avec.

Pöytä kahdelle – vai neljälle tassulle?

Lily’s Kitchenin ruokalistalta löytyy valikoima brittiläisen Lily’s Kitchen -lemmikkiruokabrändin ruokia ja herkkuja. Ravintolassa koirat ja kissat pääsevät maistelemaan erilaisia makuja ja löytämään omat suosikkinsa.

Ajatus pop-upin taustalla on yksinkertainen: jos hyvä ruoka ja yhteiset ruokahetket ovat meille ihmisille tärkeä osa elämää, miksi lemmikit jäisivät niistä paitsi?

Lily’s Kitchen tunnetaan koirille ja kissoille valmistetuista ruoista ja herkuista, joiden resepteissä käytetään muun muassa kunnon lihaa sekä luonnollisia ainesosia. Lily’s Kitchenissä uskotaan, että myös lemmikit ansaitsevat hyvää, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, niin kotona kuin nyt myös ravintolassa.

Pop-upissa tuotteita voi maistella ravintolaympäristössä, mutta tavoitteena on ennen kaikkea luoda paikka, jossa Helsingin nelijalkaiset asukkaat voivat kokoontua yhteen. After workissa lemmikit pääsevät tapaamaan uusia karvaisia tuttavuuksia – ja samalla niiden ihmisillä on mahdollisuus tutustua muihin paikallisiin lemmikinomistajiin.

Ravintolaan ovat tervetulleita niin vakioasiakkaat, ensitreffeille saapuvat kuin kokonaiset kaveriporukatkin. Ja vaikka Lily’s Kitchen sijaitsee yhdellä Helsingin vilkkaimmista paikoista, täällä ei tarvitse kysyä, saako lemmikin ottaa mukaan.

Lily’s Kitchen pop-up

Missä:

Kolmensepänaukio, Helsinki

Milloin:

Keskiviikko 9.9. klo 13-19

Torstai 10.9. klo 11-19

Perjantai 11.9. klo 11-19

Lauantai 12.9. klo 11-18

Sunnuntai 13.9. klo 11-15



Lisätietoja & haastattelupyynnöt:

Nina Wiberg, Viestintäpäällikkö

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Hanna Johnson, Bucket Agency

hanna@bucketagency.fi

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